OpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqda

·21·Texno
OpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqda

Sunʼiy intellekt olamining yetakchisi hisoblangan OpenAI kompaniyasi Apple tomonidan ilgari surilgan tijorat sirlarini oʻgʻirlash haqidagi daʼvolarga nisbatan rasmiy munosabat bildirdi. Kompaniya rahbariyati ushbu ayblovlarni asossiz deb hisoblab, raqobat muhitida kadrlar almashinuvi tabiiy jarayon ekanini taʼkidlamoqda. Ushbu nizo texnologiya olamidagi ikki yirik oʻyinchi oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashganidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Bloomberg nashri muxbiri Ed Ludlow tomonidan tarqatilgan bayonotda OpenAI vakillari shunday deydi: “Biz ushbu ayblovlarni jiddiy qabul qilsak-da, hozircha ushbu shikoyatda keltirilgan daʼvolarni tasdiqlovchi biror bir dalil mavjudligidan bexabarmiz. Biz halol raqobat tarafdorimiz va insonlarning qayerda ishlashni tanlash huquqini qoʻllab-quvvatlaymiz”. Kompaniya oʻz eʼtiborini boshqalarning sirlariga emas, balki butun dunyo uchun innovatsion texnologiyalar yaratishga qaratganini qoʻshimcha qilgan.

Tang Tan va Apple sirlari

Eslatib oʻtamiz, oʻtgan haftaning juma kuni Apple Kaliforniya shimoliy okrugi sudiga 41 sahifadan iborat daʼvo arizasini kiritgan edi. Unda OpenAI rahbariyati, xususan, kompaniyaning texnik apparat taʼminoti boʻyicha direktori Tang Tan va bir guruh sobiq Apple xodimlari konfidentsial maʼlumotlarni oʻgʻirlashda ayblanmoqda. Tang Tan OpenAI safiga qoʻshilishidan oldin Apple kompaniyasida 24 yil davomida faoliyat yuritgan va iPhone hamda Apple Watch dizayni boʻyicha vitse-prezident lavozimini egallagan.

Apple oʻzining ichki surishtiruvlariga tayanib, OpenAI va uning hamkorlari kompaniyaning intellektual mulkidan yangi turdagi qurilmalar yaratishda foydalanganini iddao qilmoqda. Daʼvoga koʻra, bu harakatlar tizimli ravishda amalga oshirilgan va iPhone ishlab chiqaruvchisining bozordagi ustunligiga zarar yetkazishni koʻzlagan. Bu OpenAI uchun oʻz tarixidagi eng jiddiy huquqiy toʻsiqlardan biriga aylanishi mumkin.

Yangi qurilma va raqobat

Mutaxassislarning fikricha, ushbu nizoning tub ildizi OpenAI kompaniyasining apparat taʼminoti boʻyicha rejalariga borib taqaladi. Yaqinda OpenAI afsonaviy dizayner Jony Ive asos solgan LoveFrom (manbada io deb koʻrsatilgan startup) bilan hamkorlikni boshlagani va kadrlar tarkibini kuchaytirayotgani Apple xavotirlarini oshirgan. OpenAI hozirda ekransiz, ovoz orqali boshqariladigan smart-kolonka yoki mobil qurilma ustida ishlayotgani haqida xabarlar mavjud.

Hozircha sud jarayoni qachon boshlanishi va OpenAI qanday himoya strategiyasini qoʻllashi toʻliq maʼlum emas. Biroq, texnologiya olamida kadrlar uchun kurash va patent nizolari doimiy ravishda davom etib keladi. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va texno-ishqibozlar uchun bu nizo ChatGPT yaratuvchisining kelajakdagi gadjetlari Apple mahsulotlariga qanchalik munosib raqib boʻlishini koʻrsatib beruvchi muhim signaldir.

OpenAIAppleSudTexnologiyaiPhone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiBugun, 04:23Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Bugun, 04:22Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiRoskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiBugun, 03:57OpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladiOpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladiBugun, 03:29Rutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydiRutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydiBugun, 03:26OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaOpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi