Issiqdagi «ixtiro»: ijtimoiy tarmoqlardagi kulgili layfxak virusga aylandi
Yozning jazirama kunlarida salqinlashishning turli usullari ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez paydo bo‘ladi. Ammo bu safar tarqalgan video hazilomuzligi bilan minglab foydalanuvchilarning e’tiborini tortdi.
Kadrlarda bir yigit yog‘och so‘rida yotgan holda ventilyatorga mahkamlangan shlang orqali to‘g‘ridan to‘g‘ri tanasiga suv oqizib, issiqdan «qutulish»ga harakat qilayotgani aks etgan. Kutilganidek, bu noodatiy «layfxak» ko‘pchilikka kulgu ulashdi.
Ventilyator ham, suv ham — bir vaqtning o‘zida
Videoda yigit oddiy ventilyatorni yanada «takomillashtirish»ga qaror qilgan.
U ventilyatorga shlangni mahkamlab, suv oqimini aynan tanasiga yo‘naltirgan. Natijada u bir vaqtning o‘zida ham shamol, ham sovuq suvdan bahramand bo‘lishga urinadi.
Biroq suv ba’zan yuziga kuchliroq urilgani videoni yanada kulgili qilgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda hazillar ko‘paydi
Video tarqalgach, izohlarda foydalanuvchilar turli hazillar yozmoqda.
Ayrimlar buni «issiqqa qarshi eng arzon konditsioner» deb atagan bo‘lsa, boshqalar «injenerlik darajasidagi layfxak» deb hazil qildi.
Ko‘pchilik esa yozning kuchli issig‘ida odamlar turli g‘oyalarni o‘ylab topishi tabiiy ekanini ta’kidlagan.
Lekin mutaxassislar ehtiyotkor bo‘lishni tavsiya etadi
Video hazil tarzida qabul qilingan bo‘lsa-da, mutaxassislar elektr jihozlarini suv bilan birga ishlatish xavfli bo‘lishi mumkinligini eslatadi.
Elektr ventilyatoriga suv yaqinlashtirish qisqa tutashuv yoki tok urishi xavfini keltirib chiqarishi mumkin. Shuning uchun bunday tajribalarni takrorlamaslik tavsiya etiladi.
Kulguli video kun qahramoniga aylandi
Har holda, ushbu video yozning eng qiziqarli va hazilomuz lavhalaridan biriga aylandi. Issiqdan qochish uchun o‘ylab topilgan bu «layfxak» amaliy yechimdan ko‘ra ko‘proq kulgu ulashdi va ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqaldi.
…