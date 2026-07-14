Xabi Alonso Enzo Fernandezning Real Madridga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi

·35·Sport
Xabi Alonso Enzo Fernandezning Real Madridga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydi

Chelsi jamoasining yangi bosh murabbiyi Xabi Alonso argentinalik yarim himoyachi Enzo Fernandezning kelajagi borasidagi savollarga oydinlik kiritdi. Soʻnggi haftalarda futbolchining Madridning Real Madrid klubiga oʻtishi haqidagi xabarlar koʻpaygan bir paytda, murabbiy oʻzining asosiy yulduzini tarkibda olib qolish niyatida ekanini qatʼiy taʼkidladi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

London klubi boshqaruviga yaqinda kelgan 44 yoshli mutaxassis oʻzining ilk matbuot anjumanida jamoaning yangi loyihasi va tarkibdagi oʻzgarishlar haqida toʻxtalib oʻtdi. Uning soʻzlariga koʻra, Enzo Fernandez jamoaning kelgusi rejalarida markaziy oʻrinni egallaydi va uning transferi koʻrib chiqilmayapti.

Murabbiy va futbolchi oʻrtasidagi muloqot

Xabi Alonso Enzo Fernandez bilan shaxsan suhbatlashganini tasdiqladi, biroq muloqot tafsilotlarini sir saqlashni afzal koʻrdi. Jurnalistlarning futbolchini jamoada olib qolishni xohlaysizmi, degan qisqa va loʻnda savoliga murabbiy "Ha", deya javob berdi. Bu esa transfer haqidagi taxminlarning asossiz ekanini koʻrsatmoqda.

Maʼlumotlarga koʻra, futbolchining agenti yozgi transfer oynasida boshqa variantlarni koʻrib chiqishni boshlagan edi. Ayniqsa, Ispaniya grandining qiziqishi haqidagi xabarlar Chelsi muxlislarini xavotirga solgan boʻlsa-da, Bayer Leverkusen sobiq ustozi vaziyatni nazorat ostiga olganini bildirdi.

Uzoq muddatli reja va maqsadlar

Chelsi rahbariyati uchun Enzo Fernandezni sotmaslik borasida kuchli huquqiy asoslar mavjud. 25 yoshli futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2032-yilning iyuniga qadar imzolangan. Bu esa Londonliklarga har qanday muzokaralarda oʻz shartlarini qoʻyish imkonini beradi.

Xabi Alonso jamoani qaytadan shakllantirish va gʻoliblik mentalitetini tiklashni maqsad qilgan. Uning taʼkidlashicha, klubni yana Yevropa maydonlariga qaytarish asosiy vazifa hisoblanadi. "Bu maqsadga erishish uchun koʻp ishlarni toʻgʻri bajarishimiz kerak. Biz qanday oʻynashni istayotganimiz va har bir oʻyinga qanday yondashishimiz mening asosiy vazifamdir", — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Hozirda Enzo Fernandez Argentina terma jamoasi safida 2026-yilgi Jahon chempionati saralash bosqichida muvaffaqiyatli ishtirok etmoqda. Turnirdan soʻng u qisqa muddatli taʼtilga chiqadi va iyul oyi oxirida Xabi Alonso qoʻl ostidagi mashgʻulotlarga qoʻshilishi kutilmoqda. Chelsi yangi mavsumni mutlaqo yangi energiya va oʻzgarishlar bilan boshlashga tayyorlanmoqda.

ChelsiReal MadridXabi AlonsoEnzo FernandezTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiLamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiBugun, 12:32Rodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiRodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiBugun, 12:31Lionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:18Chelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariChelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariBugun, 12:10Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiBugun, 11:59JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?Bugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi