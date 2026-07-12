Argentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — Angliya

·0·Sport
Argentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — Angliya

Argentina milliy jamoasi JCH–2026 chorakfinalida Shveysariyani 3:1 hisobida mag‘lub etib, yarimfinalga yo‘l oldi. Kanzas-Sitida kechgan dramatik bahsda asosiy vaqt g‘olibni aniqlab bermadi, hal qiluvchi burilish esa qo‘shimcha bo‘limlarda yuz berdi.

Uchrashuv qahramoni Xulian Alvares bo‘ldi. U ajoyib gol urib, Argentinani hisobda oldinga olib chiqdi va jamoasining g‘alabasiga katta hissa qo‘shdi.

Bahs qo‘shimcha vaqtga cho‘zildi

AQSHning Kanzas-Siti shahrida o‘tgan chorakfinal uchrashuvida Shveysariya amaldagi jahon chempionlariga jiddiy qarshilik ko‘rsatdi.

Asosiy vaqtda jamoalar o‘rtasidagi farqni aniqlashning iloji bo‘lmadi. Shu bois bahs qo‘shimcha bo‘limlarga cho‘zildi.

Aynan shu pallada Argentina o‘z tajribasi va individual mahoratini namoyish qildi.

Alvares supergol bilan o‘yinni o‘zgartirdi

Qo‘shimcha vaqtda Xulian Alvares ajoyib zarba bilan raqib darvozasini ishg‘ol qildi.

Uning goli Argentinani hisobda oldinga olib chiqdi va uchrashuvdagi psixologik ustunlikni jamoasi tomoniga o‘tkazdi.

Shundan so‘ng argentinaliklar yana bir gol urib, yakuniy hisobni 3:1 ko‘rinishiga keltirdi.

Uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi

Xulian Alvares bahsning eng yaxshi o‘yinchisi deb topildi.

Uning supergolidan tashqari, hujumchi butun o‘yin davomida faol harakat qildi, raqib himoyasiga bosim o‘tkazdi va hal qiluvchi pallada mas’uliyatni o‘z zimmasiga oldi.

Yarimfinalda katta to‘qnashuv

Argentina endi yarimfinalda Angliya milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Uchrashuv 15 iyuldan 16 iyulga o‘tar kechasi AQSHning Atlanta shahridagi «Mercedes-Benz Stadium» o‘yingohida bo‘lib o‘tadi.

Bir tomonda Messi va Alvares boshchiligidagi Argentina, ikkinchi tomonda Bellinghem va Keyn yetakchiligidagi Angliya — final yo‘llanmasi uchun katta futbol jangi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdiLionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdiBugun, 10:07Xavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiXavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiBugun, 10:05Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 10:05Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Bugun, 09:58Bellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBugun, 09:54Makgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiMakgregorning qaytishi fojia bilan tugadi: Konor ilk raundda mag‘lub bo‘ldiBugun, 09:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi