Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?

·0·Texno
Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?

Foto: scmp.com

Xitoy harbiy olimlari sun’iy yo‘ldoshlar elektronikasiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan o‘ta kuchli mikroto‘lqinli qurolni ishlab chiqqan va sinovdan o‘tkazgani aytilmoqda. South China Morning Post ma’lumotiga ko‘ra, qurilmaning impuls quvvati 100 gigavattgacha yetadi.

Nashr bu texnologiya AQSHning kosmik infratuzilmasi, jumladan, Starlink sun’iy yo‘ldoshlar tarmog‘i uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkinligini yozdi.

Quvvat 100 gigavattga yetkazilgan

Mutaxassislar bahosiga ko‘ra, Yerga yaqin orbitadagi sun’iy yo‘ldosh elektronikasiga zarar yetkazish uchun taxminan bir gigavattli impuls yetarli bo‘lishi mumkin.

Xitoylik olimlar esa yangi qurilma quvvatini 100 gigavattgacha oshirishga muvaffaq bo‘lgani xabar qilinmoqda. Biroq bu ko‘rsatkich qurol uzoq vaqt davomida shunday quvvatda ishlaydi degani emas — gap qisqa muddatli impuls haqida ketmoqda.

Starlink tarmog‘i nishonga aylanishi mumkinmi?

South China Morning Post'ning yozishicha, mikroto‘lqinli qurollar sun’iy yo‘ldoshlarni jismonan portlatish o‘rniga ularning elektron tizimlarini ishdan chiqarishga mo‘ljallangan.

Bunday texnologiya nazariy jihatdan:

  • aloqa uskunalariga zarar yetkazishi;

  • navigatsiya va ma’lumot uzatishni buzishi;

  • sun’iy yo‘ldoshlar faoliyatini vaqtincha yoki doimiy to‘xtatishi mumkin.

Shu nuqtayi nazardan Starlink kabi minglab apparatlardan iborat yirik tarmoqlar ham ehtimoliy nishon sifatida tilga olinmoqda.

Pentagon infratuzilmasi uchun arzon tahdid

Ekspertlarning fikricha, mikroto‘lqinli qurollar qimmat raketa yoki sun’iy yo‘ldoshga qarshi tizimlarga nisbatan arzonroq vosita bo‘lishi mumkin.

Bu esa Xitoyga AQSHning qimmatbaho kosmik infratuzilmasiga nisbatan kamroq xarajat bilan bosim o‘tkazish imkonini berishi haqidagi taxminlarni kuchaytirmoqda.

Biroq bunday qurolning real jangovar masofasi, aniqligi va atmosfera sharoitidagi samaradorligi haqida ochiq ma’lumotlar cheklangan.

Qurol qattiq sovuqda ham ishlashi aytildi

Xabarda qurilma innovatsion litiy-ionli kondensatorlar bilan jihozlangani qayd etilgan.

Ular qurolni:

  • juda tez ishga tushirish;

  • qisqa vaqtda katta energiya chiqarish;

  • minus 40 daraja sovuqda ham ishlatish imkonini berishi aytilmoqda.

Kosmosdagi raqobat yangi bosqichga chiqmoqda

Sun’iy yo‘ldoshlar zamonaviy armiyalar uchun aloqa, razvedka, navigatsiya va nishonga olish tizimlarining asosiy qismiga aylangan.

Shu sababli ularni ishdan chiqarishga qaratilgan elektron va mikroto‘lqinli texnologiyalar kelajakdagi harbiy raqobatning eng muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi mumkin.

Hozircha Xitoy tomonidan qurolning to‘liq texnik xususiyatlari va sinov natijalari rasman ochiqlangani haqida ma’lumot yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Janubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiJanubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiBugun, 07:52Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaSteve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaBugun, 05:25Xitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiXitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiBugun, 05:22Boeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBoeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBugun, 04:24Lenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiLenovo kompaniyasi Intel Wildcat Lake protsessorli ilk ThinkPad noutbuklarini taqdim etdiBugun, 03:57Gulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaGulfstream G700 ekologik yoqilgʻida parvoz qildi: Aviatsiya tarixida yangi sahifaBugun, 03:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi