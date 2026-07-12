Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»

·6·Sport
Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»

Angliya milliy jamoasi JCH–2026 chorakfinalida Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi. Ammo bosh murabbiy Tomas Tuxel natijadan mamnun bo‘lsa-da, jamoasining o‘yinidan ochiqchasiga norozi ekanini bildirdi.

Germaniyalik mutaxassis Angliya yarimfinalga chiqqanini katta yutuq deb atadi, biroq bunday o‘yin bilan finalga chiqish juda qiyin bo‘lishini yashirmadi.

«Holatimizni o‘zimiz qiyinlashtirdik»

Tuxelning fikricha, Angliya Norvegiyaga qarshi bahsda ko‘plab texnik xatolarga yo‘l qo‘ygan va o‘yin sur’atini yetarli darajada ushlab tura olmagan.

«Bugun holatimizni o‘zimiz juda qiyinlashtirdik. Shunga qaramay, natija ajoyib. Biz yarimfinalga chiqdik, bu juda zo‘r. Lekin o‘yinimizdan qoniqmadim. Har tomonlama», dedi u.

Murabbiy jamoada fidoyilik bo‘lganini, ammo beparvolik va izchillik yetishmaganini ta’kidladi.

«Bugun bizga omad kulib boqdi»

Angliya ustozi jamoasi yetarlicha tez harakat qilmagani va raqibga o‘zi imkoniyatlar yaratib berganini tan oldi.

«Biz yetarlicha tez harakat qilmadik, o‘yinimiz izchil emasdi. Bugun bizga omad kulib boqdi», dedi Tuxel.

Bu bayonot murabbiyning natijaga qaramay, yarimfinal oldidan jiddiy xavotirlari borligini ko‘rsatdi.

Muammo psixologiyada emas

Tuxeldan futbolchilarning bunday o‘yini psixologik bosim bilan bog‘liqmi, deb so‘raldi.

U esa muammo xarakterda emas, balki o‘yin sifatida ekanini aytdi.

«Gap psixologiyada emas. Aksincha, xarakter borasida hammasi joyida. Uni hatto qutiga solib sotsa ham bo‘ladi. Muammo o‘yin sifatida — biz yaxshiroq o‘ynashimiz kerak», dedi murabbiy.

Zaxiradan tushganlar maqtovga sazovor bo‘ldi

Tuxel ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan futbolchilarning o‘yinini alohida e’tirof etdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra:

  • Ris Jeyms ajoyib o‘yin ko‘rsatdi;

  • Morgan Rojers fantastik harakat qildi;

  • Eberechi Eze va Jed Spens o‘yin davomida yanada kuchaydi.

Murabbiy ushbu futbolchilar jamoaga kerakli energiya va faollik olib kirganini ta’kidladi.

Bellinghemga qisqa, ammo kuchli ta’rif

Norvegiyaga qarshi bahsda ikki gol urgan Jud Bellinghem haqida Tuxel ortiqcha izohga hojat yo‘qligini aytdi.

«U har bir o‘yinda shu darajada harakat qiladi. Jud — jahon darajasidagi futbolchi», dedi u.

Yarimfinalgacha atigi uch kun

Angliya yarimfinalda Argentinaga qarshi maydonga tushadi.

Tuxelning aytishicha, jamoada tayyorgarlik uchun bor-yo‘g‘i uch kun bor.

«Biz yanada kuchliroq bo‘lamiz. Bunga majburmiz. Hozir esa bu muvaffaqiyatni nishonlash va ushbu lahzadan zavq olish kerak. Bizga finalga chiqish uchun ko‘p narsa kerak bo‘ladi», dedi Angliya bosh murabbiyi.

Endi asosiy savol — Angliya yarimfinalgacha o‘yin sifatini keskin yaxshilay oladimi?

Томас ТухельAngliyaNorvegiyaРис Джеймс
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBugun, 09:54Makgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiMakgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:50Argentina yarim finalda: Julián Álvarezning super goli Shveytsariyani toʻxtatdiArgentina yarim finalda: Julián Álvarezning super goli Shveytsariyani toʻxtatdiBugun, 09:19Argentina Shveysariyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiArgentina Shveysariyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiBugun, 08:46Tomas Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yindan keyin jamoasini tanqid qildiTomas Tuxel Norvegiyaga qarshi o‘yindan keyin jamoasini tanqid qildiBugun, 07:30Angliya Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiAngliya Norvegiyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiBugun, 07:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi