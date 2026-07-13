“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdi

·14·Jamiyat
“Soliq” ilovasi bilan qo‘rqitish: Beruniyda shubhali holat yuz berdi

Beruniy tumanida tadbirkorlardan pul talab qilish bilan bog‘liq holat fosh etildi. Gumonlanuvchilar chek berilmagani haqida “Soliq” mobil ilovasi orqali murojaat qilmaslik evaziga pul olgan vaqtda ushlangani aytilmoqda.

3 million so‘m talab qilingan

Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Beruniy tumani bo‘limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari hamkorligida tezkor tadbir o‘tkazildi.

Ma’lum qilinishicha, tadbir davomida fuqarolar D.A. va A.Yu. ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Tergovga qadar tekshiruv materiallariga ko‘ra, gumonlanuvchilar fuqaro M.X.ga tegishli U.Z. oilaviy korxonasi savdo do‘konida chek berilmagani yuzasidan “Soliq” mobil ilovasi orqali murojaat qilmaslik evaziga 3 million so‘m talab qilgan.

Ular ushbu mablag‘ni olgan vaqtda qo‘lga olingani qayd etilmoqda.

Yana uch nafar tadbirkordan ham pul olingani aniqlangan

Tezkor tadbirlar davomida D.A.ning tumanda faoliyat yuritayotgan yana uch nafar tadbirkor bilan ham shunga o‘xshash holatda aloqada bo‘lgani aniqlangan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, u tadbirkorlarga chek bermaganlik holatlari bo‘yicha “Soliq” ilovasiga murojaat qilmaslikni va’da qilib, turli miqdorda pullarni tovlamachilik yo‘li bilan olib kelgan.

Bu holat oddiy “ariza yozaman” degan gap emas, tadbirkorlik muhitiga bosim o‘tkazish, qo‘rqitish va vaziyatdan noqonuniy foydalanish sifatida baholanmoqda.

Ish tovlamachilik moddasi bilan qo‘zg‘atildi

Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 165-moddasi — tovlamachilik bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan.

Hozirda ish bo‘yicha tergov harakatlari davom ettirilmoqda.

Qonunchilikka ko‘ra, shaxsning aybdorligi sud qarori bilan isbotlanmaguncha u aybsiz hisoblanadi. Shu sababli hozircha holat tergov jarayonida o‘rganilmoqda.

“Soliq” ilovasi qo‘rqitish vositasi emas

“Soliq” mobil ilovasi fuqarolarga chek berilmagan holatlar haqida murojaat qilish imkonini beradi. Ammo ushbu imkoniyatdan shaxsiy manfaat uchun foydalanish, tadbirkordan pul talab qilish yoki murojaat qilmaslik evaziga mablag‘ olish qonunga zid.

Bu voqea raqamli nazorat vositalari qanchalik muhim bo‘lsa, ulardan noto‘g‘ri foydalanish ham shunchalik jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ko‘rsatmoqda.

Tadbirkorlar nimani bilishi kerak?

Bunday holatlarda tadbirkorlar qo‘rquvga tushmasligi va noqonuniy talablarga rozi bo‘lmasligi kerak. Agar kimdir chek, soliq yoki tekshiruv bilan qo‘rqitib pul talab qilsa, bu haqda huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish zarur.

Chek berish — qonuniy majburiyat. Lekin chek berilmagani haqida murojaat qilmaslik evaziga pul talab qilish — butunlay boshqa masala.

Tergov davom etmoqda

Beruniy tumanidagi mazkur holat bo‘yicha tergov harakatlari olib borilmoqda. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar gumonlanuvchilarning boshqa shunga o‘xshash holatlarga aloqadorligini ham o‘rganishi mumkin.

Sizningcha, “Soliq” ilovasi orqali murojaat qilish tizimida bunday suiiste’mollarning oldini olish uchun qanday choralar kerak?

SoliqBeruniyBosh prokuratura
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaToshkentda anomal issiqqa qarshi ko‘chalarga suv sepilmoqdaBugun, 11:58Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Andijonda gulli Onix ijtimoiy tarmoqlarda shov-shuvga sabab bo‘ldi (video)Bugun, 10:27Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)Mashinasiga uy konditsioneri o‘rnatgan haydovchi internetni hayratda qoldirdi (video)Bugun, 10:21Sergelida 138 tup taqiqlangan o‘simlik musodara qilindiSergelida 138 tup taqiqlangan o‘simlik musodara qilindiBugun, 10:07Mirobod tumanida joylashgan kafeda yong‘in chiqdiMirobod tumanida joylashgan kafeda yong‘in chiqdiBugun, 08:50Emoji ham o‘zgardi: 41 ta atama endi boshqacha ataladiEmoji ham o‘zgardi: 41 ta atama endi boshqacha ataladiKecha, 22:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi