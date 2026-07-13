Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)

·33·Madaniyat
Yulduz Turdiyeva mashhur qo‘shiq ortidagi sirni ochdi (video)

O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist Yulduz Turdiyeva "Navo mehmonda" ko‘rsatuvida ishtirok etib, bugungi kunda muxlislar sevib tinglayotgan "Bizning sevgimiz boshqacha" qo‘shig‘i yaratilish tarixi haqida qiziqarli ma’lumotlarni aytib berdi.

Ko‘rsatuv boshlovchisi ushbu taronaga xonanda Feruza Jumaniyozova ham qiziqqani haqidagi gap-so‘zlarga aniqlik kiritishni so‘radi.

Yulduz Turdiyevaning aytishicha, qo‘shiq muallifi Bahodir Nizomov unga taronani yuborgan zahoti asar juda yoqqan va u darhol uni o‘zi uchun saqlab turishni iltimos qilgan.

"Bahodir Nizomov bilan avval ham ishlaganmiz, ammo bu safargi qo‘shiq juda yoqdi. Darrov qo‘ng‘iroq qilib, "Shu qo‘shiqni ushlab tur", dedim. U va’da berdi va va’dasida turdi — qo‘shiqni boshqa hech kimga bermadi", — dedi xonanda.

Yulduz Turdiyeva suhbat davomida Feruza Jumaniyozova ham ushbu qo‘shiqni yoqtirganini yashirmadi.

"Bahodir menga: "Feruza opaga ham qo‘shiq yoqibdi", dedi. Men esa: "Bilaman, lekin menga ham juda yoqdi", deganman. O‘sha paytga kelib qo‘shiq uchun kelishuvni ham qilib bo‘lgandik. Bahodirning bir odati bor — hisob-kitob qilingach, qo‘shiq egasi o‘zgarmaydi. Men unga: "Sen iqtidorli ijodkorsan, bundan ham yaxshi qo‘shiqlar yaratasan", dedim. Oradan ko‘p o‘tmay Feruza opa ijrosidagi "Kel, sevishaylik" taronasi yaratildi. Bahodir xohlasa, bu qo‘shiq uchun mendan ko‘proq haq ham so‘rashi mumkin edi, men bunga rozi edim", — deya so‘zlarini yakunladi.

Mazkur suhbat ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg‘in muhokama qilinmoqda. Ko‘plab muxlislar izohlarda "Bizning sevgimiz boshqacha" aynan Yulduz Turdiyeva ijrosida o‘ziga xos jaranglaganini, qo‘shiq xonandaning ovozi va uslubiga juda mos tushganini ta’kidlamoqda.

Юлдуз ТурдиеваO'zbekistonФеруза ЖуманиязоваBahodir Nizomov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldiTurkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldiBugun, 08:36Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)Jaloliddin Ahmadaliyev “Bahor yomg‘irlari” bilan muxlislar qarshisida (audio)Kecha, 19:40Xurshid Rasulovning uzoq kutilgan “Esingdamu” taronasi premyera qilindi (video)Xurshid Rasulovning uzoq kutilgan “Esingdamu” taronasi premyera qilindi (video)Kecha, 19:24Milenaning orzularidan biri ushaldi: u suv parisiga aylandi!Milenaning orzularidan biri ushaldi: u suv parisiga aylandi!Kecha, 17:50To‘yi kuni stadionga borgan Alisher Odilov barchani hayratda qoldirdi (video)To‘yi kuni stadionga borgan Alisher Odilov barchani hayratda qoldirdi (video)Kecha, 16:56Terma jamoa futbolchisi Akmal Mozgovoyning nikoh to‘yidan yorqin lahzalar (video)Terma jamoa futbolchisi Akmal Mozgovoyning nikoh to‘yidan yorqin lahzalar (video)Kecha, 16:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)