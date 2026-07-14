Chelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlari
Londonning Chelsi klubi Todd Boehly va Behdad Eghbali boshchiligidagi BlueCo konsorsiumi boshqaruviga oʻtgandan buyon transfer bozorida misli koʻrilmagan darajada mablagʻ sarfladi. Toʻrt yil ichida yangi oʻyinchilar uchun qariyb 1,9 milliard funt sterling (2,5 milliard dollar) sarflanganiga qaramay, jamoaning natijalari va transfer siyosati koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda. Cole Palmer kabi omadli xaridlar yonida oʻzini koʻrsata olmagan va klub gʻaznasiga katta zarar keltirgan oʻnlab futbolchilar bor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri tomonidan eʼlon qilingan tahliliy hisobotda ushbu davrning eng yomon transferlari reytingi tuzib chiqildi. Roʻyxatning eng yuqori pogʻonalaridan biri kutilmaganda Alejandro Garnacho tomonidan band etildi. Manchester Yunayted klubidan 40 million funt evaziga sotib olingan argentinalik vinger London klubida bor-yoʻgʻi bir yil toʻp surdi. Uning Stamford Bridgeʼdagi faoliyati mutlaqo unutilarli boʻlib, hozirda klub uni 45 million funtga sotishga urinmoqda, biroq futbolchining oʻtgan mavsumdagi sust oʻyini tufayli bunday xaridor topilishi qiyin kechishi kutilmoqda.
Nkunku va Chukwuemeka: Katta umidlar va jarohatlar soyasiChelsi uchun eng ogʻriqli transferlardan biri Christopher Nkunku boʻldi. 2023-yilda RB Leipzig klubidan 52 million funt evaziga olib kelingan fransiyalik hujumchi Bundesliganing eng yaxshi toʻpurarlaridan biri edi. Biroq, mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida olingan ogʻir tizza jarohati uning faoliyatiga nuqta qoʻygandek boʻldi. Nkunku 2024-25-yilgi mavsumda safga qaytgan boʻlsa-da, Cole Palmerning yulduzli onlari fonida asosiy tarkibdan joy topa olmadi va yakunda Milan klubiga sotib yuborildi.
Yana bir omadsiz xarid sifatida Carney Chukwuemeka qayd etilgan. 2022-yilda Aston Villa safidan 20 million funtga transfer qilingan yosh iqtidor Angliya yoshlar terma jamoasi bilan Yevropa chempioni boʻlgan edi. Ammo ikki yarim yil davomida u bor-yoʻgʻi 32 ta oʻyinda maydonga tushdi va jarohatlar sabab oʻz salohiyatini namoyish eta olmadi. Oʻtgan yozda u dastlab ijaraga, soʻngra doimiy ravishda Borussiya Dortmund safiga yoʻl oldi.
BlueCo loyihasi doirasida amalga oshirilgan boshqa shov-shuvli, ammo samarasiz transferlar roʻyxati ham ancha uzun. Ular orasida quyidagi nomlar alohida ajralib turadi:
- Alejandro Garnacho — Manchester Yunayteddan kelgan vinger kutilgan natijani bermadi;
- Raheem Sterling — tajribali hujumchining maoshi va oʻyini oʻrtasidagi mutanosiblik buzildi;
- Christopher Nkunku — jarohatlar tufayli Londonni tark etishga majbur boʻldi;
- Carney Chukwuemeka — katta umidlar bilan kelib, zaxira oʻrindigʻida qolib ketdi.
…