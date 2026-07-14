Mercedes-Benz yangi avlod elektr C-Class ishlab chiqarishni boshladi: 39 dyuymli ekran
Germaniyaning Mercedes-Benz kompaniyasi oʻzining Vengriyadagi zavodida yangi avlod toʻliq elektrlashtirilgan C-Class modelini seriyali ishlab chiqarishga start berdi. Bu mazkur korxonada konveyerdan chiqa boshlagan brendning ilk toʻliq elektr modeli boʻlib, u nafaqat dizayni, balki texnologik imkoniyatlari bilan ham avtomobil sanoatida yangi standartlarni oʻrnatishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi model 800 voltli yuqori kuchlanishli platformaga asoslangan boʻlib, u pnevmatik podveska va orqa gʻildiraklarning burilish tizimi bilan jihozlangan. Ushbu texnologiya avtomobilning manyovrchanligini oshirib, yuqori tezlikda barqarorlikni taʼminlaydi. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, tez orada Xitoy bozori uchun gʻildiraklar bazasi uzaytirilgan maxsus versiya ham taqdim etilishi rejalashtirilgan.
Texnik koʻrsatkichlar va quvvatAvtomobil yangi eATS 2.0 elektr kuch qurilmasi va ikki pogʻonali uzatmalar qutisi bilan taʼminlangan. Ikki motorli toʻliq uzatmali tizim 360 kW (490 ot kuchi) quvvat va 590 N·m aylanma momentni hosil qiladi. Bu esa elektromobilga 100 km/soat tezlikka atigi 4 soniyada erishish imkonini beradi. Maksimal tezlik esa elektron tarzda 210 km/soat etib belgilangan.
94 kW·soat sigʻimli akkumulyator batareyasi WLTP sikli boʻyicha bir quvvatlanishda 762 kilometrgacha masofani bosib oʻtishni kafolatlaydi. 330 kW quvvatli tezkor zaryadlash tizimi orqali atigi 10 daqiqada 325 km masofa uchun energiya toʻplash mumkin. Batareyani 10 foizdan 80 foizgacha toʻldirish uchun esa 22 daqiqa kifoya qiladi.
Intellektual salon va raqamli imkoniyatlarAvtomobil salonidagi eng diqqatga sazovor jihat — bu 39,1 dyuymli yangi MBUX HyperScreen displeyidir. Matritsali yoritish tizimiga ega ushbu ekran 10 million piksel oʻlchamiga ega. Multimedia tizimi sunʼiy intellekt bilan integratsiyalashgan boʻlib, u ChatGPT 4o, shuningdek, Microsoft va Google AI servislarini qoʻllab-quvvatlaydi. Bu haydovchiga avtomobil bilan tabiiy muloqot qilish va murakkab vazifalarni ovozli buyruqlar orqali bajarish imkonini beradi.
Tashqi koʻrinishda avtomobil 1050 ta svetodiod elementdan tashkil topgan yoritiluvchi old panel bilan ajralib turadi. Ushbu chiroqlar avtomobilni ochish, yopish yoki quvvatlash jarayonida turli animatsion effektlarni hosil qiladi. Avtomobilning umumiy uzunligi 4977 mm dan 4990 mm gacha boʻlib, gʻildiraklar bazasi 3051 mm ni tashkil etadi.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida Mercedes-Benz brendining elektr modellari, xususan, EQ seriyasi katta qiziqish bilan kutib olinmoqda. Yangi C-Class oʻzining texnologik ustunligi va uzoq masofaga harakatlanish imkoniyati bilan mamlakatimizdagi premium elektromobillar segmentida BYD va Tesla kabi raqobatchilarga jiddiy muqobil boʻlishi kutilmoqda.
…