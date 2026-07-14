Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdi
Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didye Desham jahon chempionati yarim finali doirasidagi Ispaniyaga qarshi oʻyin oldidan jamoa sardori Kylian Mbappe bilan bogʻliq xavotirlarga chek qoʻydi. Hujumchining toʻpigʻidagi jarohat tufayli maydonga tusha olmasligi haqidagi xabarlar koʻpaygan bir paytda, murabbiy uning holati barqaror ekanini tasdiqladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Kylian Mbappe Marokashga qarshi kechgan chorak final bahsining 77-daqiqasida oyogʻidan jarohat olib, maydonni tark etgan edi. Shundan soʻng, dushanba kungi mashgʻulotlarda u asosiy guruhdan alohida shugʻullangani koʻpchilikda shubha uygʻotdi. RMC Sport nashrining xabar berishicha, futbolchi hali ham toʻpiq sohasida ogʻriq sezmoqda, biroq murabbiylar shtabi buni kutilgan holat deb hisoblamoqda.
The Athletic nashri Deshamning matbuot anjumanidagi soʻzlarini keltirar ekan, murabbiy Mbappening mashgʻulot rejasi shunchaki tiklanish jarayonining bir qismi ekanini tushuntirdi. "U oʻzini yaxshi his qilmoqda. Boshqa futbolchilar kabi u ham maʼlum bir mashqni 20 daqiqa emas, 15 daqiqa bajarish huquqiga ega. Bu uning sogʻligʻi bilan bogʻliq jiddiy muammo borligini anglatmaydi", — dedi mutaxassis.
Tarkibdagi boshqa oʻzgarishlar va raqobatFransiya terma jamoasi uchun yana bir xushxabar — yarim himoyachi Aurelien Tchouameni safga qaytdi. U soʻnggi oʻyinni zaxira oʻrindigʻida oʻtkazgan boʻlsa-da, Desham uning holati yaxshilanganini qayd etdi. Yarim himoya markazida bunday tajribali oʻyinchining boʻlishi, ayniqsa toʻp nazoratiga tayanadigan Ispaniyaga qarshi bahsda juda muhim sanaladi.
Goal.com maʼlumotiga koʻra, Kylian Mbappe ayni damda 8 ta gol bilan turnir toʻpurarlari poygasida peshqadamlik qilmoqda. Uning asosiy raqobatchisi Lionel Messi ham xuddi shuncha gol urgan boʻlsa-da, assistlar soni boʻyicha Mbappe ustunlikka ega. Shu sababli, sardorning maydonga tushishi nafaqat jamoaviy natija, balki shaxsiy sovrinlar uchun ham ahamiyatli.
Ispaniya va Fransiya oʻrtasidagi yarim final uchrashuvi butun dunyo futbol jamoatchiligi diqqat markazida turibdi. Deshamning soʻzlariga koʻra, jamoa toʻliq tarkibda va jangovar ruhda tayyorgarlik koʻrmoqda. Mbappening asosiy tarkibda maydonga tushishi kutilmoqda, bu esa fransuzlarning hujumkor salohiyatini sezilarli darajada oshiradi.
…