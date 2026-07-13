Yevropa Ittifoqi VK xoldingi va Max messenjeriga qarshi sanksiyalar joriy etdi
Yevropa Ittifoqi Rossiyaning yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan VK xoldingini oʻzining yangilangan sanksiyalar roʻyxatiga kiritdi. Bu qaror Yevropa Ittifoqining rasmiy huquqiy portalida eʼlon qilingan boʻlib, u nafaqat bosh kompaniyaga, balki uning tarkibidagi bir qator shoʻba korxonalarga ham tegishlidir. Bu VK uchun Yevropa Ittifoqi tomonidan toʻgʻridan-toʻgʻri kiritilgan ilk rasmiy cheklov boʻlib, mintaqadagi raqamli xavfsizlik va siyosiy bosimning yangi bosqichini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Cheklovlar ostiga VK tarkibiga kiruvchi Max messenjerini ishlab chiquvchi “Kommunikatsionnaya platforma” masʼuliyati cheklangan jamiyati ham tushgan. Yevropa Ittifoqi kengashi ushbu tuzilmalarni Rossiya davlat siyosati va axborot nazorati bilan bogʻliq faoliyatda ayblamoqda. Shuningdek, mazkur kompaniya rahbari Yelena Bagudina ham shaxsiy sanksiyalar roʻyxatidan joy oldi.
Texnologik infratuzilma va SORM tizimiYevropa Ittifoqining yangi paketi faqat ijtimoiy tarmoqlar bilan cheklanib qolmagan. Roʻyxatga “Tsitadel”, VAS Experts va “Norsi-Trans” kabi yirik texnologik kompaniyalar ham kiritilgan. Yevroittifoq rasmiylarining taʼkidlashicha, ushbu tashkilotlar tezkor-qidiruv tadbirlari tizimi (SORM) uchun uskunalar va dasturiy taʼminot yetkazib beruvchi asosiy subyektlar hisoblanadi. Bu tizimlar foydalanuvchilarning maʼlumotlarini kuzatish va nazorat qilishda qoʻllanilishi sababli xalqaro hamjamiyat eʼtiboriga tushgan.
VK matbuot xizmati ushbu vaziyatga munosabat bildirib, kiritilgan choralar servislar faoliyatiga taʼsir qilmasligini maʼlum qildi. Kompaniya bayonotiga koʻra, VK ijtimoiy tarmogʻi va Max messenjeri odatdagi rejimda ishlashda davom etadi. Shunga qaramay, ekspertlar bunday sanksiyalar kelajakda xalqaro hamkorlik va dasturiy taʼminot yangilanishlarida qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkinligini aytishmoqda.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi sanksiyalar paketi jami 11 nafar jismoniy shaxs va 5 ta tashkilotni oʻz ichiga olgan. VK xoldingi rahbari Vladimir Kiriyenkoga nisbatan shaxsiy sanksiyalar 2022-yildan buyon amal qilib kelayotgan boʻlsa-da, kompaniyaning oʻzi shu paytgacha umumiy roʻyxatga kiritilmagan edi. Bu safargi qadam xoldingning Yevropa bozoridagi moliyaviy va huquqiy imkoniyatlarini yanada cheklaydi.
Apple bilan bogʻliq muammolar va oqibatlarEslatib oʻtamiz, joriy yilning iyun oyi oxirida Apple kompaniyasi VK ilovalarini App Store doʻkonidan oʻchirib tashlagan edi. Oʻshanda Amerika texnogiganti bu qarorini sanksiya talablariga rioya qilish bilan izohlagan, biroq aniq asoslarni ochiqlamagan edi. Yevropa Ittifoqining yangi qarori ushbu jarayonlarning mantiqiy davomi sifatida koʻrilmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun VK xizmatlari hozircha ochiqligicha qolmoqda, biroq xalqaro platformalarda (App Store, Google Play) ilovalarning mavjudligi va ularning toʻlov tizimlari bilan integratsiyasi masalasi soʻroq ostida qolishi mumkin. Sanksiyalar roʻyxatiga kiritilgan kompaniyalar quyidagilardir:
- VK xoldingi (bosh kompaniya);
- “Kommunikatsionnaya platforma” (Max messenjeri);
- “Tsitadel” xoldingi;
- VAS Experts;
- “Norsi-Trans”.
…