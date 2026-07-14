Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)

·38·Jamiyat
Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)

95 yoshli metallurg, mehnat faxriysi Hamid Andayev Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan bo‘lib o‘tgan uchrashuvda elektromobil sovg‘asiga sazovor bo‘ldi. Uchrashuv davomida otaxonning samimiy va hayotiy nutqi yig‘ilganlar tomonidan uzoq olqishlar bilan kutib olindi.

So‘zga chiqqan Hamid Andayev o‘zining mehnat faoliyatini eslab, 1955 yil 15 mart kuni harbiy xizmatdan qaytgach darhol ish boshlaganini va 2003 yil 10 avgustgacha uzluksiz mehnat qilganini aytdi.

"Eski ishchilardan bitta o‘zim qoldim. 1955 yil 15 martda armiyadan kelib, to‘g‘ri ishga kirganman. 2003 yil 10 avgustgacha ishlab, umrimizni mehnatga bag‘ishladik. Xudodan tilaymanki, sizga mening yoshimni bersin, baquvvat bo‘ling. O‘zbekistonni dunyoga tanitdingiz. Bu hali kam, oldinda qiladigan ishlaringiz ko‘p", — dedi mehnat faxriysi.

Otaxonning samimiy tilaklari zalda yig‘ilganlar tomonidan qarsaklar bilan qarshi olindi.

Prezident Shavkat Mirziyoyev ham mehnat faxriysiga chuqur minnatdorlik bildirib, uning fidokorona mehnati yosh avlod uchun chinakam ibrat ekanini ta’kidladi.

"Ilohim, niyatlaringiz ijobat bo‘lsin. Kombinat va yurtimiz ravnaqi yo‘lida qilgan fidokorona mehnatingiz uchun sizdan minnatdorman. Siz bugungi yoshlarimiz uchun haqiqiy namunasiz. Aytganingizdek, biz ham sizning yoshingizga yetganimizda sizdek baquvvat va tetik bo‘lish nasib etsin", — dedi davlat rahbari.

Shundan so‘ng Prezident mamlakatda elektromobillar ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilganini eslatib, ushbu mehnat xizmatlarini e’tirof etish ramzi sifatida Hamid Andayevga elektromobil sovg‘a qilishga qaror qilganini ma’lum qildi.

"Mana shu elektromobilni uyga minib borib, 'Prezident sovg‘asi' deb aytsangiz, men bundan mamnun bo‘laman", — dedi Shavkat Mirziyoyev.

So‘ng davlat rahbari tantanali ravishda elektromobil kalitini mehnat faxriysiga topshirdi. Ushbu lahza tadbir ishtirokchilarining uzoq davom etgan olqishlari ostida o‘tdi.

Hamid AndayevShavkat MirziyoyevO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Issiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiIssiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiBugun, 12:41Metrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiMetrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiBugun, 12:22O‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti borO‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti borBugun, 12:16Eski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdiEski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdiBugun, 12:13+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?Bugun, 12:10Andijondagi ko‘p qavatli uyda yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi ko‘p qavatli uyda yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda