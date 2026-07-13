JCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonada
JCH-2026 chorakfinalidan o‘rin olgan Argentina va Shveysariya (3:1) o‘rtasidagi shiddatli bahs nafaqat maydondagi kurash, balki stadion tashqarisidagi misli ko‘rilmagan ehtiroslar bilan ham tarixda qoladigan bo‘ldi. Argentina terma jamoasining yarimfinalga yo‘llanma olgani Buenos-Ayresda ommaviy bayramlarga ulanib ketgan bo‘lsa-da, kuchli hayajon ko‘plab muxlislarning sog‘lig‘iga jiddiy putur yetkazdi.
Zamin.uz ushbu uchrashuv davomida va undan keyin poytaxtda kuzatilgan favqulodda tibbiy holatlar tafsilotini taqdim etadi.
Kuchli ehtirosni ko‘tara olmagan yurak: 51 yoshli muxlis vafot etdi
O‘yinning eng hayajonli daqiqalarida 51 yoshli mahalliy muxlisning yuragi dosh bera olmadi va u infarktni (yurak xuruji) boshdan kechirdi. Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan tez yordam xodimlari erkakni reanimatsiya qilishga va hayotini saqlab qolishga urinishgan. Biroq shifokorlarning barcha sa’y-harakatlariga qaramay, bemor vafot etgani rasman qayd etildi.
Buenos-Ayresda tibbiy inqiroz: Tez yordam tuni bilan ishladi
Ambito nashri Buenos-Ayres shoshilinch tibbiy yordam xizmati (SAME) ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, uchrashuv va undan keyingi bayram tadbirlari davomida poytaxtda yana 6 kishi yurak xuruji va boshqa o‘tkir tibbiy holatlar tufayli shifokorlarga murojaat qilgan. Muxlislarda ko‘krak qafasidagi og‘riqlar, nafas qisishi, hushdan ketish va o‘tkir koronar sindrom belgilari kuzatilgan.
Tibbiyot xodimlari tomonidan ro‘yxatga olingan bemorlarning ahvoli quyidagicha bo‘ldi:
Muxlisning yoshi va jinsi
Kuzatilgan simptomlar
Ko‘rilgan choralar va holati
45 yoshli erkak
Ko‘krakda og‘riq, nutq buzilishi va qo‘l uyushishi
Zudlik bilan shifoxonaga olib ketilgan
41 yoshli erkak
To‘satdan hushini yo‘qotish
Voqea joyida yordam ko‘rsatilgan, gospitalizatsiya shart bo‘lmagan
86 yoshli ayol
Hushsiz holat (surunkali yurak kasalligi bor)
Shoshilinch tibbiy muolajalar ko‘rsatilgan
74 yoshli ayol
Yurak sohasida kuchli og‘riq, nafas siqilishi
Tez yordamda shifoxonaga yotqizilgan
48 yoshli erkak
Ko‘krak qafasidagi o‘tkir og‘riq
Shifoxonaning jonlantirish bo‘limiga yetkazilgan
38 yoshli ayol
Nafas olish tizimining keskin buzilishi
Shifoxonaga joylashtirilgan
Shifokorlar ogohlantiradi: Futbol bo‘yicha Jahon chempionati kabi yuqori nufuzli va intrigaga boy musobaqalar vaqtida odam organizmida adrenalin va stress gormonlari keskin ortib ketadi. Bu qon bosimining ko‘tarilishiga va yurak xurujlariga sabab bo‘lishi mumkin. Mutaxassislar yurak-qon tomir tizimida muammosi bor shinavandalarga bunday o‘yinlarni imkon qadar xotirjamlik bilan kuzatishni tavsiya etadi.
…