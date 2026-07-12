Lionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdi
Lionel Messi jahon chempionatlari tarixidagi navbatdagi rekordini yanada yaxshiladi. Argentina sardori Shveysariyaga qarshi chorakfinalda 10-golli uzatmasini amalga oshirdi.
39 yoshli futbolchining burchak to‘pidan oshirgan uzatmasini Aleksis Mak Allister bosh bilan darvozaga yo‘lladi. Shu tariqa Messi mundiallar tarixidagi eng yaxshi assistent sifatidagi ustunligini yanada mustahkamladi.
Mak Allister Messining uzatmasini golga aylantirdi
2026 yilgi jahon chempionati chorakfinalida Argentina va Shveysariya milliy jamoalari to‘qnash keldi.
Uchrashuvda Messi burchak to‘pini aniq ijro etdi, «Liverpul» yarimhimoyachisi Aleksis Mak Allister esa havodagi to‘pni bosh bilan darvozaga yo‘lladi.
Bu epizod argentinalik yulduz uchun tarixiy natijaga aylandi.
Messi Maradonadan yana uzoqlashdi
Lionel Messi jahon chempionatlaridagi assistlari sonini 10 taga yetkazdi.
Avvalgi rekord Diyego Maradonaga tegishli bo‘lib, afsonaviy futbolchi mundiallarda 8 ta golli uzatma amalga oshirgan edi.
Messi Misrga qarshi 3:2 hisobida yakunlangan uchrashuvdayoq ushbu rekordni yangilagan, endi esa farqni yanada oshirdi.
10 ta assist — 10 nafar turli futbolchiga
Qiziq jihati, Messi jahon chempionatlaridagi barcha 10 ta golli uzatmasini 10 nafar turli jamoadoshiga bergan.
Bu uning turli avlod va turli taktik tizimlarda ham Argentina hujumini boshqara olganini ko‘rsatadi.
39 yoshda ham tarix yozishda davom etmoqda
Lionel Messi 39 yoshida ham jahon chempionatining hal qiluvchi bosqichlarida natijaga ta’sir ko‘rsatmoqda.
Uning navbatdagi assisti nafaqat Argentinaga muhim gol olib keldi, balki mundiallar tarixidagi rekordini ham yanada mustahkamladi.
…