Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”
JCH-2026 yarimfinali oldidan Angliya va Argentina o‘rtasidagi qarama-qarshilik yanada qizimoqda. “Chelsi”ning sobiq yarimhimoyachisi Jo Koul Messi boshchiligidagi Argentinaga qarshi o‘yin oldidan juda dadil prognoz berdi.
“Angliya finalga chiqadi”
Jo Koul The Rest Is Football podkastida Angliya terma jamoasi Argentina ustidan g‘alaba qozonishiga ishonch bildirdi.
“Biz Messini dam olishga jo‘natamiz. 100 foiz. Angliya finalga chiqadi”, — dedi Koul.
Sobiq futbolchining fikricha, Angliya hozirgi holatida Argentina uchun juda tezkor va xavfli jamoa hisoblanadi. U “uch sherlar” argentinaliklarni aynan temp va jismoniy faollik hisobiga mag‘lub eta olishiga ishonmoqda.
Tezlik Argentina uchun muammo bo‘ladimi?
Koulning asosiy argumenti — Angliyaning tezkorligi. Uning fikricha, Argentina himoyasi va yarimhimoyasi Angliyaning yuqori tempdagi o‘yiniga bardosh berishi qiyin bo‘lishi mumkin.
Bu gaplarda mantiq bor: yarimfinalda mayda detallar katta farq qiladi. Bir tezkor hujum, bir qarshi hujum yoki bir individual yurish butun o‘yin ssenariysini o‘zgartirib yuborishi mumkin.
Ammo Argentinada ham bitta “rejani buzuvchi” bor — Lionel Messi. U 39 yoshida ham bir pas, bir burilish yoki bir standart vaziyat bilan o‘yinni teskari qilib yuborishi mumkin. Futbolda ba’zi insonlar “pasport yoshi” bilan emas, “sehr litsenziyasi” bilan o‘ynaydi.
Messi uchun tarixiy to‘qnashuv
Argentina — Angliya yarimfinali Messi uchun alohida ahamiyatga ega. Xalqaro maydondagi uzoq faoliyati davomida u ko‘plab yirik terma jamoalarga qarshi o‘ynagan, ammo Angliyaga qarshi bunday darajadagi to‘qnashuv alohida intrigaga ega.
Bu o‘yin nafaqat final yo‘llanmasi, balki tarixiy raqobat, Messi merosi va Angliyaning katta turnirlardagi ambitsiyalari nuqtayi nazaridan ham juda katta ahamiyat kasb etadi.
G‘olibni finalda kim kutadi?
Angliya va Argentina o‘rtasidagi yarimfinal 15 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. Ushbu juftlik g‘olibi finalda Fransiya yoki Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.
Yarimfinal
Sana
G‘olib kim bilan o‘ynaydi?
Angliya — Argentina
15 iyul
Fransiya yoki Ispaniya
Fransiya — Ispaniya
14 iyul
Angliya yoki Argentina
Bu bosqichda oson raqib qolmagan. Ammo Angliya — Argentina juftligi atrofidagi emotsional fon boshqacha: Messi, tarixiy raqobat, Koulning keskin gaplari va finalga bir qadam.
Koulning gaplari bosimni oshirdi
Bunday bayonotlar futbolchilarga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qilmasligi mumkin. Lekin muxlislar, OAV va ijtimoiy tarmoqlar uchun bu — olovga yog‘ sepish bilan barobar.
Argentina tomoni bunday gaplarni motivatsiya sifatida qabul qilishi mumkin. Angliya muxlislari esa Koulning so‘zlarini ishonch belgisi deb ko‘radi.
Ya’ni yarimfinal hali boshlanmasidanoq psixologik jang start oldi.
Javob maydonda beriladi
Jo Koul Angliyaning Argentina ustidan g‘alaba qozonishiga 100 foiz ishonmoqda. Ammo JCH yarimfinalida prognozlar ko‘pincha birinchi hushtakdan keyin eskirib qoladi.
Angliya tezkor, jismoniy va ambitsiyali. Argentina esa tajribali, sovuqqon va Messiga ega.
Endi asosiy savol shunda: Angliya haqiqatan ham Messini “dam olishga jo‘nata” oladimi yoki argentinaliklar yana bir marta barcha bashoratlarni chappa qiladimi?
…