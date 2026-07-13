“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdi
Beruniy tumanida tadbirkorlardan pul talab qilish bilan bog‘liq holat fosh etildi. Gumonlanuvchilar chek berilmagani haqida “Soliq” mobil ilovasi orqali murojaat qilmaslik evaziga pul olgan vaqtda ushlangani aytilmoqda.
3 million so‘m talab qilingan
Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Beruniy tumani bo‘limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazildi.
Ma’lum qilinishicha, tadbir davomida fuqarolar D.A. va A.Yu. ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Tergovga qadar tekshiruv materiallariga ko‘ra, gumonlanuvchilar fuqaro M.X.ga tegishli U.Z. oilaviy korxonasi savdo do‘konida chek berilmagani yuzasidan “Soliq” mobil ilovasi orqali murojaat qilmaslik evaziga 3 million so‘m talab qilgan.
Ular ushbu mablag‘ni olgan vaqtda qo‘lga olingani qayd etilmoqda.
Yana uch nafar tadbirkordan ham pul olingani aniqlangan
Tezkor tadbirlar davomida D.A.ning tumanda faoliyat yuritayotgan yana uch nafar tadbirkor bilan ham shunga o‘xshash holatda aloqada bo‘lgani aniqlangan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, u tadbirkorlarga chek bermaganlik holatlari bo‘yicha “Soliq” ilovasiga murojaat qilmaslikni va’da qilib, turli miqdorda pullarni tovlamachilik yo‘li bilan olib kelgan.
Bu holat oddiy “ariza yozaman” degan gap emas, tadbirkorlik muhitiga bosim o‘tkazish, qo‘rqitish va vaziyatdan noqonuniy foydalanish sifatida baholanmoqda.
Ish tovlamachilik moddasi bilan qo‘zg‘atildi
Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi — tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.
Hozirda ish bo‘yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Qonunchilikka ko‘ra, shaxsning aybdorligi sud qarori bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi. Shu sababli hozircha holat tergov jarayonida o‘rganilmoqda.
“Soliq” ilovasi qo‘rqitish vositasi emas
“Soliq” mobil ilovasi fuqarolarga chek berilmagan holatlar haqida murojaat qilish imkonini beradi. Ammo ushbu imkoniyatdan shaxsiy manfaat uchun foydalanish, tadbirkordan pul talab qilish yoki murojaat qilmaslik evaziga mablag‘ olish qonunga zid.
Bu voqea raqamli nazorat vositalari qanchalik muhim bo‘lsa, ulardan noto‘g‘ri foydalanish ham shunchalik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.
Tadbirkorlar nimani bilishi kerak?
Bunday holatlarda tadbirkorlar qo‘rquvga tushmasligi va noqonuniy talablarga rozi bo‘lmasligi kerak. Agar kimdir chek, soliq yoki tekshiruv bilan qo‘rqitib pul talab qilsa, bu haqda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish zarur.
Chek berish — qonuniy majburiyat. Lekin chek berilmagani haqida murojaat qilmaslik evaziga pul talab qilish — butunlay boshqa masala.
Tergov davom etmoqda
Beruniy tumanidagi mazkur holat bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar gumonlanuvchilarning boshqa shunga o‘xshash holatlarga aloqadorligini ham o‘rganishi mumkin.
Sizningcha, “Soliq” ilovasi orqali murojaat qilish tizimida bunday suiiste’mollarning oldini olish uchun qanday choralar kerak?
…