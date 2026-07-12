Acer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdi

·64·Texno
Acer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdi

Kompyuter texnologiyalari olamida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Acer brendi smartfonlar bozorida kutilmagan yangilik bilan chiqish qildi. Kompaniyaning Lotin Amerikasi boʻlinmasi (Acer Mobile LATAM) oʻzining yangi Acer Sospiro A15 modelini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning dizaynida boʻlib, u hali rasman chiqmagan boʻlsa-da, koʻplab insayderlar tomonidan muhokama qilinayotgan Xiaomi 17 Pro flagmanining tashqi koʻrinishini yodga soladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Smartfonning eng diqqatga sazovor jihati — uning orqa panelidagi kameralar blokida joylashgan qoʻshimcha displeydir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 1,88 dyuymli ushbu kichik ekran nafaqat estetik vazifani bajaradi, balki foydalanuvchi uchun bir qator qulayliklarni ham taqdim etadi. Xususan, u orqali bildirishnomalarni koʻrish, musiqa pleyerini boshqarish va eng muhimi, yuqori sifatli asosiy kamera yordamida selfi tushish uchun vizual koʻmakchi sifatida foydalanish mumkin.

Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlari

Qurilmaning asosiy ekrani 6,67 dyuymli IPS panel bilan jihozlangan boʻlib, u HD+ aniqligida ishlaydi. Hamyonbop segmentga mansub boʻlishiga qaramay, Acer muhandislari displeyning silliq ishlashini taʼminlash uchun 120 Hz yangilanish chastotasini joriy etishgan. Bu esa interfeys va ijtimoiy tarmoqlar tasmasini aylantirishda foydalanuvchiga yuqori darajadagi ravonlikni his qilish imkonini beradi.

Ichki texnik quvvat nuqtai nazaridan Acer Sospiro A15 byudjetli yechim hisoblanadi. Smartfon Unisoc T615 protsessori bazasida qurilgan boʻlib, u zamonaviy 5G aloqa standartini qoʻllab-quvvatlamaydi. Qurilma 6 GB tezkor xotiraga ega, biroq virtual kengaytirish texnologiyasi yordamida bu koʻrsatkichni 14 GB gacha yetkazish mumkin. Doimiy xotira hajmi 128 GB ni tashkil etadi va microSD kartalari yordamida uni 1 TB gacha oshirish imkoniyati mavjud.

Kamera va dasturiy taʼminot

Kamera imkoniyatlari haqida toʻxtaladigan boʻlsak, asosiy blok 64 megapikselli datchikni oʻz ichiga olgan. Old panelda esa videoqoʻngʻiroqlar va oddiy selfilar uchun 16 megapikselli kamera oʻrnatilgan. Qiziqarli jihati shundaki, qurilma eng yangi Android 16 operatsion tizimi boshqaruvida ishlashi aytilmoqda, bu esa dasturiy taʼminotning dolzarbligi nuqtai nazaridan katta ustunlikdir.

Smartfonning boshqa muhim jihatlari quyidagilardan iborat:

  • 5000 mA·soat sigʻimli akkumulyator va 18 W quvvatlash texnologiyasi;
  • NFC moduli, Bluetooth 5.0 va GPS tizimlari;
  • IP64 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoya;
  • Anʼanaviy quloqchinlar uchun 3,5 mm konnektor va USB-C porti;
  • Barmoq izi skaneri yon tomondagi yoqish tugmasiga oʻrnatilgan.
Hozircha Acer Sospiro A15 modelining rasmiy narxi va savdoga chiqish sanasi ochiqlanmagan. Biroq, uning texnik xususiyatlaridan kelib chiqib aytish mumkinki, ushbu smartfon oʻziga xos dizayn va qoʻshimcha ekranni xush koʻruvchi, lekin yuqori unumdorlik uchun ortiqcha pul sarflashni istamaydigan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Oʻzbekiston bozoriga rasmiy kirib kelishi haqida aniq maʼlumotlar yoʻq, biroq Acer mobil qurilmalari mintaqamizda asosan xalqaro riteylerlar orqali paydo boʻlishi mumkin.

AcerSmartfonТехнологияXiaomiAndroid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

3D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladi3D-bosmada inqilob: Mikrotizimlar endi bir necha soniyada yaxlit holda chop etiladiBugun, 11:29Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Xitoy Starlink'ni ishdan chiqaradigan yangi qurolni sinadimi?Bugun, 10:20Janubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiJanubiy Koreyada oʻta yupqa chiplarni 10 qavatli qilib joylash texnologiyasi yaratildiBugun, 07:52Steve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaSteve Jobsning oʻgʻli saratonni davolash uchun sunʼiy intellektga tayanmoqdaBugun, 05:25Xitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiXitoy yadroviy kosmik kemalar uchun maxsus qora quti ishlab chiqdiBugun, 05:22Boeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBoeing 737 MAX 7 sertifikatlash jarayoni yakunlanmoqda: 13 yillik kutilish tugaydiBugun, 04:24
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi