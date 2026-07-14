Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdi

·71·Sport
Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdi

Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didye Desham jahon chempionati yarim finali doirasidagi Ispaniyaga qarshi oʻyin oldidan jamoa sardori Kylian Mbappe bilan bogʻliq xavotirlarga chek qoʻydi. Hujumchining toʻpigʻidagi jarohat tufayli maydonga tusha olmasligi haqidagi xabarlar koʻpaygan bir paytda, murabbiy uning holati barqaror ekanini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Kylian Mbappe Marokashga qarshi kechgan chorak final bahsining 77-daqiqasida oyogʻidan jarohat olib, maydonni tark etgan edi. Shundan soʻng, dushanba kungi mashgʻulotlarda u asosiy guruhdan alohida shugʻullangani koʻpchilikda shubha uygʻotdi. RMC Sport nashrining xabar berishicha, futbolchi hali ham toʻpiq sohasida ogʻriq sezmoqda, biroq murabbiylar shtabi buni kutilgan holat deb hisoblamoqda.

The Athletic nashri Deshamning matbuot anjumanidagi soʻzlarini keltirar ekan, murabbiy Mbappening mashgʻulot rejasi shunchaki tiklanish jarayonining bir qismi ekanini tushuntirdi. "U oʻzini yaxshi his qilmoqda. Boshqa futbolchilar kabi u ham maʼlum bir mashqni 20 daqiqa emas, 15 daqiqa bajarish huquqiga ega. Bu uning sogʻligʻi bilan bogʻliq jiddiy muammo borligini anglatmaydi", — dedi mutaxassis.

Tarkibdagi boshqa oʻzgarishlar va raqobat

Fransiya terma jamoasi uchun yana bir xushxabar — yarim himoyachi Aurelien Tchouameni safga qaytdi. U soʻnggi oʻyinni zaxira oʻrindigʻida oʻtkazgan boʻlsa-da, Desham uning holati yaxshilanganini qayd etdi. Yarim himoya markazida bunday tajribali oʻyinchining boʻlishi, ayniqsa toʻp nazoratiga tayanadigan Ispaniyaga qarshi bahsda juda muhim sanaladi.

Goal.com maʼlumotiga koʻra, Kylian Mbappe ayni damda 8 ta gol bilan turnir toʻpurarlari poygasida peshqadamlik qilmoqda. Uning asosiy raqobatchisi Lionel Messi ham xuddi shuncha gol urgan boʻlsa-da, assistlar soni boʻyicha Mbappe ustunlikka ega. Shu sababli, sardorning maydonga tushishi nafaqat jamoaviy natija, balki shaxsiy sovrinlar uchun ham ahamiyatli.

Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi yarim final uchrashuvi butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Deshamning soʻzlariga koʻra, jamoa toʻliq tarkibda va jangovar ruhda tayyorgarlik koʻrmoqda. Mbappening asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda, bu esa fransuzlarning hujumkor salohiyatini sezilarli darajada oshiradi.

FransiyaIspaniyaKylian MbappeJahon ChempionatiDidye Desham
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiLamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiBugun, 12:32Rodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiRodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiBugun, 12:31Lionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:18Chelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariChelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariBugun, 12:10Xabi Alonso Enzo Fernandezning Real Madridga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydiXabi Alonso Enzo Fernandezning Real Madridga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 11:59JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?Bugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi