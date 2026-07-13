Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?

·31·Sport
Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?

Xorvatiya milliy jamoasida katta o‘zgarishlar davri boshlanmoqda. Zlatko Dalichning uzoq yillik faoliyatidan keyin terma jamoa ruliga yana yaxshi tanish mutaxassis — Slaven Bilich qaytishi kutilmoqda.

Bilich kelishuvga erishgani aytilmoqda

TalkSPORT xabariga ko‘ra, 57 yoshli Slaven Bilich Xorvatiya milliy jamoasi bilan hamkorlik shartlarini kelishib olgan.

Manba ma’lumotida uning bosh murabbiy etib tayinlanishi keyingi 24 soat ichida rasman e’lon qilinishi mumkinligi aytilgan.

Bu xabar Xorvatiya futbolida yangi bosqich boshlanishi mumkinligini anglatadi. Chunki Bilich bu jamoa uchun begona murabbiy emas — u avval ham terma jamoani boshqargan va o‘z uslubi bilan muxlislar yodida qolgan.

Bu Bilich uchun ikkinchi imkoniyat bo‘ladi

Slaven Bilich 2006–2012 yillarda Xorvatiya milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatida ishlagan.

Uning qo‘l ostida jamoa Yevro-2008 musobaqasida chorakfinalgacha yetib borgan. O‘sha davrda Xorvatiya jangovor, xarakterli va yirik raqiblarga qarshi qo‘rqmasdan o‘ynaydigan jamoa sifatida ko‘ringan edi.

Endi Bilichga yana bir bor milliy jamoa bilan katta sahnaga qaytish imkoniyati tug‘ilmoqda.

Dalich davri yakunlandi

Avvalroq Zlatko Dalich Xorvatiya milliy jamoasi bosh murabbiyligidan ketgani ma’lum qilingandi.

Dalich Xorvatiyani qariyb 9 yil boshqardi. Uning davri terma jamoa tarixidagi eng muvaffaqiyatli bosqichlardan biri sifatida esda qoladi.

U Xorvatiya bilan 2018 yilgi Jahon chempionati finaliga, 2022 yilgi Jahon chempionati yarim finaligacha yetib borgan. Shuning uchun uning ketishi shunchaki murabbiy almashinuvi emas, butun bir davrning yopilishi sifatida baholanmoqda.

So‘nggi ish joyi Saudiya Arabistonida bo‘lgan

Bilichning so‘nggi ish joyi Saudiya Arabistonining “Al Fotih” klubi edi. U 2024 yilda ushbu jamoani tark etgan.

Shundan keyin xorvat mutaxassisi katta sahnaga qaytish uchun yangi imkoniyat kutgandi. Agar tayinlov rasmiylashsa, bu uning murabbiylik faoliyatidagi eng muhim qaytishlardan biri bo‘ladi.

Xorvatiya nima kutmoqda?

Xorvatiyada avlodlar almashinuvi masalasi bir necha yildan beri kun tartibida turibdi. Luka Modrich davri bosqichma-bosqich yakunlanar ekan, jamoaga yangi yetakchilar, yangi taktik g‘oyalar va yangi energiya kerak bo‘ladi.

Bilich aynan shu nuqtada muhim figuraga aylanishi mumkin. U milliy jamoa muhitini yaxshi biladi, xorvat futbolining ichki ruhini tushunadi va bosim ostida ishlash tajribasiga ega.

Lekin bu qaytish oson bo‘lmaydi. Muxlislar natija kutadi, federatsiya barqarorlik xohlaydi, jamoa esa yangi bosqichga og‘riqsiz o‘tishi kerak. Ya’ni vazifa katta, “qaytib keldim, hammasi zo‘r bo‘ladi” rejimi bu yerda ishlamaydi.

Yangi davr rasman boshlanishi kutilmoqda

Slaven Bilichning Xorvatiya milliy jamoasiga qaytishi hozircha rasman tasdiqlangani yo‘q. Ammo manbalarga ko‘ra, kelishuv deyarli yakunlangan va e’lon yaqin vaqt ichida berilishi mumkin.

Agar bu tayinlov amalga oshsa, Xorvatiya futboli Dalichdan keyingi birinchi katta sahifasini aynan Bilich bilan ochadi.

Endi asosiy savol shu: Bilich ikkinchi urinishda Xorvatiyani yana Yevropaning eng xavfli jamoalaridan biriga aylantira oladimi?

Славен БиличЗлатко ДаличХорватияAl-FatehТокСпорт
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiAbduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:02JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?JCH-2026. Fransiya — Ispaniya yarimfinal bahsida kim hakamlik qiladi?Bugun, 10:46Makgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlarMakgregor shokda: Holloueyga mag‘lubiyatdan so‘ng ilk so‘zlarBugun, 10:43Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?Bugun, 10:40Peres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylarPeres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylarBugun, 09:57Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Bugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi