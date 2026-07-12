Acer kompaniyasi Xiaomi 17 Pro uslubida orqa ekranli Sospiro A15 smartfonini taqdim etdi
Kompyuter texnologiyalari olamida oʻz oʻrniga ega boʻlgan Acer brendi smartfonlar bozorida kutilmagan yangilik bilan chiqish qildi. Kompaniyaning Lotin Amerikasi boʻlinmasi (Acer Mobile LATAM) oʻzining yangi Acer Sospiro A15 modelini namoyish etdi. Ushbu qurilmaning asosiy oʻziga xosligi uning dizaynida boʻlib, u hali rasman chiqmagan boʻlsa-da, koʻplab insayderlar tomonidan muhokama qilinayotgan Xiaomi 17 Pro flagmanining tashqi koʻrinishini yodga soladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Smartfonning eng diqqatga sazovor jihati — uning orqa panelidagi kameralar blokida joylashgan qoʻshimcha displeydir. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 1,88 dyuymli ushbu kichik ekran nafaqat estetik vazifani bajaradi, balki foydalanuvchi uchun bir qator qulayliklarni ham taqdim etadi. Xususan, u orqali bildirishnomalarni koʻrish, musiqa pleyerini boshqarish va eng muhimi, yuqori sifatli asosiy kamera yordamida selfi tushish uchun vizual koʻmakchi sifatida foydalanish mumkin.
Texnik xususiyatlar va displey imkoniyatlariQurilmaning asosiy ekrani 6,67 dyuymli IPS panel bilan jihozlangan boʻlib, u HD+ aniqligida ishlaydi. Hamyonbop segmentga mansub boʻlishiga qaramay, Acer muhandislari displeyning silliq ishlashini taʼminlash uchun 120 Hz yangilanish chastotasini joriy etishgan. Bu esa interfeys va ijtimoiy tarmoqlar tasmasini aylantirishda foydalanuvchiga yuqori darajadagi ravonlikni his qilish imkonini beradi.
Ichki texnik quvvat nuqtai nazaridan Acer Sospiro A15 byudjetli yechim hisoblanadi. Smartfon Unisoc T615 protsessori bazasida qurilgan boʻlib, u zamonaviy 5G aloqa standartini qoʻllab-quvvatlamaydi. Qurilma 6 GB tezkor xotiraga ega, biroq virtual kengaytirish texnologiyasi yordamida bu koʻrsatkichni 14 GB gacha yetkazish mumkin. Doimiy xotira hajmi 128 GB ni tashkil etadi va microSD kartalari yordamida uni 1 TB gacha oshirish imkoniyati mavjud.
Kamera va dasturiy taʼminotKamera imkoniyatlari haqida toʻxtaladigan boʻlsak, asosiy blok 64 megapikselli datchikni oʻz ichiga olgan. Old panelda esa videoqoʻngʻiroqlar va oddiy selfilar uchun 16 megapikselli kamera oʻrnatilgan. Qiziqarli jihati shundaki, qurilma eng yangi Android 16 operatsion tizimi boshqaruvida ishlashi aytilmoqda, bu esa dasturiy taʼminotning dolzarbligi nuqtai nazaridan katta ustunlikdir.
Smartfonning boshqa muhim jihatlari quyidagilardan iborat:
- 5000 mA·soat sigʻimli akkumulyator va 18 W quvvatlash texnologiyasi;
- NFC moduli, Bluetooth 5.0 va GPS tizimlari;
- IP64 standarti boʻyicha chang va suv sachrashidan himoya;
- Anʼanaviy quloqchinlar uchun 3,5 mm konnektor va USB-C porti;
- Barmoq izi skaneri yon tomondagi yoqish tugmasiga oʻrnatilgan.
…