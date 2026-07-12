Lionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdi

·59·Sport
Lionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdi

Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi navbatdagi rekordini yanada yaxshiladi. Argentina sardori Shveysariyaga qarshi chorakfinalda 10-golli uzatmasini amalga oshirdi.

39 yoshli futbolchining burchak to‘pidan oshirgan uzatmasini Aleksis Mak Allister bosh bilan darvozaga yo‘lladi. Shu tariqa Messi mundiallar tarixidagi eng yaxshi assistent sifatidagi ustunligini yanada mustahkamladi.

Mak Allister Messining uzatmasini golga aylantirdi

2026 yilgi jahon chempionati chorakfinalida Argentina va Shveysariya milliy jamoalari to‘qnash keldi.

Uchrashuvda Messi burchak to‘pini aniq ijro etdi, «Liverpul» yarimhimoyachisi Aleksis Mak Allister esa havodagi to‘pni bosh bilan darvozaga yo‘lladi.

Bu epizod argentinalik yulduz uchun tarixiy natijaga aylandi.

Messi Maradonadan yana uzoqlashdi

Lionel Messi jahon chempionatlaridagi assistlari sonini 10 taga yetkazdi.

Avvalgi rekord Diyego Maradonaga tegishli bo‘lib, afsonaviy futbolchi mundiallarda 8 ta golli uzatma amalga oshirgan edi.

Messi Misrga qarshi 3:2 hisobida yakunlangan uchrashuvdayoq ushbu rekordni yangilagan, endi esa farqni yanada oshirdi.

10 ta assist — 10 nafar turli futbolchiga

Qiziq jihati, Messi jahon chempionatlaridagi barcha 10 ta golli uzatmasini 10 nafar turli jamoadoshiga bergan.

Bu uning turli avlod va turli taktik tizimlarda ham Argentina hujumini boshqara olganini ko‘rsatadi.

39 yoshda ham tarix yozishda davom etmoqda

Lionel Messi 39 yoshida ham jahon chempionatining hal qiluvchi bosqichlarida natijaga ta’sir ko‘rsatmoqda.

Uning navbatdagi assisti nafaqat Argentinaga muhim gol olib keldi, balki mundiallar tarixidagi rekordini ham yanada mustahkamladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — AngliyaArgentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — AngliyaBugun, 10:11Xavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiXavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiBugun, 10:05Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 10:05Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Bugun, 09:58Bellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBugun, 09:54Makgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiMakgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi