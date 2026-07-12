Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?

·0·Sport
Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?

2026 yilgi jahon chempionatining chorakfinal bosqichi doirasida Angliyaga qarshi kechgan shiddatli bahsda Norvegiya terma jamoasi 1:2 hisobida imkoniyatni boy berib, musobaqadagi yurishini to‘xtatdi. Turnirning haqiqiy kashfiyotiga aylangan skandinaviyaliklar bosh murabbiyi Stole Solbakken o‘yindan so‘ng o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. Zamin.uz his-hayajon va ko‘z yoshlarga boy bo‘lgan ushbu bayonotni taqdim etadi.

«Yigitlar uchun juda afsusdaman»

Norvegiyaliklar ustozi o‘yindan keyingi matbuot anjumanida mag‘lubiyat juda og‘ir botganini va katta sport ba’zan o‘ta shafqatsiz bo‘lishini ta’kidladi.

Stole Solbakkenning fikrlaridan: «Yigitlar uchun juda afsusdaman, ammo oliy sportning eng shafqatsiz tomoni aynan shu. Braziliyaga qarshi o‘yinda omad biz tomonda edi, bugun esa aksincha bo‘ldi».

Omadning yuz o‘girishi va futbolchilarga maqtov

Solbakkenning so‘zlariga ko‘ra, bugungi uchrashuvda ko‘plab omillar jamoa zarariga ishlagan. Shunga qaramay, u o‘z shogirdlarining maydonda ko‘rsatgan xarakteriga yuqori baho berdi:

  • Iroda va matonat: O‘yinning dastlabki qismi skandinaviyaliklar uchun juda murakkab kechdi. Biroq jamoa tezda o‘zini tiklab, oxirigacha kurashdi.

  • Murabbiy e’tirofi: Bosh murabbiy ko‘z yoshlarini amallab tiygan holda, futbolchilari bilan faxrlanishini yashirmadi: «Bugun bizga omad yetishmadi va ko‘p narsa bizga qarshi edi. O‘sha og‘ir o‘tgan 20 daqiqadan keyin yigitlarni maqtamaslikning iloji yo‘q», — dedi u.

Norvegiya — mundial kashfiyoti

Eslatib o‘tamiz, ushbu 2:1 hisobidagi g‘alabadan so‘ng Angliya terma jamoasi JCH-2026 yarimfinaliga yo‘l oldi.

Mag‘lubiyatga uchragan bo‘lsa-da, Norvegiya terma jamoasi mazkur musobaqada, ayniqsa 1/8 finalda Braziliya ustidan qozonilgan tarixiy g‘alabasi bilan millionlab futbol muxlislarining mehri va hurmatini qozonishga ulgurdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiXavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiBugun, 10:05Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Bugun, 09:58Bellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBugun, 09:54Makgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiMakgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:50Argentina yarim finalda: Julián Álvarezning super goli Shveytsariyani toʻxtatdiArgentina yarim finalda: Julián Álvarezning super goli Shveytsariyani toʻxtatdiBugun, 09:19Argentina Shveysariyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiArgentina Shveysariyani qo‘shimcha vaqtda mag‘lub etdiBugun, 08:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi