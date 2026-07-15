Rodri Fransiya va Ispaniya o‘yinidan keyin hakamlar ishidan norozi bo‘ldi
Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri Fransiyaga qarshi o‘yindan keyin hakamlar Lamin Yamalga nisbatan ishlatilgan ayrim qo‘polliklarni e’tiborsiz qoldirayotganidan norozi ekanini aytdi.
Futbolchi uchrashuvda Ispaniya raqibni zararsizlantirish va o‘z o‘yinini o‘tkazishga harakat qilganini ta’kidladi.
«Raqibni zararsizlantirib, ularga o‘z futbolimizni o‘tkazishimiz kerak edi. Jamoa ajoyib o‘ynadi. Ayniqsa, to‘psiz harakatlarda. Zaxiradan maydonga tushgan o‘yinchilar ham o‘zlarini aql bovar qilmas darajada ko‘rsatishdi», dedi Rodri.
U o‘z o‘yinidan mamnun ekanini ham qo‘shimcha qildi. Rodriga ko‘ra, bahs jismonan kuchli raqibga qarshi o‘tgan va g‘alaba uchun har bir futbolchining harakati muhim bo‘lgan.
«Men juda mamnunman. O‘yin juda og‘ir o‘tdi. Har birimizning kuchimiz kerak bo‘ldi. Jismoniy jihatdan juda kuchli jamoaga qarshi o‘ynadik. Juda yaxlit o‘yin bo‘ldi», dedi u.
Rodri alohida ravishda Lamin Yamalga nisbatan ishlatilgan follar haqida to‘xtaldi. Uning aytishicha, Ispaniya ketma-ket uchinchi o‘yinda shunday holatga duch kelmoqda.
«Biz ketma-ket uchta o‘yindan beri shu holatga duch kelyapmiz. Gap hakamlar qayd etmayotgan 10–15 tadan ortiq follar haqida ketmoqda. Agar bunga qarshi chora ko‘rilmasa, himoyachilar xuddi shunday harakat qilishda davom etaveradi. Hakamlarning bunday befarqligi yaqqol ko‘rinib turibdi, ayniqsa bugun. Ammo Lamin baribir ajoyib o‘yin o‘tkazdi», dedi Rodri.
Ispaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga yo‘l olganidan keyin Yamalga nisbatan ishlatilgan qo‘polliklar mavzusi yana muhokamaga chiqdi.
…