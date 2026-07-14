Rodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldi

·27·Sport
Rodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldi

Jahon chempionatining hal qiluvchi pallasi yaqinlashar ekan, Ispaniya terma jamoasi lagerida ham quvonchli, ham tashvishli xabarlar paydo boʻlmoqda. Jamoa yetakchisi Rodri oʻzining "Oltin toʻp" sohibiga xos boʻlgan yuqori sport formasini namoyish etayotgan bir paytda, yosh yulduz Pedri kutilmaganda asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻyish xavfi ostida turibdi. Bu holat Ispaniya futbol jamoatchiligi oʻrtasida qizgʻin bahslarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Belgiyaga qarshi chorak final uchrashuvi oldidan eʼlon qilingan tarkibda Pedri ismining yoʻqligi koʻpchilikni hayratda qoldirdi. Dastlab ekspertlar va muxlislar buni kichik jarohat bilan bogʻlashgan edi, chunki 23 yoshli Barselona yarim himoyachisining sogʻlom holatda zaxirada qolishi tasavvurga sigʻmas holat hisoblanardi. Biroq keyinchalik maʼlum boʻlishicha, ushbu qaror jarohat emas, balki sof taktik sabablarga koʻra qabul qilingan.

Rodri va Pedri: Ikki xil holat

Goal.com nashri tahliliga koʻra, Rodri Shimoliy Amerikadagi turnir davomida oʻzini haqiqiy yetakchi sifatida koʻrsatmoqda. U maydon markazini toʻliq nazorat qilib, Ispaniyaning yarim finalga qadar bosib oʻtgan yoʻlida asosiy poydevor vazifasini oʻtadi. Ikki yil avval Germaniyada oʻtgan Yevropa chempionatida gʻolib chiqqan tarkibning oʻzagi boʻlgan ushbu juftlikdan bu gal ham katta natijalar kutilgan edi.

Pedri turnirning ilk uchrashuvida Kabo-Verdega qarshi oʻyinda beshta xavfli vaziyat yaratgan boʻlsa-da, golli harakatlar amalga oshira olmadi. Ispaniya matbuoti va muxlislari unga nisbatan juda yuqori talablarni qoʻyishgan, shu sababli ham uning samaradorligi pastligi tanqidlar nishoniga aylandi. Ayniqsa, Real Madrid muxlislari Jud Bellingemning turnirdagi yorqin oʻyinini misol qilib keltirgan holda, Pedrining oʻyiniga nisbatan keskin fikrlar bildirishmoqda.

Fransiyaga qarshi bahs oldidan xavotirlar

Ispaniya terma jamoasi Texasda boʻlib oʻtadigan yarim finalda Fransiya bilan toʻqnash keladi. Ushbu uchrashuvda Pedrining yana zaxirada qolish ehtimoli juda yuqori. Murabbiylar shtabi ayni damda koʻproq natijaga yoʻnaltirilgan va jismoniy jihatdan baquvvat futbolchilarga tayanishni afzal koʻrmoqda. Pedrining chuqurroq pozitsiyada oʻynashi uning hujumlarni yakunlashdagi imkoniyatlarini cheklab qoʻyayotgani ham bor gap.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Ispaniya jahon tojini qoʻlga kiritishni istasa, maydon markazidagi muvozanatni saqlab qolishi shart. Rodri oʻz vazifasini aʼlo darajada bajarmoqda, biroq jamoaning kreativ hujumlar tashkil qilishida Pedrining oʻrni baribir seziladi. Fransiyaga qarshi oʻyin Ispaniya uchun nafaqat final yoʻllanmasi, balki oʻzining eng iqtidorli futbolchilaridan qanday foydalanish boʻyicha ham katta imtihon boʻladi.

IspaniyaRodriPedriJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiLamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiBugun, 12:32Lionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:18Chelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariChelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariBugun, 12:10Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiBugun, 11:59Xabi Alonso Enzo Fernandezning Real Madridga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydiXabi Alonso Enzo Fernandezning Real Madridga oʻtishi borasidagi mish-mishlarga nuqta qoʻydiBugun, 11:59JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?JCH-2026: Roy Kin sensatsion finalni bashorat qildi – Bosh favoritlar kim?Bugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi