Rutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydi
Rossiyaning eng yirik videoxostinglaridan biri hisoblangan Rutube platformasi 2026-yilning birinchi yarmi yakunlariga koʻra misli koʻrilmagan kiberhujumlar bosimiga duch keldi. Maʼlumotlarga koʻra, xizmat ushbu davr mobaynida 230 dan ortiq DDoS-hujumlarni bartaraf etishga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davriga nisbatan naqd 191 foizga koʻpdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
“GPM Sifrovie Innovatsii” kompaniyasi bergan maʼlumotlarga koʻra, kiberhujumlarning intensivligi ayniqsa ikkinchi chorakda keskinlashgan. Faqatgina aprel-iyun oylarining oʻzida 125 ta yirik DDoS-hujum qaytarilgan. Raqamlar shuni koʻrsatmoqdaki, joriy yilning atigi olti oyidagi hujumlar soni 2025-yil davomida qayd etilgan umumiy koʻrsatkichdan ham oʻzib ketgan.
Tarmoq infratuzilmasiga tahdidlar va fishing xavfiFaqatgina DDoS-hujumlar emas, balki boshqa turdagi kiberjinoyatlar ham sezilarli darajada faollashgan. Yanvar-iyun oylarida Rutube infratuzilmasiga jami 434 millionta tarmoq hujumi uyushtirilganligi qayd etildi. Bu raqamlar platformaning raqamli xavfsizlik tizimi qanchalik katta yuklama ostida ishlayotganini koʻrsatmoqda.
Shuningdek, xavfsizlik mutaxassislari 1,7 milliondan ortiq fishing hujumlarining oldini olishgan. Eng xavotirli jihati shundaki, ushbu hujumlarning 20 mingdan ortigʻi foydalanuvchilar qurilmalariga zarar yetkazuvchi va shaxsiy maʼlumotlarni oʻgʻirlashga moʻljallangan zararli dasturiy taʼminotlarni (viruslarni) oʻz ichiga olgan.
Sunʼiy intellekt kiberhujumlarni murakkablashtirmoqda“Gazprom-Media Holding” raqamli aktivlari axborot xavfsizligi boʻyicha direktori Aleksey Jukovning taʼkidlashicha, bugungi kunda media sohasi jiddiy kiber-tahdidlar qurshovida qolmoqda. Hujumchilar oʻz maqsadlariga erishish uchun zamonaviy texnologiyalardan, xususan, sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanmoqdalar.
Sunʼiy intellekt yordamida amalga oshirilayotgan hujumlar anʼanaviy usullarga qaraganda ancha tezkor va murakkab tuzilishga ega boʻlib, ularni aniqlash va bartaraf etish mutaxassislardan katta mahorat talab qiladi. Shu sababli, kompaniya platformaning barqaror ishlashini va foydalanuvchilarning kontentga uzluksiz kirishini taʼminlash uchun himoya usullarini muntazam ravishda yangilab bormoqda.
Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham ushbu maʼlumotlar dolzarb ahamiyatga ega, chunki mintaqamizda ham global platformalarga boʻlgan kiberhujumlar va fishing xavfi ortib bormoqda. Mutaxassislar har qanday xalqaro platformadan foydalanishda shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligiga eʼtiborli boʻlishni tavsiya etadilar.
…