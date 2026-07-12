Le Mans koʻchalarida Ferrari 296 Speciale: Afsonaviy poyga oldidan oʻziga xos parad
Fransiyaning Le Mans shahrida har yili oʻtkaziladigan afsonaviy 24 soatlik poyga nafaqat trekdagi tezlik, balki shahar markazidagi oʻziga xos avtomobillar namoyishi bilan ham mashhur. Bu yilgi tadbir doirasida Ferrari 296 Speciale modeli koʻchalar boʻylab harakatlanib, muxlislar va mutaxassislar eʼtiborini oʻziga qaratdi. Ushbu parad poyga haftaligining eng hayajonli qismlaridan biri boʻlib, u yerda noyob muhandislik namunalari oddiy yoʻllarda namoyon boʻladi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Juma kuni tushdan keyin Le Mans shahar markazidagi munitsipal avtoturargoh odatdagidan butunlay boshqacha qiyofa kasb etdi. Autocar nashri xabar berishicha, bu yerda kundalik hayotda uchrashmaydigan eksklyuziv transport vositalari jamlangan. Urushdan oldingi Citroën modellaridan tortib, Amerikaning ulkan klassik avtomobillarigacha boʻlgan xilma-xillik yigʻilganlar uchun haqiqiy bayramga aylandi.
Noyob modellar va retro uslubParad davomida koʻcha boʻylab harakatlangan avtomobillar orasida xrom bilan qoplangan mototsikllar, kino olamidagi mashhur mashinalarning nusxalari va bir martalik kontsept-karlar alohida ajralib turdi. Biroq, Ferrari 296 Speciale kabi zamonaviy superkarlarning paydo boʻlishi tadbirga oʻzgacha dinamika bagʻishladi. Bu kabi modellar brendning poyga merosi va zamonaviy texnologiyalari uygʻunligini koʻrsatib beradi.
Le Mans koʻchalaridagi tartibsizlik va hayajonli muhit avtomobil ixlosmandlari uchun noyob imkoniyatdir. Bu yerda siz quyidagi turdagi transport vositalarini koʻrishingiz mumkin edi:
- Urushdan oldingi davrga oid nodir Citroën modellari;
- Amerikaning klassik va keng hajmli "quruqlik yaxtalari";
- Maxsus buyurtma asosida tayyorlangan kontseptual avtomobillar;
- Filmlardagi mashhur transport vositalariga hurmat ramzi sifatida yaratilgan modellar;
- Eng soʻnggi rusumdagi giperkarlar va superkarlar.
Oʻzbekistonlik avtomobil ishqibozlari uchun ham Le Mans kabi tadbirlar katta qiziqish uygʻotadi. Mamlakatimizda soʻnggi yillarda Ferrari va boshqa premium brendlarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday global festivallar avtomobil madaniyatini shakllantirishda muhim rol oʻynaydi. Le Mans paradi shunchaki koʻrgazma emas, balki avtomobil sanoati tarixining jonli muzeyidir.
Yakuniy xulosaga koʻra, Le Mans haftaligidagi ushbu betartib, ammo jozibali parad avtomobil dunyosining turli davrlarini birlashtirdi. Ferrari 296 Speciale esa ushbu rang-baranglik ichida zamonaviy muhandislikning yetuk namunasi sifatida oʻz oʻrnini topdi.
…