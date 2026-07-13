“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi

·28·Sport
“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi

Muborakning “Mash’al” klubida murabbiylar shtabida jiddiy o‘zgarish amalga oshirildi. Amaldagi bosh murabbiy Ildar Sakayev texnik direktor lavozimiga o‘tkazildi, jamoa bosh murabbiyligi esa tajribali mutaxassis Sergey Lushanga topshirildi.

Sakayev texnik direktorga o‘tkazildi

“Mash’al” matbuot xizmati xabariga ko‘ra, klubning amaldagi bosh murabbiyi Ildar Sakayev endilikda texnik direktor sifatida faoliyat yuritadi.

Uning o‘rniga bosh murabbiy lavozimiga Sergey Lushan tayinlandi.

Bu qaror Muborak klubida sport yo‘nalishida yangi bosqich boshlanayotganini anglatadi. Chunki Lushan O‘zbekiston futbolida yaxshi tanilgan, bir nechta klubda ishlagan va turli darajadagi bosimni ko‘rgan mutaxassis hisoblanadi.

Lushan kim?

Sergey Lushan 53 yoshda. U Toshkent shahrida tug‘ilgan.

Futbolchilik faoliyati davomida “Paxtakor”, “Navbahor”, Rossiyaning “Krilya Sovetov” va “Rostov” klublari safida to‘p tepgan.

Uning futbolchi sifatidagi tajribasi ham, murabbiy sifatidagi yo‘li ham O‘zbekiston futboli bilan chambarchas bog‘liq.

Yo‘nalish

Jamoalar

Futbolchi sifatida

“Paxtakor”, “Navbahor”, “Krilya Sovetov”, “Rostov”

Murabbiy sifatida

“Bunyodkor”, “So‘g‘diyona”, “Dinamo”, “Shaxtyor”, “Navbahor”

Yangi ish joyi

“Mash’al” bosh murabbiyi

Tajriba katta, vazifa oson emas

Lushan murabbiylik faoliyati davomida “Bunyodkor”, “So‘g‘diyona”, “Dinamo” Samarqand, Belarusning “Shaxtyor” Soligorsk va “Shaxtyor” Petrikov klublarida ishlagan.

Uning so‘nggi ish joyi Namanganning “Navbahor” klubi bo‘lgan. 2024–2025 yillarda ushbu jamoani boshqargan.

Bu tajriba “Mash’al” uchun muhim bo‘lishi mumkin. Chunki Muborak klubiga hozir natija bilan birga tartib, o‘yin intizomi va barqarorlik ham kerak.

“Mash’al” nimani kutmoqda?

“Mash’al” yillar davomida O‘zbekiston futbolida o‘z o‘rniga ega klublardan biri bo‘lib kelgan. Muborak jamoasi ko‘pincha kuchli akademiya, mehnatkash futbolchilar va xarakterli o‘yin bilan esda qolgan.

Endi Lushan oldidagi asosiy vazifa — jamoani tezda o‘z g‘oyalariga moslashtirish, futbolchilarning ishonchini tiklash va natijani yaxshilash.

Bunday tayinlovlarda eng katta muammo vaqt bo‘ladi. Murabbiyga g‘oya kerak, futbolchilarga moslashish kerak, muxlislarga esa natija kerak. Hammasi bir vaqtda. Futbolda “sabr qilinglar” tugmasi ba’zan ishlamay qoladi.

Klub yangi murabbiyni tabrikladi

“Mash’al” futbol klubi Sergey Ivanovich Lushanni bosh murabbiy lavozimiga tayinlangani bilan tabriklab, u bilan yuksak natijalar va katta g‘alabalarga erishishini tiladi.

Bu bayonot klub Lushanga ishonch bildirayotganini ko‘rsatadi.

Endi esa asosiy gap maydonda bo‘ladi: yangi murabbiy jamoa o‘yiniga qanchalik tez ta’sir o‘tkaza oladi?

Muborakda yangi sahifa ochildi

Sergey Lushanning “Mash’al”ga kelishi klub uchun oddiy kadrlar almashinuvi emas. Bu jamoaning keyingi yo‘nalishini belgilab berishi mumkin bo‘lgan muhim qaror.

Ildar Sakayev texnik direktor sifatida klub tizimida qoladi, Lushan esa maydondagi natijalar uchun javobgar bo‘ladi.

Endi muxlislar kutyapti: “Mash’al” yangi murabbiy bilan o‘zini qayta topa oladimi?

Mash'alSergey LushanИлдар СакаевПахтакорNavbahor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Manchester Yunayted 50 million funtga Andrey Santos transferini eʼlon qildiManchester Yunayted 50 million funtga Andrey Santos transferini eʼlon qildiBugun, 18:37Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiBugun, 18:13JCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaJCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaBugun, 18:05JCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaJCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaBugun, 17:59Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Bugun, 17:56Pedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliPedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliBugun, 17:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi