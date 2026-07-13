JCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonada

·36·Sport
JCH-2026dagi hayajon fojiasi: Argentinalik muxlis vafot etdi, ko‘plab odamlar shifoxonada

JCH-2026 chorakfinalidan o‘rin olgan Argentina va Shveysariya (3:1) o‘rtasidagi shiddatli bahs nafaqat maydondagi kurash, balki stadion tashqarisidagi misli ko‘rilmagan ehtiroslar bilan ham tarixda qoladigan bo‘ldi. Argentina terma jamoasining yarimfinalga yo‘llanma olgani Buenos-Ayresda ommaviy bayramlarga ulanib ketgan bo‘lsa-da, kuchli hayajon ko‘plab muxlislarning sog‘lig‘iga jiddiy putur yetkazdi.

Zamin.uz ushbu uchrashuv davomida va undan keyin poytaxtda kuzatilgan favqulodda tibbiy holatlar tafsilotini taqdim etadi.

Kuchli ehtirosni ko‘tara olmagan yurak: 51 yoshli muxlis vafot etdi

O‘yinning eng hayajonli daqiqalarida 51 yoshli mahalliy muxlisning yuragi dosh bera olmadi va u infarktni (yurak xuruji) boshdan kechirdi. Voqea joyiga zudlik bilan yetib kelgan tez yordam xodimlari erkakni reanimatsiya qilishga va hayotini saqlab qolishga urinishgan. Biroq shifokorlarning barcha sa’y-harakatlariga qaramay, bemor vafot etgani rasman qayd etildi.

Buenos-Ayresda tibbiy inqiroz: Tez yordam tuni bilan ishladi

Ambito nashri Buenos-Ayres shoshilinch tibbiy yordam xizmati (SAME) ma’lumotlariga tayanib xabar berishicha, uchrashuv va undan keyingi bayram tadbirlari davomida poytaxtda yana 6 kishi yurak xuruji va boshqa o‘tkir tibbiy holatlar tufayli shifokorlarga murojaat qilgan. Muxlislarda ko‘krak qafasidagi og‘riqlar, nafas qisishi, hushdan ketish va o‘tkir koronar sindrom belgilari kuzatilgan.

Tibbiyot xodimlari tomonidan ro‘yxatga olingan bemorlarning ahvoli quyidagicha bo‘ldi:

Muxlisning yoshi va jinsi

Kuzatilgan simptomlar

Ko‘rilgan choralar va holati

45 yoshli erkak

Ko‘krakda og‘riq, nutq buzilishi va qo‘l uyushishi

Zudlik bilan shifoxonaga olib ketilgan

41 yoshli erkak

To‘satdan hushini yo‘qotish

Voqea joyida yordam ko‘rsatilgan, gospitalizatsiya shart bo‘lmagan

86 yoshli ayol

Hushsiz holat (surunkali yurak kasalligi bor)

Shoshilinch tibbiy muolajalar ko‘rsatilgan

74 yoshli ayol

Yurak sohasida kuchli og‘riq, nafas siqilishi

Tez yordamda shifoxonaga yotqizilgan

48 yoshli erkak

Ko‘krak qafasidagi o‘tkir og‘riq

Shifoxonaning jonlantirish bo‘limiga yetkazilgan

38 yoshli ayol

Nafas olish tizimining keskin buzilishi

Shifoxonaga joylashtirilgan

Shifokorlar ogohlantiradi: Futbol bo‘yicha Jahon chempionati kabi yuqori nufuzli va intrigaga boy musobaqalar vaqtida odam organizmida adrenalin va stress gormonlari keskin ortib ketadi. Bu qon bosimining ko‘tarilishiga va yurak xurujlariga sabab bo‘lishi mumkin. Mutaxassislar yurak-qon tomir tizimida muammosi bor shinavandalarga bunday o‘yinlarni imkon qadar xotirjamlik bilan kuzatishni tavsiya etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Krishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiKrishtianu Ronaldu terma jamoadagi faoliyatini yakunlashi kerakligi aytildiBugun, 18:13JCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaJCH–2026: «Oson raqiblar» davri tugadi, milliardlik loyiha o‘z mevasini bermoqdaBugun, 17:59Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Jo Kouldan dadil bashorat: “Messini dam olishga jo‘natamiz”Bugun, 17:56“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildi“Mash’al”da yangi davr: Sergey Lushan jamoani qabul qildiBugun, 17:43Pedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliPedro Porro va Lamine Yamal hamkorligi: Ispaniya terma jamoasining yangi quroliBugun, 17:32Andoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdiAndoni Iraola Liverpulda yangi transferlar va jamoa tarkibi boʻyicha bayonot berdiBugun, 17:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi