Liverpul Arne Slot bilan tuzilgan kelishuv tufayli millionlab mablagʻni tejab qoladi

·20·Sport
Liverpul Arne Slot bilan tuzilgan kelishuv tufayli millionlab mablagʻni tejab qoladi

Angliyaning Liverpul klubi sobiq bosh murabbiyi Arne Slot bilan bogʻliq moliyaviy masalada kutilmagan yutuqqa erishdi. Niderlandiyalik mutaxassisning oʻz mamlakati terma jamoasini boshqarishga rozilik berishi Mersisayd klubi gʻaznasiga bir necha million funt-sterling foyda keltirishi maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

De Telegraaf nashri xabariga koʻra, Liverpul rahbariyati va Arne Slot oʻrtasida erishilgan kelishuvga binoan, murabbiy Niderlandiya terma jamoasi boshqaruviga oʻtishi uchun barcha toʻsiqlar olib tashlangan. Ushbu transfer Angliya Premer-ligasi vakiliga Slotning qolgan maosh toʻlovlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi, chunki murabbiy rasman yangi ishga joylashmoqda.

Maʼlumot uchun, Arne Slot Liverpulni tark etganidan soʻng, klub unga shartnomada koʻrsatilgan tovon pulini toʻlab borishi shart edi. Odatda, ingliz klublari isteʼfoga chiqarilgan murabbiylarga boshqa ish topguniga qadar oylik maoshlarini toʻlashda davom etadi. Biroq Slotning Niderlandiya Qirollik futbol ittifoqi (KNVB) bilan hamkorligi bu yukni klub yelkasidan qisman olib tashlaydi.

Moliyaviy tejash va yangi kelishuv tafsilotlari

Dastlabki hisob-kitoblarga koʻra, Slotning Liverpul bilan tuzgan uch yillik shartnomasi umumiy hisobda 25 million funt-sterlingga baholangan edi. Uning birinchi mavsumdagi maoshi 8 million funtni tashkil qilgan boʻlsa, chempionlikdan soʻng bu miqdor yanada oshgan. Murabbiy terma jamoaga oʻtishi bilan Liverpul uning yangi maoshi va avvalgi shartnomasi oʻrtasidagi farqnigina qoplab berishi mumkin, bu esa klub uchun katta iqtisod demakdir.

Ushbu holat Angliya futboli tarixidagi boshqa holatlardan farq qiladi. Masalan, Lui van Gal Manchester Yunayteddan ketganidan soʻng, 10 million funtlik tovon pulini toʻliq olish maqsadida bir yil davomida hech qayerda ishlamagan edi. Arne Slot esa professional munosabatlarni saqlab qolgan holda, faoliyatini davom ettirishni afzal koʻrdi.

Niderlandiyalik mutaxassisga Angliyaning boshqa bir klubi — Fulxem tomonidan ham taklif boʻlgan edi. Londonliklar uni Marko Silva oʻrniga asosiy nomzod sifatida koʻrishgan. Biroq Slot Premer-ligadagi raqib klublardan birini boshqarishdan koʻra, oʻz vatanining bosh jamoasida ishlashni maʼqul topdi va Fulxem rad javobini berdi.

Hozirda KNVB sentyabr oyida Germaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan Millatlar ligasi bahslariga qadar tayinlovni yakunlashga harakat qilmoqda. Liverpulning bu jarayondagi yordami Niderlandiya futboli uchun ham, klub byudjeti uchun ham manfaatli boʻldi. Arne Slot mersisaydliklar bilan oʻtgan qisqa, ammo muvaffaqiyatli davrdan soʻng endi xalqaro maydonda oʻz falsafasini namoyish etishga tayyorlanmoqda.

LiverpulArne SlotNiderlandiyaPremer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jules Kounde Lamine Yamalning gaplariga munosabat bildirdi: Barselona yulduzlari toʻqnashuviJules Kounde Lamine Yamalning gaplariga munosabat bildirdi: Barselona yulduzlari toʻqnashuviBugun, 02:55Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Erling Xoland Norvegiya bilan oʻtgan JCh haqida: “Bu hayotimdagi eng ajoyib sayohat boʻldi”Bugun, 02:18Barselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBarselona va Chelsi nishonida: Fisnik Asllani uchun kurash qizgʻin pallaga kirdiBugun, 02:11Jon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqJon Terri: Angliya terma jamoasi tarkib jihatidan Argentinadan kuchliroqBugun, 01:54Xabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraXabi Alonso Chelsi bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi: Premyer-ligaga qaytish va yangi eraBugun, 01:52Ruben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiRuben Amorim Milan safiga Edersonni olib kelmoqchi: Manchester Yunayted transferi barbod boʻldiBugun, 01:13
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi