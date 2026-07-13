Yevropa Ittifoqi VK xoldingi va Max messenjeriga qarshi sanksiyalar joriy etdi

·16·Texno
Yevropa Ittifoqi VK xoldingi va Max messenjeriga qarshi sanksiyalar joriy etdi

Yevropa Ittifoqi Rossiyaning yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan VK xoldingini oʻzining yangilangan sanksiyalar roʻyxatiga kiritdi. Bu qaror Yevropa Ittifoqining rasmiy huquqiy portalida eʼlon qilingan boʻlib, u nafaqat bosh kompaniyaga, balki uning tarkibidagi bir qator shoʻba korxonalarga ham tegishlidir. Bu VK uchun Yevropa Ittifoqi tomonidan toʻgʻridan-toʻgʻri kiritilgan ilk rasmiy cheklov boʻlib, mintaqadagi raqamli xavfsizlik va siyosiy bosimning yangi bosqichini anglatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Cheklovlar ostiga VK tarkibiga kiruvchi Max messenjerini ishlab chiquvchi “Kommunikatsionnaya platforma” masʼuliyati cheklangan jamiyati ham tushgan. Yevropa Ittifoqi kengashi ushbu tuzilmalarni Rossiya davlat siyosati va axborot nazorati bilan bogʻliq faoliyatda ayblamoqda. Shuningdek, mazkur kompaniya rahbari Yelena Bagudina ham shaxsiy sanksiyalar roʻyxatidan joy oldi.

Texnologik infratuzilma va SORM tizimi

Yevropa Ittifoqining yangi paketi faqat ijtimoiy tarmoqlar bilan cheklanib qolmagan. Roʻyxatga “Tsitadel”, VAS Experts va “Norsi-Trans” kabi yirik texnologik kompaniyalar ham kiritilgan. Yevroittifoq rasmiylarining taʼkidlashicha, ushbu tashkilotlar tezkor-qidiruv tadbirlari tizimi (SORM) uchun uskunalar va dasturiy taʼminot yetkazib beruvchi asosiy subyektlar hisoblanadi. Bu tizimlar foydalanuvchilarning maʼlumotlarini kuzatish va nazorat qilishda qoʻllanilishi sababli xalqaro hamjamiyat eʼtiboriga tushgan.

VK matbuot xizmati ushbu vaziyatga munosabat bildirib, kiritilgan choralar servislar faoliyatiga taʼsir qilmasligini maʼlum qildi. Kompaniya bayonotiga koʻra, VK ijtimoiy tarmogʻi va Max messenjeri odatdagi rejimda ishlashda davom etadi. Shunga qaramay, ekspertlar bunday sanksiyalar kelajakda xalqaro hamkorlik va dasturiy taʼminot yangilanishlarida qiyinchiliklar tugʻdirishi mumkinligini aytishmoqda.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi sanksiyalar paketi jami 11 nafar jismoniy shaxs va 5 ta tashkilotni oʻz ichiga olgan. VK xoldingi rahbari Vladimir Kiriyenkoga nisbatan shaxsiy sanksiyalar 2022-yildan buyon amal qilib kelayotgan boʻlsa-da, kompaniyaning oʻzi shu paytgacha umumiy roʻyxatga kiritilmagan edi. Bu safargi qadam xoldingning Yevropa bozoridagi moliyaviy va huquqiy imkoniyatlarini yanada cheklaydi.

Apple bilan bogʻliq muammolar va oqibatlar

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning iyun oyi oxirida Apple kompaniyasi VK ilovalarini App Store doʻkonidan oʻchirib tashlagan edi. Oʻshanda Amerika texnogiganti bu qarorini sanksiya talablariga rioya qilish bilan izohlagan, biroq aniq asoslarni ochiqlamagan edi. Yevropa Ittifoqining yangi qarori ushbu jarayonlarning mantiqiy davomi sifatida koʻrilmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun VK xizmatlari hozircha ochiqligicha qolmoqda, biroq xalqaro platformalarda (App Store, Google Play) ilovalarning mavjudligi va ularning toʻlov tizimlari bilan integratsiyasi masalasi soʻroq ostida qolishi mumkin. Sanksiyalar roʻyxatiga kiritilgan kompaniyalar quyidagilardir:

  • VK xoldingi (bosh kompaniya);
  • “Kommunikatsionnaya platforma” (Max messenjeri);
  • “Tsitadel” xoldingi;
  • VAS Experts;
  • “Norsi-Trans”.
Ushbu vaziyat Rossiya IT-sektori uchun Gʻarb texnologiyalari va moliya bozorlaridan uzilish jarayoni davom etayotganini koʻrsatmoqda. Kelgusida boshqa yirik texnologik kompaniyalarning ham shunday cheklovlarga duch kelishi ehtimoli yuqori.

VKСанкцияларЕвропа ИттифоқиТехнологияMax
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaHaydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaBugun, 18:22Uber va Waymo oʻrtasida ziddiyat: Robotaksilar kelajagi uchun kurash avj olmoqdaUber va Waymo oʻrtasida ziddiyat: Robotaksilar kelajagi uchun kurash avj olmoqdaBugun, 17:55Xiaomi kompaniyasi aqlli Mijia Smart Tea Bar Pro choy stansiyasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi aqlli Mijia Smart Tea Bar Pro choy stansiyasini taqdim etdiBugun, 17:29Xitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlamiXitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlamiBugun, 16:59Max milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildiMax milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildiBugun, 15:59SpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiSpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi