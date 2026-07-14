Eski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdi

·34·Jamiyat
Eski yuk mashinalarni “yoshartirgan” fuqaroga sud 3 yil qamoq jazosi berdi

Samarqand viloyatida eski yuk avtomobillarining ishlab chiqarilgan yilini qonuniy yo‘l bilan “yangilab berish”ni va’da qilib, bir nechta haydovchini aldagan shaxsga nisbatan sud hukmi e’lon qilindi. U 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, A.R. Jomboy tumanida faoliyat yuritib, haydovchilarga o‘zini ichki ishlar tizimida ishlagan shaxs sifatida tanishtirgan. U Andijon yo‘l harakati xavfsizligi boshqarmasida tanishlari borligini aytib, eski yuk mashinalarining ishlab chiqarilgan yilini rasmiy ravishda o‘zgartirib berishini va’da qilgan.

Shu yo‘l bilan u 1975 yilda ishlab chiqarilgan GAZ-53 yuk avtomobili egasidan 5 million so‘m va transport vositasining texnik pasportini olgan. Oradan bir necha kun o‘tib, u o‘zgartirilgan hujjatni qaytargan. Biroq texnik ko‘rik vaqtida hujjatdagi ma’lumotlar elektron bazaga kiritilmagani va ular qalbaki ekani ma’lum bo‘lgan.

Tergovda aniqlanishicha, ayblanuvchi xuddi shu usul bilan yana bir necha haydovchilarni ham aldagan. Jumladan, ZIL-130 yuk avtomobilining ishlab chiqarilgan yilini o‘zgartirishni va’da qilib, yana bir fuqarodan 400 dollar hamda texnik pasportni olgan.

U yana bir haydovchidan 9 million so‘m olish vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan tezkor tadbir davomida ashyoviy dalillar bilan qo‘lga olingan.

Sud jarayonida A.R. Andijonda hech qanday tanishi bo‘lmaganini, barcha gaplarni o‘zi o‘ylab topganini tan oldi. Shuningdek, haydovchilarning ishonchidan foydalanib, texnik pasportlarni uyidagi printer orqali soxtalashtirganini ma’lum qildi.

Ayblanuvchi yetkazilgan moddiy zararni qoplagani va qilmishidan pushaymonligini bildirgan bo‘lsa-da, sud uni firibgarlik, hujjatlarni qalbakilashtirish hamda pora berishga urinish bilan bog‘liq jinoyatlarda aybdor deb topdi.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Jomboy tuman sudi hukmiga ko‘ra, unga nisbatan 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi.

SamarkandJomboyAndijanGAZZIL
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Issiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiIssiq kunlarda elektrdan tejab foydalanish tavsiya etildiBugun, 12:41Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Prezident 95 yoshli metallurg otaxonni elektromobil bilan mukofotladi (video)Bugun, 12:25Metrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiMetrodagi tekshiruv: qidiruvdagi uch shaxs ushlandiBugun, 12:22O‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti borO‘zbekistonda «kredit piramidasi» xavfi: Har ikkinchi qarz oluvchining bir nechta krediti borBugun, 12:16+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?+43°da ishlayotganlar uchun qo‘shimcha tanaffus beriladimi?Bugun, 12:10Andijondagi ko‘p qavatli uyda yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi ko‘p qavatli uyda yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 11:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda