Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?
Xorvatiya milliy jamoasida katta o‘zgarishlar davri boshlanmoqda. Zlatko Dalichning uzoq yillik faoliyatidan keyin terma jamoa ruliga yana yaxshi tanish mutaxassis — Slaven Bilich qaytishi kutilmoqda.
Bilich kelishuvga erishgani aytilmoqda
TalkSPORT xabariga ko‘ra, 57 yoshli Slaven Bilich Xorvatiya milliy jamoasi bilan hamkorlik shartlarini kelishib olgan.
Manba ma’lumotida uning bosh murabbiy etib tayinlanishi keyingi 24 soat ichida rasman e’lon qilinishi mumkinligi aytilgan.
Bu xabar Xorvatiya futbolida yangi bosqich boshlanishi mumkinligini anglatadi. Chunki Bilich bu jamoa uchun begona murabbiy emas — u avval ham terma jamoani boshqargan va o‘z uslubi bilan muxlislar yodida qolgan.
Bu Bilich uchun ikkinchi imkoniyat bo‘ladi
Slaven Bilich 2006–2012 yillarda Xorvatiya milliy jamoasi bosh murabbiyi sifatida ishlagan.
Uning qo‘l ostida jamoa Yevro-2008 musobaqasida chorakfinalgacha yetib borgan. O‘sha davrda Xorvatiya jangovor, xarakterli va yirik raqiblarga qarshi qo‘rqmasdan o‘ynaydigan jamoa sifatida ko‘ringan edi.
Endi Bilichga yana bir bor milliy jamoa bilan katta sahnaga qaytish imkoniyati tug‘ilmoqda.
Dalich davri yakunlandi
Avvalroq Zlatko Dalich Xorvatiya milliy jamoasi bosh murabbiyligidan ketgani ma’lum qilingandi.
Dalich Xorvatiyani qariyb 9 yil boshqardi. Uning davri terma jamoa tarixidagi eng muvaffaqiyatli bosqichlardan biri sifatida esda qoladi.
U Xorvatiya bilan 2018 yilgi Jahon chempionati finaliga, 2022 yilgi Jahon chempionati yarim finaligacha yetib borgan. Shuning uchun uning ketishi shunchaki murabbiy almashinuvi emas, butun bir davrning yopilishi sifatida baholanmoqda.
So‘nggi ish joyi Saudiya Arabistonida bo‘lgan
Bilichning so‘nggi ish joyi Saudiya Arabistonining “Al Fotih” klubi edi. U 2024 yilda ushbu jamoani tark etgan.
Shundan keyin xorvat mutaxassisi katta sahnaga qaytish uchun yangi imkoniyat kutgandi. Agar tayinlov rasmiylashsa, bu uning murabbiylik faoliyatidagi eng muhim qaytishlardan biri bo‘ladi.
Xorvatiya nima kutmoqda?
Xorvatiyada avlodlar almashinuvi masalasi bir necha yildan beri kun tartibida turibdi. Luka Modrich davri bosqichma-bosqich yakunlanar ekan, jamoaga yangi yetakchilar, yangi taktik g‘oyalar va yangi energiya kerak bo‘ladi.
Bilich aynan shu nuqtada muhim figuraga aylanishi mumkin. U milliy jamoa muhitini yaxshi biladi, xorvat futbolining ichki ruhini tushunadi va bosim ostida ishlash tajribasiga ega.
Lekin bu qaytish oson bo‘lmaydi. Muxlislar natija kutadi, federatsiya barqarorlik xohlaydi, jamoa esa yangi bosqichga og‘riqsiz o‘tishi kerak. Ya’ni vazifa katta, “qaytib keldim, hammasi zo‘r bo‘ladi” rejimi bu yerda ishlamaydi.
Yangi davr rasman boshlanishi kutilmoqda
Slaven Bilichning Xorvatiya milliy jamoasiga qaytishi hozircha rasman tasdiqlangani yo‘q. Ammo manbalarga ko‘ra, kelishuv deyarli yakunlangan va e’lon yaqin vaqt ichida berilishi mumkin.
Agar bu tayinlov amalga oshsa, Xorvatiya futboli Dalichdan keyingi birinchi katta sahifasini aynan Bilich bilan ochadi.
Endi asosiy savol shu: Bilich ikkinchi urinishda Xorvatiyani yana Yevropaning eng xavfli jamoalaridan biriga aylantira oladimi?
…