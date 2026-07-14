Xabi Alonso Enzo Fernandezning Real Madridga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi
Chelsi jamoasining yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso argentinalik yarim himoyachi Enzo Fernandezning kelajagi borasidagi savollarga oydinlik kiritdi. Soʻnggi haftalarda futbolchining Madridning Real Madrid klubiga oʻtishi haqidagi xabarlar koʻpaygan bir paytda, murabbiy oʻzining asosiy yulduzini tarkibda olib qolish niyatida ekanini qatʼiy taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
London klubi boshqaruviga yaqinda kelgan 44 yoshli mutaxassis oʻzining ilk matbuot anjumanida jamoaning yangi loyihasi va tarkibdagi oʻzgarishlar haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Enzo Fernandez jamoaning kelgusi rejalarida markaziy oʻrinni egallaydi va uning transferi koʻrib chiqilmayapti.
Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi muloqotXabi Alonso Enzo Fernandez bilan shaxsan suhbatlashganini tasdiqladi, biroq muloqot tafsilotlarini sir saqlashni afzal koʻrdi. Jurnalistlarning futbolchini jamoada olib qolishni xohlaysizmi, degan qisqa va loʻnda savoliga murabbiy "Ha", deya javob berdi. Bu esa transfer haqidagi taxminlarning asossiz ekanini koʻrsatmoqda.
Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining agenti yozgi transfer oynasida boshqa variantlarni koʻrib chiqishni boshlagan edi. Ayniqsa, Ispaniya grandining qiziqishi haqidagi xabarlar Chelsi muxlislarini xavotirga solgan boʻlsa-da, Bayer Leverkusen sobiq ustozi vaziyatni nazorat ostiga olganini bildirdi.
Uzoq muddatli reja va maqsadlarChelsi rahbariyati uchun Enzo Fernandezni sotmaslik borasida kuchli huquqiy asoslar mavjud. 25 yoshli futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2032-yilning iyuniga qadar imzolangan. Bu esa Londonliklarga har qanday muzokaralarda oʻz shartlarini qoʻyish imkonini beradi.
Xabi Alonso jamoani qaytadan shakllantirish va gʻoliblik mentalitetini tiklashni maqsad qilgan. Uning taʼkidlashicha, klubni yana Yevropa maydonlariga qaytarish asosiy vazifa hisoblanadi. "Bu maqsadga erishish uchun koʻp ishlarni toʻgʻri bajarishimiz kerak. Biz qanday oʻynashni istayotganimiz va har bir oʻyinga qanday yondashishimiz mening asosiy vazifamdir", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Hozirda Enzo Fernandez Argentina terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichida muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Turnirdan soʻng u qisqa muddatli taʼtilga chiqadi va iyul oyi oxirida Xabi Alonso qoʻl ostidagi mashgʻulotlarga qoʻshilishi kutilmoqda. Chelsi yangi mavsumni mutlaqo yangi energiya va oʻzgarishlar bilan boshlashga tayyorlanmoqda.
…