Rodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldi
Jahon chempionatining hal qiluvchi pallasi yaqinlashar ekan, Ispaniya terma jamoasi lagerida ham quvonchli, ham tashvishli xabarlar paydo boʻlmoqda. Jamoa yetakchisi Rodri oʻzining "Oltin toʻp" sohibiga xos boʻlgan yuqori sport formasini namoyish etayotgan bir paytda, yosh yulduz Pedri kutilmaganda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻyish xavfi ostida turibdi. Bu holat Ispaniya futbol jamoatchiligi oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Belgiyaga qarshi chorak final uchrashuvi oldidan eʼlon qilingan tarkibda Pedri ismining yoʻqligi koʻpchilikni hayratda qoldirdi. Dastlab ekspertlar va muxlislar buni kichik jarohat bilan bogʻlashgan edi, chunki 23 yoshli Barselona yarim himoyachisining sogʻlom holatda zaxirada qolishi tasavvurga sigʻmas holat hisoblanardi. Biroq keyinchalik maʼlum boʻlishicha, ushbu qaror jarohat emas, balki sof taktik sabablarga koʻra qabul qilingan.
Rodri va Pedri: Ikki xil holatGoal.com nashri tahliliga koʻra, Rodri Shimoliy Amerikadagi turnir davomida oʻzini haqiqiy yetakchi sifatida koʻrsatmoqda. U maydon markazini toʻliq nazorat qilib, Ispaniyaning yarim finalga qadar bosib oʻtgan yoʻlida asosiy poydevor vazifasini oʻtadi. Ikki yil avval Germaniyada oʻtgan Yevropa chempionatida gʻolib chiqqan tarkibning oʻzagi boʻlgan ushbu juftlikdan bu gal ham katta natijalar kutilgan edi.
Pedri turnirning ilk uchrashuvida Kabo-Verdega qarshi oʻyinda beshta xavfli vaziyat yaratgan boʻlsa-da, golli harakatlar amalga oshira olmadi. Ispaniya matbuoti va muxlislari unga nisbatan juda yuqori talablarni qoʻyishgan, shu sababli ham uning samaradorligi pastligi tanqidlar nishoniga aylandi. Ayniqsa, Real Madrid muxlislari Jud Bellingemning turnirdagi yorqin oʻyinini misol qilib keltirgan holda, Pedrining oʻyiniga nisbatan keskin fikrlar bildirishmoqda.
Fransiyaga qarshi bahs oldidan xavotirlarIspaniya terma jamoasi Texasda boʻlib oʻtadigan yarim finalda Fransiya bilan toʻqnash keladi. Ushbu uchrashuvda Pedrining yana zaxirada qolish ehtimoli juda yuqori. Murabbiylar shtabi ayni damda koʻproq natijaga yoʻnaltirilgan va jismoniy jihatdan baquvvat futbolchilarga tayanishni afzal koʻrmoqda. Pedrining chuqurroq pozitsiyada oʻynashi uning hujumlarni yakunlashdagi imkoniyatlarini cheklab qoʻyayotgani ham bor gap.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ispaniya jahon tojini qoʻlga kiritishni istasa, maydon markazidagi muvozanatni saqlab qolishi shart. Rodri oʻz vazifasini aʼlo darajada bajarmoqda, biroq jamoaning kreativ hujumlar tashkil qilishida Pedrining oʻrni baribir seziladi. Fransiyaga qarshi oʻyin Ispaniya uchun nafaqat final yoʻllanmasi, balki oʻzining eng iqtidorli futbolchilaridan qanday foydalanish boʻyicha ham katta imtihon boʻladi.
…