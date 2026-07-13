Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqda

·0·Texno
Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqda

Kiberjinoyatchilar haydovchilarning dolzarb muammolaridan foydalangan holda yangi turdagi firibgarlik sxemasini ishga tushirishdi. F6 kompaniyasi mutaxassislari tomonidan aniqlangan 60 dan ortiq fishing saytlari tarmogʻi foydalanuvchilarning messenjerlardagi shaxsiy profillarini qoʻlga kiritishga qaratilgan. Ushbu hujumlar ayniqsa yoqilgʻi tanqisligi yoki narxlarning oʻzgarishi kabi vaziyatlarda haydovchilarning eʼtiborini tezda jalb qilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, iyul oyida avtomobil egalarining AYOQS (avtomobillarga yoqilgʻi quyish shoxobchalari)dagi benzin va dizel zaxiralari haqidagi maʼlumotlarga boʻlgan qiziqishi ortishi fonida ushbu hujumlar soni keskin koʻpaygan. Firibgar resurslar haqiqiy onlayn-xaritalarni mohirona nusxalaydi va foydalanuvchiga goʻyoki hududlar boʻyicha yoqilgʻi turini tanlash imkoniyatini taqdim etadi.

Fishing sxemasi qanday ishlaydi?

Foydalanuvchi soxta saytda oʻziga kerakli yoqilgʻi turini va hududni tanlaganidan soʻng, tizim goʻyoki "qidiruv" natijalarini koʻrsatadi. Shundan soʻng, maʼlumotlarni tasdiqlash yoki toʻliq xaritaga kirish uchun telefon raqamini kiritish va SMS orqali kelgan kodni yozish soʻraladi. Aynan mana shu bosqichda asosiy xavf yashiringan: kiritilgan kod jinoyatchilarga foydalanuvchining Telegram yoki boshqa messenjerlardagi akkauntiga kirish imkonini beradi.

Akkauntni qoʻlga kiritgan firibgarlar shaxsiy yozishmalarni oʻqish, kontaktlar roʻyxatini koʻchirish va egasining nomidan turli xabarlarni tarqatish imkoniga ega boʻladilar. Bu nafaqat shaxsiy maʼlumotlarning sizib chiqishiga, balki foydalanuvchining yaqinlaridan pul soʻrash kabi keyingi firibgarlik harakatlariga ham yoʻl ochadi.

Faqat haydovchilar nishonda emas

F6 maʼlumotlariga koʻra, ushbu fishing tarmogʻi 2024-yilning mayidan iyuligacha boʻlgan davrda faol shakllantirilgan. Jinoyatchilar faqat avtomobilchilar uchun xizmatlar bilan cheklanib qolmay, boshqa mashhur brendlardan ham niqob sifatida foydalanmoqda. Ular orasida quyidagilar bor:

  • Yirik marketpleyslar va savdo platformalari;
  • Ommabop ijtimoiy tarmoqlar;
  • Video-xostinglar va onlayn-oʻyinlar (masalan, Brawl Stars).
Zararli havolalar asosan Telegram messenjeri orqali tarqatilmoqda. Aniqlangan domenlar blokirovka qilinayotgan boʻlsa-da, jinoyatchilar tezda yangi manzillarni roʻyxatdan oʻtkazib, hujumlarni davom ettirmoqdalar. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bu kabi holatlar begona emas, chunki messenjerlar orqali turli aksiyalar yoki xizmatlar niqobi ostida shaxsiy maʼlumotlarni oʻgʻirlashga urinishlar tez-tez kuzatiladi.

Kiberxavfsizlik boʻyicha ekspertlar shubhali saytlarda hech qachon SMS-tasdiqlash kodlarini kiritmaslikni va har qanday resursdan foydalanishdan oldin uning manzili (URL) toʻgʻriligini tekshirishni qatʼiy tavsiya qiladilar. Shuningdek, messenjerlarda ikki bosqichli autentifikatsiya (Two-step verification) funksiyasini yoqib qoʻyish akkaunt xavfsizligini sezilarli darajada oshiradi.

КиберхавфсизликFishingTelegramAvtomobilТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Uber va Waymo oʻrtasida ziddiyat: Robotaksilar kelajagi uchun kurash avj olmoqdaUber va Waymo oʻrtasida ziddiyat: Robotaksilar kelajagi uchun kurash avj olmoqdaBugun, 17:55Yevropa Ittifoqi VK xoldingi va Max messenjeriga qarshi sanksiyalar joriy etdiYevropa Ittifoqi VK xoldingi va Max messenjeriga qarshi sanksiyalar joriy etdiBugun, 17:53Xiaomi kompaniyasi aqlli Mijia Smart Tea Bar Pro choy stansiyasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi aqlli Mijia Smart Tea Bar Pro choy stansiyasini taqdim etdiBugun, 17:29Xitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlamiXitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlamiBugun, 16:59Max milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildiMax milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildiBugun, 15:59SpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiSpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi