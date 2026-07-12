Argentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — Angliya
Argentina milliy jamoasi JCH–2026 chorakfinalida Shveysariyani 3:1 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi. Kanzas-Sitida kechgan dramatik bahsda asosiy vaqt g‘olibni aniqlab bermadi, hal qiluvchi burilish esa qo‘shimcha bo‘limlarda yuz berdi.
Uchrashuv qahramoni Xulian Alvares bo‘ldi. U ajoyib gol urib, Argentinani hisobda oldinga olib chiqdi va jamoasining g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.
Bahs qo‘shimcha vaqtga cho‘zildi
AQSHning Kanzas-Siti shahrida o‘tgan chorakfinal uchrashuvida Shveysariya amaldagi jahon chempionlariga jiddiy qarshilik ko‘rsatdi.
Asosiy vaqtda jamoalar o‘rtasidagi farqni aniqlashning iloji bo‘lmadi. Shu bois bahs qo‘shimcha bo‘limlarga cho‘zildi.
Aynan shu pallada Argentina o‘z tajribasi va individual mahoratini namoyish qildi.
Alvares supergol bilan o‘yinni o‘zgartirdi
Qo‘shimcha vaqtda Xulian Alvares ajoyib zarba bilan raqib darvozasini ishg‘ol qildi.
Uning goli Argentinani hisobda oldinga olib chiqdi va uchrashuvdagi psixologik ustunlikni jamoasi tomoniga o‘tkazdi.
Shundan so‘ng argentinaliklar yana bir gol urib, yakuniy hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.
Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi
Xulian Alvares bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb topildi.
Uning supergolidan tashqari, hujumchi butun o‘yin davomida faol harakat qildi, raqib himoyasiga bosim o‘tkazdi va hal qiluvchi pallada mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi.
Yarimfinalda katta to‘qnashuv
Argentina endi yarimfinalda Angliya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Uchrashuv 15 iyuldan 16 iyulga o‘tar kechasi AQSHning Atlanta shahridagi «Mercedes-Benz Stadium» o‘yingohida bo‘lib o‘tadi.
Bir tomonda Messi va Alvares boshchiligidagi Argentina, ikkinchi tomonda Bellinghem va Keyn yetakchiligidagi Angliya — final yo‘llanmasi uchun katta futbol jangi kutilmoqda.
…