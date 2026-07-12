O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldi

·0·O‘zbekiston
O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldi

O‘zbekiston va Belarus o‘rtasidagi o‘zaro turistik aloqalar izchil sur’atlarda o‘sib bormoqda. Milliy statistika qo‘mitasining 2026 yil yanvar–may oylari bo‘yicha e’lon qilgan yangi hisobotiga ko‘ra, ikki davlat o‘rtasidagi sayyohlar oqimida sezilarli ijobiy dinamika kuzatilgan. Zamin.uz eng muhim raqamlar va qiziqarli tendensiyalarni taqdim etadi.

Belarusdan O‘zbekistonga: 14 mingdan ortiq mehmon

Joriy yilning dastlabki besh oyida O‘zbekistonga 14 251 nafar Belarus fuqarosi turistik maqsadlarda tashrif buyurdi.

  • O‘sish sur’ati: Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 9,7 foizga oshgan.

  • Yurtimizning boy madaniy merosi, qadimiy Ipak yo‘li shaharlari va eko-turizm yo‘nalishlari beloruslik sayohatchilarni tobora ko‘proq jalb qilmoqda.

O‘zbekistondan Belarusga: Hamyurtlarimiz nima maqsadda ketmoqda?

Mazkur davr mobaynida O‘zbekistondan Belarusga jami 1 101 nafar fuqaro turistik maqsadlarda safar qilgan. Har ikki tomonlama tashriflarda ham eng asosiy va ustuvor sabab sifatida aynan dam olish va yangi joylarni ko‘rish istagi qayd etilgan.

Safar maqsadlari qanday? (Qiyosiy jadval)

Har ikki davlat fuqarolarining o‘zaro tashriflari sabablari batafsil tahlil qilinganda, quyidagicha qiziqarli manzara namoyon bo‘ladi:

Safar maqsadi

Belarusdan O‘zbekistonga (nafar)

O‘zbekistondan Belarusga (nafar)

Sayohat (dam olish)

7 053

914

Xizmat yuzasidan (biznes)

5 688

31

Qarindoshlarni yo‘qlash

1 502

121

O‘qish (ta’lim)

3

28

Davolanish (tibbiyot)

5

7

Muhim kuzatuv: Belarusdan kelayotgan mehmonlar orasida nafaqat oddiy sayyohlar, balki xizmat yuzasidan (biznes maqsadlarida) keluvchilar ulushi ham juda yuqori (5,6 mingdan ortiq) bo‘lib turibdi. O‘zbekistonliklar esa Belarusga asosan sof sayohat qilish va dam olish maqsadida yo‘l olishmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abituriyentlar test topshiradigan manzillar bilan oldindan tanishishi mumkinAbituriyentlar test topshiradigan manzillar bilan oldindan tanishishi mumkinKecha, 14:37Qashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandiQashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandiKecha, 11:52Qariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdiQariyb 13 ming abituriyent testsiz talaba bo‘lish imkoniyatini qo‘lga kiritdiKecha, 11:14Toshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildiToshkent viloyatida 389 nafar shaxsdan sovuq qurollar olib qo‘yildiKecha, 10:40Toshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladiToshkentda yangi oliy maktab ochiladi: bitiruvchilarga ikki diplom beriladi10.07, 22:52Toshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandiToshkentda xalqaro universitetlar shaharchasi quriladi: reja ma’qullandi10.07, 22:30
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija