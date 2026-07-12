Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasida kelishmovchilik: Angliya terma jamoasida nima gaplar?

·0·Sport
Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasida kelishmovchilik: Angliya terma jamoasida nima gaplar?

Angliya terma jamoasining Jahon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qozongan qiyin gʻalabasidan soʻng, jamoa ichida kutilmagan ziddiyat yuzaga keldi. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem bosh murabbiy Thomas Tuchel tomonidan bildirilgan tanqidiy fikrlarga keskin munosabat bildirib, jamoaning oʻyin uslubi borasidagi bahslarni ochiq maydonga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Miamida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Angliya 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan edi. Oʻyinda dubl qayd etgan Bellingham qahramonga aylangan boʻlsa-da, germaniyalik mutaxassis jamoaning harakatlarini "sust va sifatsiz" deb atadi. Tuchelning taʼkidlashicha, gʻalabaga qaramay, futbolchilar koʻrsatgan oʻyin darajasi uning talablariga javob bermagan.

Bellinghamning keskin javobi

ITV Sport muxbiri bilan suhbatda murabbiyning tanqidlaridan xabar topgan Jud Bellingem bunga bepisandlik bilan munosabat bildirdi. "Nima boʻlsa ham, maydonda bor kuchimizni berdik. Men bor eʼtiborimni va minnatdorchiligimni shu ogʻir mehnatni bajargan jamoadoshlarimga qarataman", — deya taʼkidladi 23 yoshli yarim himoyachi.

Shuningdek, Bellingham murabbiy maydondagi real holatni va raqibning kuchini yetarlicha his qilmayotganiga shama qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Erling Xoland, Martin Odegaard va Alexander Sorloth kabi yulduzlarga ega Norvegiyaga qarshi, ayniqsa yuqori namlik sharoitida oʻynash oson emas. "Balki u bunday sharoitda bunday raqiblarga qarshi oʻynash qandayligini bilmas", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.

Murabbiyning talabchanligi va jamoa ichidagi muhit

Goal.com nashri xabar berishicha, Thomas Tuchel oʻyindan keyingi tahlillarida Angliya terma jamoasining omadi kelganini va texnik xatolar juda koʻp boʻlganini aytdi. "Mening miyam bu oʻyindan toʻliq qoniqish hosil qilmadi. Biz tezroq va aniqroq oʻynashimiz kerak edi. Koʻplab asossiz xatolar bizga qimmatga tushishi mumkin edi", — dedi Tuchel matbuot anjumanida.

Shunga qaramay, murabbiy jamoa va oʻzi oʻrtasida hech qanday nizo yoʻqligini, futbolchilarini yaxshi koʻrishini va ularning salohiyatiga ishonishini bildirdi. Uning fikricha, yarim finalda Argentinaga qarshi bahs oldidan bunday kamchiliklarni ochiq aytish jamoaning oʻsishiga xizmat qiladi.

Oʻyinning oʻzi juda ogʻir kechdi. Norvegiya Andreas Schjelderupning goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq, Bellinghamning mahorati va Anthony Gordon tomonidan uzatilgan paslar evaziga Angliya vaziyatni oʻz foydasiga oʻzgartira oldi. Bellinghamning fikricha, har doim ham chiroyli futbol bilan gʻalaba qozonib boʻlmaydi: "Baʼzida mingta pas berib emas, balki 'iflos' va qiyin oʻyinlar orqali ham gʻalaba qozonishga toʻgʻri keladi".

Endilikda Angliya terma jamoasini yarim finalda Lionel Messi boshchiligidagi Argentina kutmoqda. Ushbu bahs oldidan jamoa ichidagi ichki birdamlik va murabbiyning taktik talablari qay darajada uygʻunlashishi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.

AngliyaЖуде БеллингэмТомас ТухельJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Argentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — AngliyaArgentina qo‘shimcha vaqtda Shveysariyani mag‘lub etdi: endi raqib — AngliyaBugun, 10:11Lionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdiLionel Messi jahon chempionatlarida yangi rekord o‘rnatdiBugun, 10:07Xavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiXavi Yamalning Messiga o‘xshash va farqli jihatlarini aytdiBugun, 10:05Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Solbakken Angliyaga qarshi alamli mag‘lubiyatdan so‘ng nimalar dedi?Bugun, 10:05Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Tuxel g‘alabadan keyin ham tanqid qildi: «Bugun bizga omad kulib boqdi»Bugun, 09:58Bellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBellinghem Norvegiyani to‘xtatdi: Angliya yarimfinalga chiqdiBugun, 09:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi