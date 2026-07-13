Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)
O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Yulduz Turdiyeva "Navo mehmonda" ko‘rsatuvida ishtirok etib, bugungi kunda muxlislar sevib tinglayotgan "Bizning sevgimiz boshqacha" qo‘shig‘i yaratilish tarixi haqida qiziqarli ma’lumotlarni aytib berdi.
Ko‘rsatuv boshlovchisi ushbu taronaga xonanda Feruza Jumaniyozova ham qiziqqani haqidagi gap-so‘zlarga aniqlik kiritishni so‘radi.
Yulduz Turdiyevaning aytishicha, qo‘shiq muallifi Bahodir Nizomov unga taronani yuborgan zahoti asar juda yoqqan va u darhol uni o‘zi uchun saqlab turishni iltimos qilgan.
"Bahodir Nizomov bilan avval ham ishlaganmiz, ammo bu safargi qo‘shiq juda yoqdi. Darrov qo‘ng‘iroq qilib, "Shu qo‘shiqni ushlab tur", dedim. U va’da berdi va va’dasida turdi — qo‘shiqni boshqa hech kimga bermadi", — dedi xonanda.
Yulduz Turdiyeva suhbat davomida Feruza Jumaniyozova ham ushbu qo‘shiqni yoqtirganini yashirmadi.
"Bahodir menga: "Feruza opaga ham qo‘shiq yoqibdi", dedi. Men esa: "Bilaman, lekin menga ham juda yoqdi", deganman. O‘sha paytga kelib qo‘shiq uchun kelishuvni ham qilib bo‘lgandik. Bahodirning bir odati bor — hisob-kitob qilingach, qo‘shiq egasi o‘zgarmaydi. Men unga: "Sen iqtidorli ijodkorsan, bundan ham yaxshi qo‘shiqlar yaratasan", dedim. Oradan ko‘p o‘tmay Feruza opa ijrosidagi "Kel, sevishaylik" taronasi yaratildi. Bahodir xohlasa, bu qo‘shiq uchun mendan ko‘proq haq ham so‘rashi mumkin edi, men bunga rozi edim", — deya so‘zlarini yakunladi.
Mazkur suhbat ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg‘in muhokama qilinmoqda. Ko‘plab muxlislar izohlarda "Bizning sevgimiz boshqacha" aynan Yulduz Turdiyeva ijrosida o‘ziga xos jaranglaganini, qo‘shiq xonandaning ovozi va uslubiga juda mos tushganini ta’kidlamoqda.
…