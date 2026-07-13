Uber va Waymo oʻrtasida ziddiyat: Robotaksilar kelajagi uchun kurash avj olmoqda
Vashington shahrida (AQSH) haydovchisiz avtomobillarning harakatlanishiga ruxsat beruvchi yangi qonun loyihasi Uber va Waymo kompaniyalari oʻrtasidagi munosabatlarni keskinlashtirib yubordi. Bir paytlar hamkor sifatida koʻrilgan ushbu texnologik gigantlar endilikda robotaksilar bozorini tartibga solish borasida qarama-qarshi pozitsiyalarni egallamoqda. Bu nafaqat AQSH poytaxti, balki butun dunyo boʻylab avtonom transport vositalarining kelajakdagi oʻrnini belgilab berishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, Uber kompaniyasi taklif etilayotgan qonun loyihasiga qarshi chiqib, u Alphabet xoldingiga tegishli Waymo uchun de-fakto monopoliya yaratishidan xavotir bildirmoqda. Uber vakillari ushbu qonun loyihasi tirik haydovchilarning ish oʻrinlarini yoʻqotishiga olib kelishini taʼkidlab, robotaksilar faqatgina inson-haydovchilar bilan birgalikda ishlaydigan "gibrid model" asosida faoliyat yuritishi kerakligini talab qilmoqda.
Gibrid model va haydovchilar manfaatini himoya qilishUber kompaniyasining AQSHdagi siyosat boʻlimi rahbari Javi Correoso soha tartibga solinishida isteʼmolchilarga tanlov huquqi berilishi shartligini aytib oʻtdi. Uning fikricha, robotaksilar keksalar yoki nogironligi boʻlgan shaxslarga insonlar kabi jismoniy yordam koʻrsata olmaydi. Shuningdek, statistik maʼlumotlarga koʻra, bitta avtonom transport vositasi taxminan toʻrtta haydovchining ish oʻrnini egallashi mumkin.
Uber taklif qilayotgan tizimga koʻra, robotaksilar alohida tarmoq sifatida emas, balki Uber kabi mavjud agregatorlar tarkibida ishlashi lozim. Bu esa har qanday robotaksi operatorini oʻz xizmatlarini Uber platformasi orqali taqdim etishga majbur qilishi mumkin. Kompaniya buni yoʻllardagi tirbandlikning oldini olish va xizmat sifatini saqlab qolishning yagona yoʻli deb hisoblamoqda.
Waymo pozitsiyasi va qonuniy talablarWaymo esa oʻz navbatida qonun loyihasini qoʻllab-quvvatlamoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi qoidalar avtonom transport vositalarining xavfsiz joriy etilishini taʼminlaydi va jamoat transportini rivojlantirishga xizmat qiladi. Waymo Uber kabi kompaniyalarning faoliyatini cheklash niyatida emasligini, aksincha, texnologik taraqqiyot uchun sharoit yaratish kerakligini taʼkidlamoqda.
Yangi qonun loyihasi 2012-yilda qabul qilingan Avtonom transport vositalari toʻgʻrisidagi aktni yangilashni koʻzda tutadi. Hozirda Waymo va Zoox kabi kompaniyalar Vashingtonda faqat xavfsizlik operatori nazorati ostida sinovlar oʻtkaza oladi. Yangi tartib esa quyidagi talablarni oʻz ichiga oladi:
- Kamida 5 million dollar miqdoridagi sugʻurta polisi mavjudligi;
- Sodir boʻlgan yoʻl-transport hodisalari haqida 8 soatdan 72 soatgacha boʻlgan muddatda hisobot berish;
- Robotaksi operatorlari uchun har bir bosib oʻtilgan mil uchun 0,15 dollar miqdorida soliq toʻlash.
Mazkur qonun loyihasi boʻyicha yakuniy qaror yil yakuniga qadar qabul qilinishi kutilmoqda. Uber va Waymo oʻrtasidagi ushbu kurash robotaksilarning nafaqat texnik, balki huquqiy va ijtimoiy jihatdan qanday shakllanishini koʻrsatib beruvchi muhim pretsedent boʻladi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu tajriba kelajakda avtonom transportni tartibga solishda asosiy qoʻllanma boʻlib xizmat qilishi mumkin.
…