Chelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlari

·37·Sport
Chelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlari

Londonning Chelsi klubi Todd Boehly va Behdad Eghbali boshchiligidagi BlueCo konsorsiumi boshqaruviga oʻtgandan buyon transfer bozorida misli koʻrilmagan darajada mablagʻ sarfladi. Toʻrt yil ichida yangi oʻyinchilar uchun qariyb 1,9 milliard funt sterling (2,5 milliard dollar) sarflanganiga qaramay, jamoaning natijalari va transfer siyosati koʻplab savollarni keltirib chiqarmoqda. Cole Palmer kabi omadli xaridlar yonida oʻzini koʻrsata olmagan va klub gʻaznasiga katta zarar keltirgan oʻnlab futbolchilar bor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri tomonidan eʼlon qilingan tahliliy hisobotda ushbu davrning eng yomon transferlari reytingi tuzib chiqildi. Roʻyxatning eng yuqori pogʻonalaridan biri kutilmaganda Alejandro Garnacho tomonidan band etildi. Manchester Yunayted klubidan 40 million funt evaziga sotib olingan argentinalik vinger London klubida bor-yoʻgʻi bir yil toʻp surdi. Uning Stamford Bridgeʼdagi faoliyati mutlaqo unutilarli boʻlib, hozirda klub uni 45 million funtga sotishga urinmoqda, biroq futbolchining oʻtgan mavsumdagi sust oʻyini tufayli bunday xaridor topilishi qiyin kechishi kutilmoqda.

Nkunku va Chukwuemeka: Katta umidlar va jarohatlar soyasi

Chelsi uchun eng ogʻriqli transferlardan biri Christopher Nkunku boʻldi. 2023-yilda RB Leipzig klubidan 52 million funt evaziga olib kelingan fransiyalik hujumchi Bundesliganing eng yaxshi toʻpurarlaridan biri edi. Biroq, mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida olingan ogʻir tizza jarohati uning faoliyatiga nuqta qoʻygandek boʻldi. Nkunku 2024-25-yilgi mavsumda safga qaytgan boʻlsa-da, Cole Palmerning yulduzli onlari fonida asosiy tarkibdan joy topa olmadi va yakunda Milan klubiga sotib yuborildi.

Yana bir omadsiz xarid sifatida Carney Chukwuemeka qayd etilgan. 2022-yilda Aston Villa safidan 20 million funtga transfer qilingan yosh iqtidor Angliya yoshlar terma jamoasi bilan Yevropa chempioni boʻlgan edi. Ammo ikki yarim yil davomida u bor-yoʻgʻi 32 ta oʻyinda maydonga tushdi va jarohatlar sabab oʻz salohiyatini namoyish eta olmadi. Oʻtgan yozda u dastlab ijaraga, soʻngra doimiy ravishda Borussiya Dortmund safiga yoʻl oldi.

BlueCo loyihasi doirasida amalga oshirilgan boshqa shov-shuvli, ammo samarasiz transferlar roʻyxati ham ancha uzun. Ular orasida quyidagi nomlar alohida ajralib turadi:

  • Alejandro Garnacho — Manchester Yunayteddan kelgan vinger kutilgan natijani bermadi;
  • Raheem Sterling — tajribali hujumchining maoshi va oʻyini oʻrtasidagi mutanosiblik buzildi;
  • Christopher Nkunku — jarohatlar tufayli Londonni tark etishga majbur boʻldi;
  • Carney Chukwuemeka — katta umidlar bilan kelib, zaxira oʻrindigʻida qolib ketdi.
Ushbu transfer xatolari Chelsi rahbariyatining bozordagi strategiyasi qanchalik tartibsiz ekanligini koʻrsatmoqda. Har bir muvaffaqiyatli transferga bir nechta qimmat va samarasiz xaridlar toʻgʻri kelayotgani klubning moliyaviy barqarorligiga ham salbiy taʼsir oʻtkazishi mumkin. Angliya Premer-ligasi doirasida bunday katta xarajatlar bilan oʻrta pogʻonalarda yurish jamoa muxlislari va mutaxassislar tomonidan keskin tanqid qilinmoqda.

ChelsiTransferlarAngliya Premer-ligasiAlejandro GarnachoFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Cristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqdaCristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqdaBugun, 13:19Tomas Tuxel Argentina bilan yarim finalga qanday tarkib tanlaydi: Angliyada yangi rejaTomas Tuxel Argentina bilan yarim finalga qanday tarkib tanlaydi: Angliyada yangi rejaBugun, 13:12Lamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiLamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiBugun, 12:32Rodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiRodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiBugun, 12:31Lionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:18Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi