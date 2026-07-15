Rutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydi

·31·Texno
Rutube platformasiga kiberhujumlar soni qariyb uch baravarga koʻpaydi

Rossiyaning eng yirik videoxostinglaridan biri hisoblangan Rutube platformasi 2026-yilning birinchi yarmi yakunlariga koʻra misli koʻrilmagan kiberhujumlar bosimiga duch keldi. Maʼlumotlarga koʻra, xizmat ushbu davr mobaynida 230 dan ortiq DDoS-hujumlarni bartaraf etishga muvaffaq boʻlgan. Bu koʻrsatkich oʻtgan yilning mos davriga nisbatan naqd 191 foizga koʻpdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

“GPM Sifrovie Innovatsii” kompaniyasi bergan maʼlumotlarga koʻra, kiberhujumlarning intensivligi ayniqsa ikkinchi chorakda keskinlashgan. Faqatgina aprel-iyun oylarining oʻzida 125 ta yirik DDoS-hujum qaytarilgan. Raqamlar shuni koʻrsatmoqdaki, joriy yilning atigi olti oyidagi hujumlar soni 2025-yil davomida qayd etilgan umumiy koʻrsatkichdan ham oʻzib ketgan.

Tarmoq infratuzilmasiga tahdidlar va fishing xavfi

Faqatgina DDoS-hujumlar emas, balki boshqa turdagi kiberjinoyatlar ham sezilarli darajada faollashgan. Yanvar-iyun oylarida Rutube infratuzilmasiga jami 434 millionta tarmoq hujumi uyushtirilganligi qayd etildi. Bu raqamlar platformaning raqamli xavfsizlik tizimi qanchalik katta yuklama ostida ishlayotganini koʻrsatmoqda.

Shuningdek, xavfsizlik mutaxassislari 1,7 milliondan ortiq fishing hujumlarining oldini olishgan. Eng xavotirli jihati shundaki, ushbu hujumlarning 20 mingdan ortigʻi foydalanuvchilar qurilmalariga zarar yetkazuvchi va shaxsiy maʼlumotlarni oʻgʻirlashga moʻljallangan zararli dasturiy taʼminotlarni (viruslarni) oʻz ichiga olgan.

Sunʼiy intellekt kiberhujumlarni murakkablashtirmoqda

“Gazprom-Media Holding” raqamli aktivlari axborot xavfsizligi boʻyicha direktori Aleksey Jukovning taʼkidlashicha, bugungi kunda media sohasi jiddiy kiber-tahdidlar qurshovida qolmoqda. Hujumchilar oʻz maqsadlariga erishish uchun zamonaviy texnologiyalardan, xususan, sunʼiy intellekt imkoniyatlaridan keng foydalanmoqdalar.

Sunʼiy intellekt yordamida amalga oshirilayotgan hujumlar anʼanaviy usullarga qaraganda ancha tezkor va murakkab tuzilishga ega boʻlib, ularni aniqlash va bartaraf etish mutaxassislardan katta mahorat talab qiladi. Shu sababli, kompaniya platformaning barqaror ishlashini va foydalanuvchilarning kontentga uzluksiz kirishini taʼminlash uchun himoya usullarini muntazam ravishda yangilab bormoqda.

Oʻzbekistondagi foydalanuvchilar uchun ham ushbu maʼlumotlar dolzarb ahamiyatga ega, chunki mintaqamizda ham global platformalarga boʻlgan kiberhujumlar va fishing xavfi ortib bormoqda. Mutaxassislar har qanday xalqaro platformadan foydalanishda shaxsiy maʼlumotlar xavfsizligiga eʼtiborli boʻlishni tavsiya etadilar.

RutubeDDoSKiberxavfsizlikTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Google DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiGoogle DeepMind rahbari sunʼiy intellekt ustidan xalqaro nazorat oʻrnatishga chaqirdiBugun, 04:23Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Lorde sunʼiy intellektli koʻzoynaklarni keskin tanqid qildi: “Bu mutlaqo sexy emas”Bugun, 04:22Roskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiRoskosmos va NASA Xalqaro koinot stansiyasi faoliyatini 2030-yilgacha uzaytirdiBugun, 03:57OpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladiOpenAI oʻzining ilk qurilmasini ishlab chiqmoqda: ChatGPT endi jismoniy koʻrinishga ega boʻladiBugun, 03:29OpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqdaOpenAI va Apple oʻrtasida nizo: Sunʼiy intellekt giganti ayblovlarni rad etmoqdaBugun, 03:28OpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaOpenAI kompaniyasining yangi GPT-5.6 Sol modeli foydalanuvchilarning fayllarini oʻchirib tashlamoqdaBugun, 02:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi