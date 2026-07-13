JCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqda
FIFA'ning a’zo assotsiatsiyalar bilan ishlash bo‘yicha rahbari Ilhan Mammadovning 2026 yilgi mundialning tarixiy ahamiyati, maydondagi kurash shiddati va ushbu turnir insoniyat uchun qoldirayotgan uzoq muddatli merosi haqidagi tahliliy maqolasi e’lon qilindi.
Dunyo futbolidagi tub burilishlar va global o‘zgarishlar bayon etilgan ushbu materialning eng muhim tezislarini Zamin.uz taqdim etadi.
«Xalqaro futbolda oson raqibning o‘zi qolmadi»
Ilhan Mammadovning ta’kidlashicha, bu yilgi Jahon chempionati maydondagi yuqori sifatli o‘yin va misli ko‘rilmagan raqobatbardoshlik bilan ajralib turilmoqda. Bugun jahon futbolida kuchlar nisbati sezilarli darajada tenglashgan.
«Ilgari favoritlarga qarshi imkoniyatsiz deb hisoblangan milliy jamoalar bugun dunyoning eng kuchli termalarini uchrashuvning so‘nggi daqiqalarigacha jiddiy sinovdan o‘tkazmoqda. Bu tasodif emas. Bu — a’zo assotsiatsiyalarning yillar davomida amalga oshirgan tizimli investitsiyalari natijasidir», — deydi FIFA rasmiysi.
«FIFA Forward» dasturi: 211 ta davlatga yo‘naltirilgan investitsiya
Bugungi kunda kuzatilayotgan global raqobatning zamirida FIFA prezidenti Janni Infantino tashabbusi bilan yo‘lga qo‘yilgan FIFA Forward dasturi yotibdi. Musobaqalardan tushadigan ulkan daromadlar shunchaki jamg‘arilmayapti, balki dunyodagi eng yirik sport dasturi orqali tashkilotga a’zo barcha 211 ta assotsiatsiyaga qayta taqsimlanmoqda.
Ushbu tizimli investitsiyalar quyidagi yo‘nalishlarni rivojlantirishga xizmat qildi:
Yangi akademiyalar: Iqtidorli yoshlarni kashf etish uchun dunyo bo‘ylab zamonaviy futbol maktablari barpo etildi;
Infratuzilma: Bolalar va o‘smirlar futboli uchun xalqaro standartlarga mos maydonlar va bazalar yaratildi;
Ayollar futboli: Ushbu yo‘nalishga e’tibor va moliyaviy ko‘mak keskin oshirildi;
Teng imkoniyat: Kichik va rivojlanayotgan davlatlarning futbol rahbarlari namoyish etilayotgan o‘yinlar sifatidan birdek faxrlanmoqda.
Bahs-munozaralardan tarixiy muvaffaqiyatgacha
Maqolada qayd etilishicha, har bir yirik turnir avvalida turli shubhalar bo‘lishi tabiiy hol. Masalan, Qatardagi Jahon chempionati oldidan ham bahslar ko‘p bo‘lgandi, biroq yakunda u tarixdagi eng muvaffaqiyatli mundiallardan biri deb tan olindi. Tarixdagi eng yirik turnir bo‘layotgan JCH-2026 ham aynan shunday yo‘ldan bormoqda — dastlabki tanqidlarga qaramay, maydondagi unutilmas lahzalar va kuchli futbol tizimi barcha savollarga javob berdi.
Mundialning asl yutug‘i nimada?
Ilhan Mammadov futbol rahbari va oddiy muxlis sifatida turnirning ramziy ma’nosiga to‘xtalib o‘tdi:
«Shunga qat’iy ishonamanki, ushbu FIFA Jahon chempionatining eng katta yutug‘i faqat kubokni qo‘lga kiritadigan jamoa bilan o‘lchanmaydi. Uning haqiqiy merosi — millionlab yoshlarni ilhomlantirishi, ularga ishonch va umid bag‘illashi hamda butun dunyo futboli uchun yanada mustahkam poydevor yaratishidadir».
JCH-2026 yakunlarining qisqacha tahlili:
Omil
Eski tizim
JCH-2026 va yangi davr
Raqobat
Sezgir ustunlikka ega 4-5 ta grand jamoa
Oson raqib yo‘q, har bir o‘yinda kuchli intriga
Mablag‘lar taqsimoti
Cheklangan doiradagi loyihalar
FIFA Forward orqali 211 ta davlatga to‘g‘ridan to‘g‘ri investitsiya
Turnir merosi
Faqat chempion nomi tarixda qolardi
Kelajak avlod uchun global infratuzilma va yangi akademiyalar
…