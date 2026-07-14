Mercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekran

·13·Avto
Mercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekran

Germaniyaning Mercedes-Benz kompaniyasi oʻzining Vengriyadagi zavodida yangi avlod toʻliq elektrlashtirilgan C-Class modelini seriyali ishlab chiqarishga start berdi. Bu mazkur korxonada konveyerdan chiqa boshlagan brendning ilk toʻliq elektr modeli boʻlib, u nafaqat dizayni, balki texnologik imkoniyatlari bilan ham avtomobil sanoatida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi model 800 voltli yuqori kuchlanishli platformaga asoslangan boʻlib, u pnevmatik podveska va orqa gʻildiraklarning burilish tizimi bilan jihozlangan. Ushbu texnologiya avtomobilning manyovrchanligini oshirib, yuqori tezlikda barqarorlikni taʼminlaydi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, tez orada Xitoy bozori uchun gʻildiraklar bazasi uzaytirilgan maxsus versiya ham taqdim etilishi rejalashtirilgan.

Texnik koʻrsatkichlar va quvvat

Avtomobil yangi eATS 2.0 elektr kuch qurilmasi va ikki pogʻonali uzatmalar qutisi bilan taʼminlangan. Ikki motorli toʻliq uzatmali tizim 360 kW (490 ot kuchi) quvvat va 590 N·m aylanma momentni hosil qiladi. Bu esa elektromobilga 100 km/soat tezlikka atigi 4 soniyada erishish imkonini beradi. Maksimal tezlik esa elektron tarzda 210 km/soat etib belgilangan.

94 kW·soat sigʻimli akkumulyator batareyasi WLTP sikli boʻyicha bir quvvatlanishda 762 kilometrgacha masofani bosib oʻtishni kafolatlaydi. 330 kW quvvatli tezkor zaryadlash tizimi orqali atigi 10 daqiqada 325 km masofa uchun energiya toʻplash mumkin. Batareyani 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun esa 22 daqiqa kifoya qiladi.

Intellektual salon va raqamli imkoniyatlar

Avtomobil salonidagi eng diqqatga sazovor jihat — bu 39,1 dyuymli yangi MBUX HyperScreen displeyidir. Matritsali yoritish tizimiga ega ushbu ekran 10 million piksel oʻlchamiga ega. Multimedia tizimi sunʼiy intellekt bilan integratsiyalashgan boʻlib, u ChatGPT 4o, shuningdek, Microsoft va Google AI servislarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu haydovchiga avtomobil bilan tabiiy muloqot qilish va murakkab vazifalarni ovozli buyruqlar orqali bajarish imkonini beradi.

Tashqi koʻrinishda avtomobil 1050 ta svetodiod elementdan tashkil topgan yoritiluvchi old panel bilan ajralib turadi. Ushbu chiroqlar avtomobilni ochish, yopish yoki quvvatlash jarayonida turli animatsion effektlarni hosil qiladi. Avtomobilning umumiy uzunligi 4977 mm dan 4990 mm gacha boʻlib, gʻildiraklar bazasi 3051 mm ni tashkil etadi.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida Mercedes-Benz brendining elektr modellari, xususan, EQ seriyasi katta qiziqish bilan kutib olinmoqda. Yangi C-Class oʻzining texnologik ustunligi va uzoq masofaga harakatlanish imkoniyati bilan mamlakatimizdagi premium elektromobillar segmentida BYD va Tesla kabi raqobatchilarga jiddiy muqobil boʻlishi kutilmoqda.

Mercedes-BenzC-ClassElektromobilAvtoTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiAQSH bozorida sensatsiya: rekord darajada arzon elektromobil sotuvga chiqdiBugun, 10:17Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?Avtomobil savdosida yangi davr: Nega yirik brendlar dilerlardan voz kechmoqda?Bugun, 09:23Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Renault 4 va Renault 5: Fransuz brendining yangi elektromobillari oʻrtasida qanday farq bor?Bugun, 08:25Suzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladiSuzuki arzon elektromobillar bozoriga kirmoqda: 2027-yilda yangi model taqdim etiladiBugun, 08:25Genesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlariGenesis yangilangan eGV70 modelini taqdim etdi: Hashamatli krossoverning yangi imkoniyatlariKecha, 22:26Goodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviGoodwood festivali: V12 dvigatellari va sunʼiy ovozli elektromobillar toʻqnashuviKecha, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi