Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?
2026 yilgi jahon chempionatining chorakfinal bosqichi doirasida Angliyaga qarshi kechgan shiddatli bahsda Norvegiya terma jamoasi 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqadagi yurishini to‘xtatdi. Turnirning haqiqiy kashfiyotiga aylangan skandinaviyaliklar bosh murabbiyi Stole Solbakken o‘yindan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Zamin.uz his-hayajon va ko‘z yoshlarga boy bo‘lgan ushbu bayonotni taqdim etadi.
«Yigitlar uchun juda afsusdaman»
Norvegiyaliklar ustozi o‘yindan keyingi matbuot anjumanida mag‘lubiyat juda og‘ir botganini va katta sport ba’zan o‘ta shafqatsiz bo‘lishini ta’kidladi.
Stole Solbakkenning fikrlaridan: «Yigitlar uchun juda afsusdaman, ammo oliy sportning eng shafqatsiz tomoni aynan shu. Braziliyaga qarshi o‘yinda omad biz tomonda edi, bugun esa aksincha bo‘ldi».
Omadning yuz o‘girishi va futbolchilarga maqtov
Solbakkenning so‘zlariga ko‘ra, bugungi uchrashuvda ko‘plab omillar jamoa zarariga ishlagan. Shunga qaramay, u o‘z shogirdlarining maydonda ko‘rsatgan xarakteriga yuqori baho berdi:
Iroda va matonat: O‘yinning dastlabki qismi skandinaviyaliklar uchun juda murakkab kechdi. Biroq jamoa tezda o‘zini tiklab, oxirigacha kurashdi.
Murabbiy e’tirofi: Bosh murabbiy ko‘z yoshlarini amallab tiygan holda, futbolchilari bilan faxrlanishini yashirmadi: «Bugun bizga omad yetishmadi va ko‘p narsa bizga qarshi edi. O‘sha og‘ir o‘tgan 20 daqiqadan keyin yigitlarni maqtamaslikning iloji yo‘q», — dedi u.
Norvegiya — mundial kashfiyoti
Eslatib o‘tamiz, ushbu 2:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng Angliya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinaliga yo‘l oldi.
Mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, Norvegiya terma jamoasi mazkur musobaqada, ayniqsa 1/8 finalda Braziliya ustidan qozonilgan tarixiy g‘alabasi bilan millionlab futbol muxlislarining mehri va hurmatini qozonishga ulgurdi.
…