Le Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos parad

·25·Avto
Le Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos parad

Fransiyaning Le Mans shahrida har yili oʻtkaziladigan afsonaviy 24 soatlik poyga nafaqat trekdagi tezlik, balki shahar markazidagi oʻziga xos avtomobillar namoyishi bilan ham mashhur. Bu yilgi tadbir doirasida Ferrari 296 Speciale modeli koʻchalar boʻylab harakatlanib, muxlislar va mutaxassislar eʼtiborini oʻziga qaratdi. Ushbu parad poyga haftaligining eng hayajonli qismlaridan biri boʻlib, u yerda noyob muhandislik namunalari oddiy yoʻllarda namoyon boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Juma kuni tushdan keyin Le Mans shahar markazidagi munitsipal avtoturargoh odatdagidan butunlay boshqacha qiyofa kasb etdi. Autocar nashri xabar berishicha, bu yerda kundalik hayotda uchrashmaydigan eksklyuziv transport vositalari jamlangan. Urushdan oldingi Citroën modellaridan tortib, Amerikaning ulkan klassik avtomobillarigacha boʻlgan xilma-xillik yigʻilganlar uchun haqiqiy bayramga aylandi.

Noyob modellar va retro uslub

Parad davomida koʻcha boʻylab harakatlangan avtomobillar orasida xrom bilan qoplangan mototsikllar, kino olamidagi mashhur mashinalarning nusxalari va bir martalik kontsept-karlar alohida ajralib turdi. Biroq, Ferrari 296 Speciale kabi zamonaviy superkarlarning paydo boʻlishi tadbirga oʻzgacha dinamika bagʻishladi. Bu kabi modellar brendning poyga merosi va zamonaviy texnologiyalari uygʻunligini koʻrsatib beradi.

Le Mans koʻchalaridagi tartibsizlik va hayajonli muhit avtomobil ixlosmandlari uchun noyob imkoniyatdir. Bu yerda siz quyidagi turdagi transport vositalarini koʻrishingiz mumkin edi:

  • Urushdan oldingi davrga oid nodir Citroën modellari;
  • Amerikaning klassik va keng hajmli "quruqlik yaxtalari";
  • Maxsus buyurtma asosida tayyorlangan kontseptual avtomobillar;
  • Filmlardagi mashhur transport vositalariga hurmat ramzi sifatida yaratilgan modellar;
  • Eng soʻnggi rusumdagi giperkarlar va superkarlar.
Ushbu tadbirning ahamiyati shundaki, u professional poyga olami bilan oddiy ishqibozlar oʻrtasida koʻprik vazifasini oʻtaydi. Ferrari 296 Speciale kabi quvvatli mashinalarning shahar ichidagi past tezlikda harakatlanishi ularning nafaqat trekda, balki estetik jihatdan ham mukammal ekanligini isbotlaydi.

Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ham Le Mans kabi tadbirlar katta qiziqish uygʻotadi. Mamlakatimizda soʻnggi yillarda Ferrari va boshqa premium brendlarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday global festivallar avtomobil madaniyatini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Le Mans paradi shunchaki koʻrgazma emas, balki avtomobil sanoati tarixining jonli muzeyidir.

Yakuniy xulosaga koʻra, Le Mans haftaligidagi ushbu betartib, ammo jozibali parad avtomobil dunyosining turli davrlarini birlashtirdi. Ferrari 296 Speciale esa ushbu rang-baranglik ichida zamonaviy muhandislikning yetuk namunasi sifatida oʻz oʻrnini topdi.

FerrariLe MansSuperkarAvtomobilKoʻrgazma
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaYaponiya 500 km/soat tezlikdagi maglev poyezdi loyihasini qayta tiklamoqdaBugun, 04:50Dacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqibDacia brendi Striker universalini taqdim etdi: Skoda Octavia uchun yangi raqibBugun, 01:00Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?Porsche 911 modellar iyerarxiyasi: Carrera, Turbo va GT3 oʻrtasidagi farq nimada?Kecha, 17:23BYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga egaBYD brendi Porsche 911 raqibini taqdim etdi: Denza Z 1584 ot kuchiga egaKecha, 13:22AQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiAQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildiKecha, 01:54Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiLada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiKecha, 01:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?