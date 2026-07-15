Rodri Fransiya va Ispaniya o‘yinidan keyin hakamlar ishidan norozi bo‘ldi

·0·Sport
Rodri Fransiya va Ispaniya o‘yinidan keyin hakamlar ishidan norozi bo‘ldi

Ispaniya terma jamoasi yarim himoyachisi Rodri Fransiyaga qarshi o‘yindan keyin hakamlar Lamin Yamalga nisbatan ishlatilgan ayrim qo‘polliklarni e’tiborsiz qoldirayotganidan norozi ekanini aytdi.

Futbolchi uchrashuvda Ispaniya raqibni zararsizlantirish va o‘z o‘yinini o‘tkazishga harakat qilganini ta’kidladi.

«Raqibni zararsizlantirib, ularga o‘z futbolimizni o‘tkazishimiz kerak edi. Jamoa ajoyib o‘ynadi. Ayniqsa, to‘psiz harakatlarda. Zaxiradan maydonga tushgan o‘yinchilar ham o‘zlarini aql bovar qilmas darajada ko‘rsatishdi», dedi Rodri.

U o‘z o‘yinidan mamnun ekanini ham qo‘shimcha qildi. Rodriga ko‘ra, bahs jismonan kuchli raqibga qarshi o‘tgan va g‘alaba uchun har bir futbolchining harakati muhim bo‘lgan.

«Men juda mamnunman. O‘yin juda og‘ir o‘tdi. Har birimizning kuchimiz kerak bo‘ldi. Jismoniy jihatdan juda kuchli jamoaga qarshi o‘ynadik. Juda yaxlit o‘yin bo‘ldi», dedi u.

Rodri alohida ravishda Lamin Yamalga nisbatan ishlatilgan follar haqida to‘xtaldi. Uning aytishicha, Ispaniya ketma-ket uchinchi o‘yinda shunday holatga duch kelmoqda.

«Biz ketma-ket uchta o‘yindan beri shu holatga duch kelyapmiz. Gap hakamlar qayd etmayotgan 10–15 tadan ortiq follar haqida ketmoqda. Agar bunga qarshi chora ko‘rilmasa, himoyachilar xuddi shunday harakat qilishda davom etaveradi. Hakamlarning bunday befarqligi yaqqol ko‘rinib turibdi, ayniqsa bugun. Ammo Lamin baribir ajoyib o‘yin o‘tkazdi», dedi Rodri.

Ispaniya Fransiyani mag‘lub etib, jahon chempionati finaliga yo‘l olganidan keyin Yamalga nisbatan ishlatilgan qo‘polliklar mavzusi yana muhokamaga chiqdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Meyson Grinvud va Atletiko Madrid oʻrtasida mojaro: Futbolchi Simeonega javob bermadiMeyson Grinvud va Atletiko Madrid oʻrtasida mojaro: Futbolchi Simeonega javob bermadiBugun, 12:18Kylian Mbappe Didye Deshamni tanqid qildi: Fransiya JCh yarim finalida magʻlub boʻldiKylian Mbappe Didye Deshamni tanqid qildi: Fransiya JCh yarim finalida magʻlub boʻldiBugun, 11:30Sammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdiSammervill uchun yangi da’vogar: “Al-Hilol” kurashga kirdiBugun, 10:47Tomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdiTomas Tuxel Jud Bellingem bilan mojaroga munosabat bildirdiBugun, 10:08Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...Harri Keyn atrofida kutilmagan intriga: unga Yevropaning 5 ta grand klubi "oshiq"...Bugun, 09:40Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Mourinyu “Real”da inqilob qilmaydi: reja boshqacha ekan...Bugun, 09:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi