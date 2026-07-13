JCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqda

·28·Sport
JCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqda

FIFA'ning a’zo assotsiatsiyalar bilan ishlash bo‘yicha rahbari Ilhan Mammadovning 2026 yilgi mundialning tarixiy ahamiyati, maydondagi kurash shiddati va ushbu turnir insoniyat uchun qoldirayotgan uzoq muddatli merosi haqidagi tahliliy maqolasi e’lon qilindi.

Dunyo futbolidagi tub burilishlar va global o‘zgarishlar bayon etilgan ushbu materialning eng muhim tezislarini Zamin.uz taqdim etadi.

«Xalqaro futbolda oson raqibning o‘zi qolmadi»

Ilhan Mammadovning ta’kidlashicha, bu yilgi Jahon chempionati maydondagi yuqori sifatli o‘yin va misli ko‘rilmagan raqobatbardoshlik bilan ajralib turilmoqda. Bugun jahon futbolida kuchlar nisbati sezilarli darajada tenglashgan.

«Ilgari favoritlarga qarshi imkoniyatsiz deb hisoblangan milliy jamoalar bugun dunyoning eng kuchli termalarini uchrashuvning so‘nggi daqiqalarigacha jiddiy sinovdan o‘tkazmoqda. Bu tasodif emas. Bu — a’zo assotsiatsiyalarning yillar davomida amalga oshirgan tizimli investitsiyalari natijasidir», — deydi FIFA rasmiysi.

«FIFA Forward» dasturi: 211 ta davlatga yo‘naltirilgan investitsiya

Bugungi kunda kuzatilayotgan global raqobatning zamirida FIFA prezidenti Janni Infantino tashabbusi bilan yo‘lga qo‘yilgan FIFA Forward dasturi yotibdi. Musobaqalardan tushadigan ulkan daromadlar shunchaki jamg‘arilmayapti, balki dunyodagi eng yirik sport dasturi orqali tashkilotga a’zo barcha 211 ta assotsiatsiyaga qayta taqsimlanmoqda.

Ushbu tizimli investitsiyalar quyidagi yo‘nalishlarni rivojlantirishga xizmat qildi:

  • Yangi akademiyalar: Iqtidorli yoshlarni kashf etish uchun dunyo bo‘ylab zamonaviy futbol maktablari barpo etildi;

  • Infratuzilma: Bolalar va o‘smirlar futboli uchun xalqaro standartlarga mos maydonlar va bazalar yaratildi;

  • Ayollar futboli: Ushbu yo‘nalishga e’tibor va moliyaviy ko‘mak keskin oshirildi;

  • Teng imkoniyat: Kichik va rivojlanayotgan davlatlarning futbol rahbarlari namoyish etilayotgan o‘yinlar sifatidan birdek faxrlanmoqda.

Bahs-munozaralardan tarixiy muvaffaqiyatgacha

Maqolada qayd etilishicha, har bir yirik turnir avvalida turli shubhalar bo‘lishi tabiiy hol. Masalan, Qatardagi Jahon chempionati oldidan ham bahslar ko‘p bo‘lgandi, biroq yakunda u tarixdagi eng muvaffaqiyatli mundiallardan biri deb tan olindi. Tarixdagi eng yirik turnir bo‘layotgan JCH-2026 ham aynan shunday yo‘ldan bormoqda — dastlabki tanqidlarga qaramay, maydondagi unutilmas lahzalar va kuchli futbol tizimi barcha savollarga javob berdi.

Mundialning asl yutug‘i nimada?

Ilhan Mammadov futbol rahbari va oddiy muxlis sifatida turnirning ramziy ma’nosiga to‘xtalib o‘tdi:

«Shunga qat’iy ishonamanki, ushbu FIFA Jahon chempionatining eng katta yutug‘i faqat kubokni qo‘lga kiritadigan jamoa bilan o‘lchanmaydi. Uning haqiqiy merosi — millionlab yoshlarni ilhomlantirishi, ularga ishonch va umid bag‘illashi hamda butun dunyo futboli uchun yanada mustahkam poydevor yaratishidadir».

JCH-2026 yakunlarining qisqacha tahlili:

Omil

Eski tizim

JCH-2026 va yangi davr

Raqobat

Sezgir ustunlikka ega 4-5 ta grand jamoa

Oson raqib yo‘q, har bir o‘yinda kuchli intriga

Mablag‘lar taqsimoti

Cheklangan doiradagi loyihalar

FIFA Forward orqali 211 ta davlatga to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiya

Turnir merosi

Faqat chempion nomi tarixda qolardi

Kelajak avlod uchun global infratuzilma va yangi akademiyalar

Ilhan MammadovFIFAЖанни ИнфантиноZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiBugun, 18:13JCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaJCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaBugun, 18:05Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Bugun, 17:56“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildiBugun, 17:43Pedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliPedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliBugun, 17:32Andoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdiAndoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdiBugun, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi