Lionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuv

·46·Sport
Lionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuv

Lionel Messi oʻzining oltinchi Jahon chempionatida ishtirok etar ekan, koʻpchilik u futbol olamida erishish mumkin boʻlgan barcha choʻqqilarni zabt etib boʻlgan deb hisoblagan edi. Biroq, 39 yoshli afsonaviy hujumchi Qatar maydonlaridagi muvaffaqiyatdan soʻng ham oʻz merosini yanada boyitishda davom etmoqda. Argentina terma jamoasining yarim finalga qadar bosib oʻtgan yoʻlida Messi turnir tarixidagi eng yaxshi toʻpurar va assistentga aylanib, barcha davrlarning eng buyuk futbolchisi maqomini mustahkamladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Endilikda Messi faoliyatida hali sodir boʻlmagan voqeaga guvoh boʻlishimiz mumkin. Terma jamoa safida 205 ta oʻyin oʻtkazgan boʻlishiga qaramay, u hech qachon Angliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushmagan. Bu kutilmagan fakt Atlanta shahrida boʻlib oʻtadigan yarim final bahsida oʻzgaradi. Mazkur uchrashuv nafaqat final yoʻllanmasi, balki Messi uchun Diego Maradona darajasidagi afsonaga aylanish yoʻlidagi soʻnggi qadam boʻlishi kutilmoqda.

Maradona anʼanalarining davomchisi

Messi koʻp jihatdan Diego Maradonaning natijalarini takrorladi va baʼzi jabhalarda hatto undan oʻzib ketdi. U Maracanã stadionida Braziliyani magʻlub etib, Amerika Kubogini qoʻlga kiritdi va Qatardagi gʻalaba bilan oʻz xalqining qahramoniga aylandi. Biroq, Argentina futbol folklorida Angliya ustidan qozonilgan gʻalaba alohida oʻringa ega. 1986-yilgi tarixiy oʻyindan soʻng, bu ikki jamoa oʻrtasidagi raqobat sport doirasidan chiqib ketgan.

Lionel Messi jurnalistlarga bergan intervyusida ushbu bahsning ahamiyatini alohida taʼkidlab oʻtdi: "Angliyaga qarshi oʻynash oʻzgacha, chunki ular jahon futboli grandlari hisoblanadi. Men deyarli barcha kuchli jamoalarga qarshi oʻynaganman, faqat Angliya bundan mustasno edi. Shu sababli ham bu uchrashuv men uchun juda qiziqarli boʻladi", deya qayd etgan hujumchi.

Siyosiy va sportcha bosim

Goal.com nashri xabariga koʻra, Argentina bosh murabbiyi Lionel Scaloni oʻyindan oldingi hayajonni pasaytirishga urinmoqda. U ushbu bahsni shunchaki navbatdagi futbol oʻyini sifatida baholashga chaqirdi. "Bu shunchaki futbol, tushunyapsizmi? Biz kuchli murabbiyga ega boʻlgan juda jiddiy raqibga qarshi oʻynaymiz. Maydonda 22 nafar futbolchi va bitta toʻp boʻladi, xolos", — deydi murabbiy.

Lekin muxlislar va ekspertlar uchun bu shunchaki oʻyin emas. Argentina va Angliya oʻrtasidagi qarama-qarshilik har doim dramatik voqealarga boy boʻlgan. Messi uchun esa bu oʻzining buyuk faoliyatidagi soʻnggi kamchilikni toʻldirish imkoniyatidir. Agar u Angliyani magʻlub etib, jamoasini finalga boshlab borsa, uning merosi mutlaq tugallangan koʻrinishga keladi.

Ushbu yarim final nafaqat taktik kurash, balki ikki xil futbol maktabining toʻqnashuvi hamdir. Angliya oʻzining jismoniy ustunligi va tartibli oʻyini bilan ajralib tursa, Argentina Lionel Messi atrofida shakllangan ijodkorlik va tajribaga tayanadi. Dunyo ahli esa yana bir bor Messining moʻjizalariga guvoh boʻlishni kutmoqda.

Lionel MessiArgentinaAngliyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiLamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiBugun, 12:32Rodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiRodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiBugun, 12:31Chelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariChelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariBugun, 12:10Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiBugun, 11:59Xabi Alonso Enzo Fernandezning Real Madridga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydiXabi Alonso Enzo Fernandezning Real Madridga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 11:59JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?Bugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi