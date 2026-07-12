O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldi
O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi o‘zaro turistik aloqalar izchil sur’atlarda o‘sib bormoqda. Milliy statistika qo‘mitasining 2026 yil yanvar–may oylari bo‘yicha e’lon qilgan yangi hisobotiga ko‘ra, ikki davlat o‘rtasidagi sayyohlar oqimida sezilarli ijobiy dinamika kuzatilgan. Zamin.uz eng muhim raqamlar va qiziqarli tendensiyalarni taqdim etadi.
Belarusdan O‘zbekistonga: 14 mingdan ortiq mehmon
Joriy yilning dastlabki besh oyida O‘zbekistonga 14 251 nafar Belarus fuqarosi turistik maqsadlarda tashrif buyurdi.
O‘sish sur’ati: Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 9,7 foizga oshgan.
Yurtimizning boy madaniy merosi, qadimiy Ipak yo‘li shaharlari va eko-turizm yo‘nalishlari beloruslik sayohatchilarni tobora ko‘proq jalb qilmoqda.
O‘zbekistondan Belarusga: Hamyurtlarimiz nima maqsadda ketmoqda?
Mazkur davr mobaynida O‘zbekistondan Belarusga jami 1 101 nafar fuqaro turistik maqsadlarda safar qilgan. Har ikki tomonlama tashriflarda ham eng asosiy va ustuvor sabab sifatida aynan dam olish va yangi joylarni ko‘rish istagi qayd etilgan.
Safar maqsadlari qanday? (Qiyosiy jadval)
Har ikki davlat fuqarolarining o‘zaro tashriflari sabablari batafsil tahlil qilinganda, quyidagicha qiziqarli manzara namoyon bo‘ladi:
Safar maqsadi
Belarusdan O‘zbekistonga (nafar)
O‘zbekistondan Belarusga (nafar)
Sayohat (dam olish)
7 053
914
Xizmat yuzasidan (biznes)
5 688
31
Qarindoshlarni yo‘qlash
1 502
121
O‘qish (ta’lim)
3
28
Davolanish (tibbiyot)
5
7
Muhim kuzatuv: Belarusdan kelayotgan mehmonlar orasida nafaqat oddiy sayyohlar, balki xizmat yuzasidan (biznes maqsadlarida) keluvchilar ulushi ham juda yuqori (5,6 mingdan ortiq) bo‘lib turibdi. O‘zbekistonliklar esa Belarusga asosan sof sayohat qilish va dam olish maqsadida yo‘l olishmoqda.
…