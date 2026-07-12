Issiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandi

·75·Jamiyat
Issiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandi

Yozning jazirama kunlarida salqinlashishning turli usullari ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez paydo bo‘ladi. Ammo bu safar tarqalgan video hazilomuzligi bilan minglab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi.

Kadrlarda bir yigit yog‘och so‘rida yotgan holda ventilyatorga mahkamlangan shlang orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri tanasiga suv oqizib, issiqdan «qutulish»ga harakat qilayotgani aks etgan. Kutilganidek, bu noodatiy «layfxak» ko‘pchilikka kulgu ulashdi.

Ventilyator ham, suv ham — bir vaqtning o‘zida

Videoda yigit oddiy ventilyatorni yanada «takomillashtirish»ga qaror qilgan.

U ventilyatorga shlangni mahkamlab, suv oqimini aynan tanasiga yo‘naltirgan. Natijada u bir vaqtning o‘zida ham shamol, ham sovuq suvdan bahramand bo‘lishga urinadi.

Biroq suv ba’zan yuziga kuchliroq urilgani videoni yanada kulgili qilgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda hazillar ko‘paydi

Video tarqalgach, izohlarda foydalanuvchilar turli hazillar yozmoqda.

Ayrimlar buni «issiqqa qarshi eng arzon konditsioner» deb atagan bo‘lsa, boshqalar «injenerlik darajasidagi layfxak» deb hazil qildi.

Ko‘pchilik esa yozning kuchli issig‘ida odamlar turli g‘oyalarni o‘ylab topishi tabiiy ekanini ta’kidlagan.

Lekin mutaxassislar ehtiyotkor bo‘lishni tavsiya etadi

Video hazil tarzida qabul qilingan bo‘lsa-da, mutaxassislar elektr jihozlarini suv bilan birga ishlatish xavfli bo‘lishi mumkinligini eslatadi.

Elektr ventilyatoriga suv yaqinlashtirish qisqa tutashuv yoki tok urishi xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun bunday tajribalarni takrorlamaslik tavsiya etiladi.

Kulguli video kun qahramoniga aylandi

Har holda, ushbu video yozning eng qiziqarli va hazilomuz lavhalaridan biriga aylandi. Issiqdan qochish uchun o‘ylab topilgan bu «layfxak» amaliy yechimdan ko‘ra ko‘proq kulgu ulashdi va ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi.

Ijtimoiy tarmoqlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda ayol 3 ming dollar evaziga sobiq eriga yollanma qotil yolladiAndijonda ayol 3 ming dollar evaziga sobiq eriga yollanma qotil yolladiBugun, 11:26Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldiAbbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldiBugun, 11:16Bektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildiBektemirda narkotik moddalarni tarqatishga uringanlar fosh etildiBugun, 01:58Toshkentda «zakladchik»larga qarshi ov: sotuvga tayyor giyohvand moddalar fosh qilindiToshkentda «zakladchik»larga qarshi ov: sotuvga tayyor giyohvand moddalar fosh qilindiKecha, 23:53O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaO‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqdaKecha, 19:495 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchun5 000 AQSH dollari — farzandlar ta’minoti uchunKecha, 19:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)