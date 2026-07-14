O‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti bor

·44·Jamiyat
O‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti bor

O‘zbekiston Markaziy banki mamlakatning moliyaviy barqarorlik sharhini e’lon qildi. Regulyator hisobotida aholi o‘rtasida qarzdorlik darajasi xavotirli tarzda oshayotgani qayd etilgan: yil davomida kredit olgan fuqarolarning yarmidan ko‘pi bo‘yniga ikki yoki undan ortiq qarz majburiyatini ildirib olgan. Sanoat tili bilan aytganda, mamlakatda o‘ziga xos «kredit piramidasi» (eski qarzlarni yangi kreditlar hisobiga yopish yoki surunkali qarzga botish) trendi kuzatilmoqda.

Zamin.uz regulyator taqdim etgan raqamlar ortidagi haqiqatlarni tahlil qilib chiqdi.

Asosiy tendensiyalar: Qarzdorlar qanday taqsimlangan?

Markaziy bank mahalliy banklar va mikromoliya tashkilotlari (MMT) oldidagi majburiyatlar kompleksini o‘rganib, quyidagi raqamlarni oshkor qildi:

  • Bir nechta kreditga ega bo‘lganlar ulushi: Yil davomida bu ko‘rsatkich 43 foizdan 53 foizgacha ko‘tarildi. Bu degani, bugungi kunda qarz olgan har ikkinchi o‘zbekistonlik bir vaqtning o‘zida bir nechta joy to‘lovini amalga oshirmoqda.

  • Ikki tomonlama qarzdorlik: Bir vaqtning o‘zida ham bankdan, ham mikromoliya tashkilotlaridan qarz olganlar guruhi keskin o‘sib, 18 foizga yetdi (yil davomida +10 foiz band).

  • Sektorlar bo‘yicha taqsimot: Qarzdorlarning 62 foizi faqat banklarga, 20 foizi esa faqat mikromoliya tashkilotlaridan qarz olgan.

Qarz qamrovi: Ishlayotgan aholining qancha qismida kredit bor?

Mamlakatda nafaqat kreditlar soni, balki kredit oluvchi jismoniy shaxslarning umumiy soni ham oshib bormoqda. Banklardagi rasmiy qarz oluvchilar soni bir yilda 11 foizga ko‘payib, 5,2 million kishiga yetdi.

Agar buni mehnatga layoqatli aholi soniga chaqib ko‘radigan bo‘lsak, vaziyat quyidagicha ko‘rinish oladi:

Real proporsiya: Bugungi kunda O‘zbekistonda har 1000 nafar mehnatga layoqatli fuqaroga 244 nafar qarzdor to‘g‘ri kelmoqda. Bu degani, ish joyiga ega bo‘lgan aholining qariyb to‘rtdan bir qismi rasman kredit to‘lamoqda.

Moliyaviy yuklama biroz pasaydi, lekin...

Qiziqarli jihati shundaki, aholining umumiy qarzlar soni ko‘payishiga qaramay, o‘rtacha moliyaviy yuklama ko‘rsatkichi (ya’ni olingan kredit to‘lovlarining fuqaroning umumiy daromadiga bo‘lgan nisbati) biroz bo‘lsa-da pasaygan — 38 foizdan 37 foizgacha.

Biroq, bu holat tinchlanish uchun asos bo‘la olmaydi. Bir nechta parallel qarzlarni bir vaqtda sudlab borish va ularga xizmat ko‘rsatish zarurati kelajakda jiddiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Markaziy bank ogohlantiradi: Bu kabi surunkali qarzdorlik va parallel kreditlar tizimi yaqin istiqbolda aholining real to‘lov qobiliyatiga juda salbiy ta’sir ko‘rsatadi va bank tizimi uchun ham xavf tug‘dirishi mumkin.

O'zbekistonO'zbekiston Markaziy bankiZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindi“Ravshan Zolotoy” bo‘yicha qidiruv bekor qilindiBugun, 13:23Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!Bugun, 13:20Issiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiIssiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiBugun, 12:41Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Bugun, 12:25Metrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiMetrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiBugun, 12:22Eski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdiEski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdiBugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda