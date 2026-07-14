Liverpul Arne Slot bilan tuzilgan kelishuv tufayli millionlab mablagʻni tejab qoladi
Angliyaning Liverpul klubi sobiq bosh murabbiyi Arne Slot bilan bogʻliq moliyaviy masalada kutilmagan yutuqqa erishdi. Niderlandiyalik mutaxassisning oʻz mamlakati terma jamoasini boshqarishga rozilik berishi Mersisayd klubi gʻaznasiga bir necha million funt-sterling foyda keltirishi maʼlum boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
De Telegraaf nashri xabariga koʻra, Liverpul rahbariyati va Arne Slot oʻrtasida erishilgan kelishuvga binoan, murabbiy Niderlandiya terma jamoasi boshqaruviga oʻtishi uchun barcha toʻsiqlar olib tashlangan. Ushbu transfer Angliya Premer-ligasi vakiliga Slotning qolgan maosh toʻlovlarini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi, chunki murabbiy rasman yangi ishga joylashmoqda.
Maʼlumot uchun, Arne Slot Liverpulni tark etganidan soʻng, klub unga shartnomada koʻrsatilgan tovon pulini toʻlab borishi shart edi. Odatda, ingliz klublari isteʼfoga chiqarilgan murabbiylarga boshqa ish topguniga qadar oylik maoshlarini toʻlashda davom etadi. Biroq Slotning Niderlandiya Qirollik futbol ittifoqi (KNVB) bilan hamkorligi bu yukni klub yelkasidan qisman olib tashlaydi.
Moliyaviy tejash va yangi kelishuv tafsilotlariDastlabki hisob-kitoblarga koʻra, Slotning Liverpul bilan tuzgan uch yillik shartnomasi umumiy hisobda 25 million funt-sterlingga baholangan edi. Uning birinchi mavsumdagi maoshi 8 million funtni tashkil qilgan boʻlsa, chempionlikdan soʻng bu miqdor yanada oshgan. Murabbiy terma jamoaga oʻtishi bilan Liverpul uning yangi maoshi va avvalgi shartnomasi oʻrtasidagi farqnigina qoplab berishi mumkin, bu esa klub uchun katta iqtisod demakdir.
Ushbu holat Angliya futboli tarixidagi boshqa holatlardan farq qiladi. Masalan, Lui van Gal Manchester Yunayteddan ketganidan soʻng, 10 million funtlik tovon pulini toʻliq olish maqsadida bir yil davomida hech qayerda ishlamagan edi. Arne Slot esa professional munosabatlarni saqlab qolgan holda, faoliyatini davom ettirishni afzal koʻrdi.
Niderlandiyalik mutaxassisga Angliyaning boshqa bir klubi — Fulxem tomonidan ham taklif boʻlgan edi. Londonliklar uni Marko Silva oʻrniga asosiy nomzod sifatida koʻrishgan. Biroq Slot Premer-ligadagi raqib klublardan birini boshqarishdan koʻra, oʻz vatanining bosh jamoasida ishlashni maʼqul topdi va Fulxem rad javobini berdi.
Hozirda KNVB sentyabr oyida Germaniyaga qarshi boʻlib oʻtadigan Millatlar ligasi bahslariga qadar tayinlovni yakunlashga harakat qilmoqda. Liverpulning bu jarayondagi yordami Niderlandiya futboli uchun ham, klub byudjeti uchun ham manfaatli boʻldi. Arne Slot mersisaydliklar bilan oʻtgan qisqa, ammo muvaffaqiyatli davrdan soʻng endi xalqaro maydonda oʻz falsafasini namoyish etishga tayyorlanmoqda.
…