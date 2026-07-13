“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi
Muborakning “Mash’al” klubida murabbiylar shtabida jiddiy o‘zgarish amalga oshirildi. Amaldagi bosh murabbiy Ildar Sakayev texnik direktor lavozimiga o‘tkazildi, jamoa bosh murabbiyligi esa tajribali mutaxassis Sergey Lushanga topshirildi.
Sakayev texnik direktorga o‘tkazildi
“Mash’al” matbuot xizmati xabariga ko‘ra, klubning amaldagi bosh murabbiyi Ildar Sakayev endilikda texnik direktor sifatida faoliyat yuritadi.
Uning o‘rniga bosh murabbiy lavozimiga Sergey Lushan tayinlandi.
Bu qaror Muborak klubida sport yo‘nalishida yangi bosqich boshlanayotganini anglatadi. Chunki Lushan O‘zbekiston futbolida yaxshi tanilgan, bir nechta klubda ishlagan va turli darajadagi bosimni ko‘rgan mutaxassis hisoblanadi.
Lushan kim?
Sergey Lushan 53 yoshda. U Toshkent shahrida tug‘ilgan.
Futbolchilik faoliyati davomida “Paxtakor”, “Navbahor”, Rossiyaning “Krilya Sovetov” va “Rostov” klublari safida to‘p tepgan.
Uning futbolchi sifatidagi tajribasi ham, murabbiy sifatidagi yo‘li ham O‘zbekiston futboli bilan chambarchas bog‘liq.
Yo‘nalish
Jamoalar
Futbolchi sifatida
“Paxtakor”, “Navbahor”, “Krilya Sovetov”, “Rostov”
Murabbiy sifatida
“Bunyodkor”, “So‘g‘diyona”, “Dinamo”, “Shaxtyor”, “Navbahor”
Yangi ish joyi
“Mash’al” bosh murabbiyi
Tajriba katta, vazifa oson emas
Lushan murabbiylik faoliyati davomida “Bunyodkor”, “So‘g‘diyona”, “Dinamo” Samarqand, Belarusning “Shaxtyor” Soligorsk va “Shaxtyor” Petrikov klublarida ishlagan.
Uning so‘nggi ish joyi Namanganning “Navbahor” klubi bo‘lgan. 2024–2025 yillarda ushbu jamoani boshqargan.
Bu tajriba “Mash’al” uchun muhim bo‘lishi mumkin. Chunki Muborak klubiga hozir natija bilan birga tartib, o‘yin intizomi va barqarorlik ham kerak.
“Mash’al” nimani kutmoqda?
“Mash’al” yillar davomida O‘zbekiston futbolida o‘z o‘rniga ega klublardan biri bo‘lib kelgan. Muborak jamoasi ko‘pincha kuchli akademiya, mehnatkash futbolchilar va xarakterli o‘yin bilan esda qolgan.
Endi Lushan oldidagi asosiy vazifa — jamoani tezda o‘z g‘oyalariga moslashtirish, futbolchilarning ishonchini tiklash va natijani yaxshilash.
Bunday tayinlovlarda eng katta muammo vaqt bo‘ladi. Murabbiyga g‘oya kerak, futbolchilarga moslashish kerak, muxlislarga esa natija kerak. Hammasi bir vaqtda. Futbolda “sabr qilinglar” tugmasi ba’zan ishlamay qoladi.
Klub yangi murabbiyni tabrikladi
“Mash’al” futbol klubi Sergey Ivanovich Lushanni bosh murabbiy lavozimiga tayinlangani bilan tabriklab, u bilan yuksak natijalar va katta g‘alabalarga erishishini tiladi.
Bu bayonot klub Lushanga ishonch bildirayotganini ko‘rsatadi.
Endi esa asosiy gap maydonda bo‘ladi: yangi murabbiy jamoa o‘yiniga qanchalik tez ta’sir o‘tkaza oladi?
Muborakda yangi sahifa ochildi
Sergey Lushanning “Mash’al”ga kelishi klub uchun oddiy kadrlar almashinuvi emas. Bu jamoaning keyingi yo‘nalishini belgilab berishi mumkin bo‘lgan muhim qaror.
Ildar Sakayev texnik direktor sifatida klub tizimida qoladi, Lushan esa maydondagi natijalar uchun javobgar bo‘ladi.
Endi muxlislar kutyapti: “Mash’al” yangi murabbiy bilan o‘zini qayta topa oladimi?
…