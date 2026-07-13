Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”

·33·Sport
Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”

JCH-2026 yarimfinali oldidan Angliya va Argentina o‘rtasidagi qarama-qarshilik yanada qizimoqda. “Chelsi”ning sobiq yarimhimoyachisi Jo Koul Messi boshchiligidagi Argentinaga qarshi o‘yin oldidan juda dadil prognoz berdi.

“Angliya finalga chiqadi”

Jo Koul The Rest Is Football podkastida Angliya terma jamoasi Argentina ustidan g‘alaba qozonishiga ishonch bildirdi.

“Biz Messini dam olishga jo‘natamiz. 100 foiz. Angliya finalga chiqadi”, — dedi Koul.

Sobiq futbolchining fikricha, Angliya hozirgi holatida Argentina uchun juda tezkor va xavfli jamoa hisoblanadi. U “uch sherlar” argentinaliklarni aynan temp va jismoniy faollik hisobiga mag‘lub eta olishiga ishonmoqda.

Tezlik Argentina uchun muammo bo‘ladimi?

Koulning asosiy argumenti — Angliyaning tezkorligi. Uning fikricha, Argentina himoyasi va yarimhimoyasi Angliyaning yuqori tempdagi o‘yiniga bardosh berishi qiyin bo‘lishi mumkin.

Bu gaplarda mantiq bor: yarimfinalda mayda detallar katta farq qiladi. Bir tezkor hujum, bir qarshi hujum yoki bir individual yurish butun o‘yin ssenariysini o‘zgartirib yuborishi mumkin.

Ammo Argentinada ham bitta “rejani buzuvchi” bor — Lionel Messi. U 39 yoshida ham bir pas, bir burilish yoki bir standart vaziyat bilan o‘yinni teskari qilib yuborishi mumkin. Futbolda ba’zi insonlar “pasport yoshi” bilan emas, “sehr litsenziyasi” bilan o‘ynaydi.

Messi uchun tarixiy to‘qnashuv

Argentina — Angliya yarimfinali Messi uchun alohida ahamiyatga ega. Xalqaro maydondagi uzoq faoliyati davomida u ko‘plab yirik terma jamoalarga qarshi o‘ynagan, ammo Angliyaga qarshi bunday darajadagi to‘qnashuv alohida intrigaga ega.

Bu o‘yin nafaqat final yo‘llanmasi, balki tarixiy raqobat, Messi merosi va Angliyaning katta turnirlardagi ambitsiyalari nuqtayi nazaridan ham juda katta ahamiyat kasb etadi.

G‘olibni finalda kim kutadi?

Angliya va Argentina o‘rtasidagi yarimfinal 15 iyul kuni bo‘lib o‘tadi. Ushbu juftlik g‘olibi finalda Fransiya yoki Ispaniyaga qarshi maydonga tushadi.

Yarimfinal

Sana

G‘olib kim bilan o‘ynaydi?

Angliya — Argentina

15 iyul

Fransiya yoki Ispaniya

Fransiya — Ispaniya

14 iyul

Angliya yoki Argentina

Bu bosqichda oson raqib qolmagan. Ammo Angliya — Argentina juftligi atrofidagi emotsional fon boshqacha: Messi, tarixiy raqobat, Koulning keskin gaplari va finalga bir qadam.

Koulning gaplari bosimni oshirdi

Bunday bayonotlar futbolchilarga to‘g‘ridan to‘g‘ri ta’sir qilmasligi mumkin. Lekin muxlislar, OAV va ijtimoiy tarmoqlar uchun bu — olovga yog‘ sepish bilan barobar.

Argentina tomoni bunday gaplarni motivatsiya sifatida qabul qilishi mumkin. Angliya muxlislari esa Koulning so‘zlarini ishonch belgisi deb ko‘radi.

Ya’ni yarimfinal hali boshlanmasidanoq psixologik jang start oldi.

Javob maydonda beriladi

Jo Koul Angliyaning Argentina ustidan g‘alaba qozonishiga 100 foiz ishonmoqda. Ammo JCH yarimfinalida prognozlar ko‘pincha birinchi hushtakdan keyin eskirib qoladi.

Angliya tezkor, jismoniy va ambitsiyali. Argentina esa tajribali, sovuqqon va Messiga ega.

Endi asosiy savol shunda: Angliya haqiqatan ham Messini “dam olishga jo‘nata” oladimi yoki argentinaliklar yana bir marta barcha bashoratlarni chappa qiladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiBugun, 18:13JCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaJCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonadaBugun, 18:05JCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaJCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaBugun, 17:59“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildiBugun, 17:43Pedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliPedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliBugun, 17:32Andoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdiAndoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdiBugun, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi