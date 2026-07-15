OpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqda
Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi Apple tomonidan ilgari surilgan tijorat sirlarini oʻgʻirlash haqidagi daʼvolarga nisbatan rasmiy munosabat bildirdi. Kompaniya rahbariyati ushbu ayblovlarni asossiz deb hisoblab, raqobat muhitida kadrlar almashinuvi tabiiy jarayon ekanini taʼkidlamoqda. Ushbu nizo texnologiya olamidagi ikki yirik oʻyinchi oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Bloomberg nashri muxbiri Ed Ludlow tomonidan tarqatilgan bayonotda OpenAI vakillari shunday deydi: “Biz ushbu ayblovlarni jiddiy qabul qilsak-da, hozircha ushbu shikoyatda keltirilgan daʼvolarni tasdiqlovchi biror bir dalil mavjudligidan bexabarmiz. Biz halol raqobat tarafdorimiz va insonlarning qayerda ishlashni tanlash huquqini qoʻllab-quvvatlaymiz”. Kompaniya oʻz eʼtiborini boshqalarning sirlariga emas, balki butun dunyo uchun innovatsion texnologiyalar yaratishga qaratganini qoʻshimcha qilgan.
Tang Tan va Apple sirlariEslatib oʻtamiz, oʻtgan haftaning juma kuni Apple Kaliforniya shimoliy okrugi sudiga 41 sahifadan iborat daʼvo arizasini kiritgan edi. Unda OpenAI rahbariyati, xususan, kompaniyaning texnik apparat taʼminoti boʻyicha direktori Tang Tan va bir guruh sobiq Apple xodimlari konfidentsial maʼlumotlarni oʻgʻirlashda ayblanmoqda. Tang Tan OpenAI safiga qoʻshilishidan oldin Apple kompaniyasida 24 yil davomida faoliyat yuritgan va iPhone hamda Apple Watch dizayni boʻyicha vitse-prezident lavozimini egallagan.
Apple oʻzining ichki surishtiruvlariga tayanib, OpenAI va uning hamkorlari kompaniyaning intellektual mulkidan yangi turdagi qurilmalar yaratishda foydalanganini iddao qilmoqda. Daʼvoga koʻra, bu harakatlar tizimli ravishda amalga oshirilgan va iPhone ishlab chiqaruvchisining bozordagi ustunligiga zarar yetkazishni koʻzlagan. Bu OpenAI uchun oʻz tarixidagi eng jiddiy huquqiy toʻsiqlardan biriga aylanishi mumkin.
Yangi qurilma va raqobatMutaxassislarning fikricha, ushbu nizoning tub ildizi OpenAI kompaniyasining apparat taʼminoti boʻyicha rejalariga borib taqaladi. Yaqinda OpenAI afsonaviy dizayner Jony Ive asos solgan LoveFrom (manbada io deb koʻrsatilgan startup) bilan hamkorlikni boshlagani va kadrlar tarkibini kuchaytirayotgani Apple xavotirlarini oshirgan. OpenAI hozirda ekransiz, ovoz orqali boshqariladigan smart-kolonka yoki mobil qurilma ustida ishlayotgani haqida xabarlar mavjud.
Hozircha sud jarayoni qachon boshlanishi va OpenAI qanday himoya strategiyasini qoʻllashi toʻliq maʼlum emas. Biroq, texnologiya olamida kadrlar uchun kurash va patent nizolari doimiy ravishda davom etib keladi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va texno-ishqibozlar uchun bu nizo ChatGPT yaratuvchisining kelajakdagi gadjetlari Apple mahsulotlariga qanchalik munosib raqib boʻlishini koʻrsatib beruvchi muhim signaldir.
…