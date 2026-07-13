Uber va Waymo oʻrtasida ziddiyat: Robotaksilar kelajagi uchun kurash avj olmoqda

·25·Texno
Uber va Waymo oʻrtasida ziddiyat: Robotaksilar kelajagi uchun kurash avj olmoqda

Vashington shahrida (AQSH) haydovchisiz avtomobillarning harakatlanishiga ruxsat beruvchi yangi qonun loyihasi Uber va Waymo kompaniyalari oʻrtasidagi munosabatlarni keskinlashtirib yubordi. Bir paytlar hamkor sifatida koʻrilgan ushbu texnologik gigantlar endilikda robotaksilar bozorini tartibga solish borasida qarama-qarshi pozitsiyalarni egallamoqda. Bu nafaqat AQSH poytaxti, balki butun dunyo boʻylab avtonom transport vositalarining kelajakdagi oʻrnini belgilab berishi mumkin. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, Uber kompaniyasi taklif etilayotgan qonun loyihasiga qarshi chiqib, u Alphabet xoldingiga tegishli Waymo uchun de-fakto monopoliya yaratishidan xavotir bildirmoqda. Uber vakillari ushbu qonun loyihasi tirik haydovchilarning ish oʻrinlarini yoʻqotishiga olib kelishini taʼkidlab, robotaksilar faqatgina inson-haydovchilar bilan birgalikda ishlaydigan "gibrid model" asosida faoliyat yuritishi kerakligini talab qilmoqda.

Gibrid model va haydovchilar manfaatini himoya qilish

Uber kompaniyasining AQSHdagi siyosat boʻlimi rahbari Javi Correoso soha tartibga solinishida isteʼmolchilarga tanlov huquqi berilishi shartligini aytib oʻtdi. Uning fikricha, robotaksilar keksalar yoki nogironligi boʻlgan shaxslarga insonlar kabi jismoniy yordam koʻrsata olmaydi. Shuningdek, statistik maʼlumotlarga koʻra, bitta avtonom transport vositasi taxminan toʻrtta haydovchining ish oʻrnini egallashi mumkin.

Uber taklif qilayotgan tizimga koʻra, robotaksilar alohida tarmoq sifatida emas, balki Uber kabi mavjud agregatorlar tarkibida ishlashi lozim. Bu esa har qanday robotaksi operatorini oʻz xizmatlarini Uber platformasi orqali taqdim etishga majbur qilishi mumkin. Kompaniya buni yoʻllardagi tirbandlikning oldini olish va xizmat sifatini saqlab qolishning yagona yoʻli deb hisoblamoqda.

Waymo pozitsiyasi va qonuniy talablar

Waymo esa oʻz navbatida qonun loyihasini qoʻllab-quvvatlamoqda. Kompaniya vakillarining soʻzlariga koʻra, yangi qoidalar avtonom transport vositalarining xavfsiz joriy etilishini taʼminlaydi va jamoat transportini rivojlantirishga xizmat qiladi. Waymo Uber kabi kompaniyalarning faoliyatini cheklash niyatida emasligini, aksincha, texnologik taraqqiyot uchun sharoit yaratish kerakligini taʼkidlamoqda.

Yangi qonun loyihasi 2012-yilda qabul qilingan Avtonom transport vositalari toʻgʻrisidagi aktni yangilashni koʻzda tutadi. Hozirda Waymo va Zoox kabi kompaniyalar Vashingtonda faqat xavfsizlik operatori nazorati ostida sinovlar oʻtkaza oladi. Yangi tartib esa quyidagi talablarni oʻz ichiga oladi:

  • Kamida 5 million dollar miqdoridagi sugʻurta polisi mavjudligi;
  • Sodir boʻlgan yoʻl-transport hodisalari haqida 8 soatdan 72 soatgacha boʻlgan muddatda hisobot berish;
  • Robotaksi operatorlari uchun har bir bosib oʻtilgan mil uchun 0,15 dollar miqdorida soliq toʻlash.
Qizigʻi shundaki, ushbu soliqdan tushgan mablagʻlarning yarmi jamoat transportini rivojlantirishga, qolgan qismi esa robotlar tufayli ishsiz qolishi mumkin boʻlgan taksi haydovchilarini qayta oʻqitish va qoʻllab-quvvatlashga yoʻnaltirilishi rejalashtirilgan. Bu chora texnologik oʻzgarishlar davrida ijtimoiy barqarorlikni saqlashga qaratilgan.

Mazkur qonun loyihasi boʻyicha yakuniy qaror yil yakuniga qadar qabul qilinishi kutilmoqda. Uber va Waymo oʻrtasidagi ushbu kurash robotaksilarning nafaqat texnik, balki huquqiy va ijtimoiy jihatdan qanday shakllanishini koʻrsatib beruvchi muhim pretsedent boʻladi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham ushbu tajriba kelajakda avtonom transportni tartibga solishda asosiy qoʻllanma boʻlib xizmat qilishi mumkin.

UberВаймоRobotaksiAvtonom TransportТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaHaydovchilar diqqatiga: Soxta yoqilgʻi xaritalari orqali akkauntlar oʻgʻirlanmoqdaBugun, 18:22Yevropa Ittifoqi VK xoldingi va Max messenjeriga qarshi sanksiyalar joriy etdiYevropa Ittifoqi VK xoldingi va Max messenjeriga qarshi sanksiyalar joriy etdiBugun, 17:53Xiaomi kompaniyasi aqlli Mijia Smart Tea Bar Pro choy stansiyasini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi aqlli Mijia Smart Tea Bar Pro choy stansiyasini taqdim etdiBugun, 17:29Xitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlamiXitoy koinot texnologiyalarida inqilob qildi: 2500 darajaga chidamli yangi himoya qatlamiBugun, 16:59Max milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildiMax milliy messenjerida Aeroflot aviachiptalarini sotib olish imkoniyati yaratildiBugun, 15:59SpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiSpaceX Starship uchun yangilangan ulkan tutqichlar mexanizmini namoyish etdiBugun, 15:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi