Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasida kelishmovchilik: Angliya terma jamoasida nima gaplar?
Angliya terma jamoasining Jahon chempionati chorak finalida Norvegiya ustidan qozongan qiyin gʻalabasidan soʻng, jamoa ichida kutilmagan ziddiyat yuzaga keldi. Real Madrid yulduzi Jud Bellingem bosh murabbiy Thomas Tuchel tomonidan bildirilgan tanqidiy fikrlarga keskin munosabat bildirib, jamoaning oʻyin uslubi borasidagi bahslarni ochiq maydonga olib chiqdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Miamida boʻlib oʻtgan uchrashuvda Angliya 2:1 hisobida gʻalaba qozonib, yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritgan edi. Oʻyinda dubl qayd etgan Bellingham qahramonga aylangan boʻlsa-da, germaniyalik mutaxassis jamoaning harakatlarini "sust va sifatsiz" deb atadi. Tuchelning taʼkidlashicha, gʻalabaga qaramay, futbolchilar koʻrsatgan oʻyin darajasi uning talablariga javob bermagan.
Bellinghamning keskin javobiITV Sport muxbiri bilan suhbatda murabbiyning tanqidlaridan xabar topgan Jud Bellingem bunga bepisandlik bilan munosabat bildirdi. "Nima boʻlsa ham, maydonda bor kuchimizni berdik. Men bor eʼtiborimni va minnatdorchiligimni shu ogʻir mehnatni bajargan jamoadoshlarimga qarataman", — deya taʼkidladi 23 yoshli yarim himoyachi.
Shuningdek, Bellingham murabbiy maydondagi real holatni va raqibning kuchini yetarlicha his qilmayotganiga shama qildi. Uning soʻzlariga koʻra, Erling Xoland, Martin Odegaard va Alexander Sorloth kabi yulduzlarga ega Norvegiyaga qarshi, ayniqsa yuqori namlik sharoitida oʻynash oson emas. "Balki u bunday sharoitda bunday raqiblarga qarshi oʻynash qandayligini bilmas", — deya qoʻshimcha qildi futbolchi.
Murabbiyning talabchanligi va jamoa ichidagi muhitGoal.com nashri xabar berishicha, Thomas Tuchel oʻyindan keyingi tahlillarida Angliya terma jamoasining omadi kelganini va texnik xatolar juda koʻp boʻlganini aytdi. "Mening miyam bu oʻyindan toʻliq qoniqish hosil qilmadi. Biz tezroq va aniqroq oʻynashimiz kerak edi. Koʻplab asossiz xatolar bizga qimmatga tushishi mumkin edi", — dedi Tuchel matbuot anjumanida.
Shunga qaramay, murabbiy jamoa va oʻzi oʻrtasida hech qanday nizo yoʻqligini, futbolchilarini yaxshi koʻrishini va ularning salohiyatiga ishonishini bildirdi. Uning fikricha, yarim finalda Argentinaga qarshi bahs oldidan bunday kamchiliklarni ochiq aytish jamoaning oʻsishiga xizmat qiladi.
Oʻyinning oʻzi juda ogʻir kechdi. Norvegiya Andreas Schjelderupning goli evaziga hisobda oldinga chiqib olgan edi. Biroq, Bellinghamning mahorati va Anthony Gordon tomonidan uzatilgan paslar evaziga Angliya vaziyatni oʻz foydasiga oʻzgartira oldi. Bellinghamning fikricha, har doim ham chiroyli futbol bilan gʻalaba qozonib boʻlmaydi: "Baʼzida mingta pas berib emas, balki 'iflos' va qiyin oʻyinlar orqali ham gʻalaba qozonishga toʻgʻri keladi".
Endilikda Angliya terma jamoasini yarim finalda Lionel Messi boshchiligidagi Argentina kutmoqda. Ushbu bahs oldidan jamoa ichidagi ichki birdamlik va murabbiyning taktik talablari qay darajada uygʻunlashishi hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻladi.
…