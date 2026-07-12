Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»
Angliya milliy jamoasi JCH–2026 chorakfinalida Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi. Ammo bosh murabbiy Tomas Tuxel natijadan mamnun bo‘lsa-da, jamoasining o‘yinidan ochiqchasiga norozi ekanini bildirdi.
Germaniyalik mutaxassis Angliya yarimfinalga chiqqanini katta yutuq deb atadi, biroq bunday o‘yin bilan finalga chiqish juda qiyin bo‘lishini yashirmadi.
«Holatimizni o‘zimiz qiyinlashtirdik»
Tuxelning fikricha, Angliya Norvegiyaga qarshi bahsda ko‘plab texnik xatolarga yo‘l qo‘ygan va o‘yin sur’atini yetarli darajada ushlab tura olmagan.
«Bugun holatimizni o‘zimiz juda qiyinlashtirdik. Shunga qaramay, natija ajoyib. Biz yarimfinalga chiqdik, bu juda zo‘r. Lekin o‘yinimizdan qoniqmadim. Har tomonlama», dedi u.
Murabbiy jamoada fidoyilik bo‘lganini, ammo beparvolik va izchillik yetishmaganini ta’kidladi.
«Bugun bizga omad kulib boqdi»
Angliya ustozi jamoasi yetarlicha tez harakat qilmagani va raqibga o‘zi imkoniyatlar yaratib berganini tan oldi.
«Biz yetarlicha tez harakat qilmadik, o‘yinimiz izchil emasdi. Bugun bizga omad kulib boqdi», dedi Tuxel.
Bu bayonot murabbiyning natijaga qaramay, yarimfinal oldidan jiddiy xavotirlari borligini ko‘rsatdi.
Muammo psixologiyada emas
Tuxeldan futbolchilarning bunday o‘yini psixologik bosim bilan bog‘liqmi, deb so‘raldi.
U esa muammo xarakterda emas, balki o‘yin sifatida ekanini aytdi.
«Gap psixologiyada emas. Aksincha, xarakter borasida hammasi joyida. Uni hatto qutiga solib sotsa ham bo‘ladi. Muammo o‘yin sifatida — biz yaxshiroq o‘ynashimiz kerak», dedi murabbiy.
Zaxiradan tushganlar maqtovga sazovor bo‘ldi
Tuxel ikkinchi bo‘limda maydonga tushgan futbolchilarning o‘yinini alohida e’tirof etdi.
Uning so‘zlariga ko‘ra:
Ris Jeyms ajoyib o‘yin ko‘rsatdi;
Morgan Rojers fantastik harakat qildi;
Eberechi Eze va Jed Spens o‘yin davomida yanada kuchaydi.
Murabbiy ushbu futbolchilar jamoaga kerakli energiya va faollik olib kirganini ta’kidladi.
Bellinghemga qisqa, ammo kuchli ta’rif
Norvegiyaga qarshi bahsda ikki gol urgan Jud Bellinghem haqida Tuxel ortiqcha izohga hojat yo‘qligini aytdi.
«U har bir o‘yinda shu darajada harakat qiladi. Jud — jahon darajasidagi futbolchi», dedi u.
Yarimfinalgacha atigi uch kun
Angliya yarimfinalda Argentinaga qarshi maydonga tushadi.
Tuxelning aytishicha, jamoada tayyorgarlik uchun bor-yo‘g‘i uch kun bor.
«Biz yanada kuchliroq bo‘lamiz. Bunga majburmiz. Hozir esa bu muvaffaqiyatni nishonlash va ushbu lahzadan zavq olish kerak. Bizga finalga chiqish uchun ko‘p narsa kerak bo‘ladi», dedi Angliya bosh murabbiyi.
Endi asosiy savol — Angliya yarimfinalgacha o‘yin sifatini keskin yaxshilay oladimi?
…