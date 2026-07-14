Lionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuv
Lionel Messi oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etar ekan, koʻpchilik u futbol olamida erishish mumkin boʻlgan barcha choʻqqilarni zabt etib boʻlgan deb hisoblagan edi. Biroq, 39 yoshli afsonaviy hujumchi Qatar maydonlaridagi muvaffaqiyatdan soʻng ham oʻz merosini yanada boyitishda davom etmoqda. Argentina terma jamoasining yarim finalga qadar bosib oʻtgan yoʻlida Messi turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurar va assistentga aylanib, barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi maqomini mustahkamladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Endilikda Messi faoliyatida hali sodir boʻlmagan voqeaga guvoh boʻlishimiz mumkin. Terma jamoa safida 205 ta oʻyin oʻtkazgan boʻlishiga qaramay, u hech qachon Angliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushmagan. Bu kutilmagan fakt Atlanta shahrida boʻlib oʻtadigan yarim final bahsida oʻzgaradi. Mazkur uchrashuv nafaqat final yoʻllanmasi, balki Messi uchun Diego Maradona darajasidagi afsonaga aylanish yoʻlidagi soʻnggi qadam boʻlishi kutilmoqda.
Maradona anʼanalarining davomchisiMessi koʻp jihatdan Diego Maradonaning natijalarini takrorladi va baʼzi jabhalarda hatto undan oʻzib ketdi. U Maracanã stadionida Braziliyani magʻlub etib, Amerika Kubogini qoʻlga kiritdi va Qatardagi gʻalaba bilan oʻz xalqining qahramoniga aylandi. Biroq, Argentina futbol folklorida Angliya ustidan qozonilgan gʻalaba alohida oʻringa ega. 1986-yilgi tarixiy oʻyindan soʻng, bu ikki jamoa oʻrtasidagi raqobat sport doirasidan chiqib ketgan.
Lionel Messi jurnalistlarga bergan intervyusida ushbu bahsning ahamiyatini alohida taʼkidlab oʻtdi: "Angliyaga qarshi oʻynash oʻzgacha, chunki ular jahon futboli grandlari hisoblanadi. Men deyarli barcha kuchli jamoalarga qarshi oʻynaganman, faqat Angliya bundan mustasno edi. Shu sababli ham bu uchrashuv men uchun juda qiziqarli boʻladi", deya qayd etgan hujumchi.
Siyosiy va sportcha bosimGoal.com nashri xabariga koʻra, Argentina bosh murabbiyi Lionel Scaloni oʻyindan oldingi hayajonni pasaytirishga urinmoqda. U ushbu bahsni shunchaki navbatdagi futbol oʻyini sifatida baholashga chaqirdi. "Bu shunchaki futbol, tushunyapsizmi? Biz kuchli murabbiyga ega boʻlgan juda jiddiy raqibga qarshi oʻynaymiz. Maydonda 22 nafar futbolchi va bitta toʻp boʻladi, xolos", — deydi murabbiy.
Lekin muxlislar va ekspertlar uchun bu shunchaki oʻyin emas. Argentina va Angliya oʻrtasidagi qarama-qarshilik har doim dramatik voqealarga boy boʻlgan. Messi uchun esa bu oʻzining buyuk faoliyatidagi soʻnggi kamchilikni toʻldirish imkoniyatidir. Agar u Angliyani magʻlub etib, jamoasini finalga boshlab borsa, uning merosi mutlaq tugallangan koʻrinishga keladi.
Ushbu yarim final nafaqat taktik kurash, balki ikki xil futbol maktabining toʻqnashuvi hamdir. Angliya oʻzining jismoniy ustunligi va tartibli oʻyini bilan ajralib tursa, Argentina Lionel Messi atrofida shakllangan ijodkorlik va tajribaga tayanadi. Dunyo ahli esa yana bir bor Messining moʻjizalariga guvoh boʻlishni kutmoqda.
…