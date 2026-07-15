Jud Bellingem va Harry Kane: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun keladi?
Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Michael Owen Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Jud Bellingemning jahon futbolidagi oʻrni va uning Harry Kane bilan boʻlajak raqobati haqida toʻxtalib oʻtdi. Owenning fikricha, Real Madrid yarim himoyachisi ayni damda Wayne Rooney va Paul Gascoigne kabi afsonalar darajasidagi taʼsir kuchiga ega boʻlib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionati doirasida Angliya terma jamoasi yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endi ular final yoʻlida Lionel Messi boshchiligidagi Argentina bilan toʻqnash kelishadi. Ushbu uchrashuv nafaqat jamoaviy muvaffaqiyat, balki individual sovrinlar, xususan, Oltin toʻp uchun kurashda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.
Yangi avlod yetakchisiJud Bellingem mazkur turnirda oʻzini haqiqiy yetakchi sifatida koʻrsatmoqda. U oltita oʻyinda oltita gol urishga muvaffaq boʻldi, jumladan, Meksika va Norvegiyaga qarshi bahslarda dubl qayd etdi. Michael Owen uning yosh boʻlishiga qaramay, Real Madrid kabi grand klubda asosiy figuralardan biriga aylanganini alohida eʼtirof etdi.
"Biz dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri haqida gapiryapmiz. U hali yosh, lekin yirik turnirlarda oʻzini koʻrsata oladi. Real Madrid safida oʻynash va u yerda yulduz boʻlish har kimning ham qoʻlidan kelmaydi. Yaqin oʻtmishda baʼzilar uning terma jamoaga loyiqligini shubha ostiga olgani hayratlanarli. Bizda jahon darajasidagi oʻyinchilar koʻp emas, shunday ekan, boridan voz kechish xato boʻlar edi", — deydi Owen.
Oltin toʻp uchun ichki raqobatAngliya terma jamoasining ikki yetakchisi — Jud Bellingem va Harry Kane oʻrtasidagi Oltin toʻp uchun kurash tobora qizgʻin tus olmoqda. Agar Angliya 60 yillik tanaffusdan soʻng jahon chempionligini qoʻlga kiritsa, ushbu nufuzli sovrin aynan shu ikki futbolchidan biriga nasib etishi ehtimoli yuqori. Owenning taʼkidlashicha, Bellinghamning maydondagi universal harakatlari unga Kane oldida ustunlik berishi mumkin.
Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi Argentina bilan boʻladigan oʻyinda katta bosim ostida qolishi aniq. Lionel Messi oʻz faoliyatida ilk bor inglizlarga qarshi rasmiy bahsda maydonga tushadi. Bu esa oʻyinning ahamiyatini yanada oshiradi. Owen ingliz futbolchilarini oʻz darajalarini yanada koʻtarishga va 1966-yildagi muvaffaqiyatni takrorlashga chaqirdi.
Shuningdek, sobiq hujumchi oʻzining "Oltin avlod" davridagi muvaffaqiyatsizliklarini eslab oʻtdi. Oʻshanda David Beckham, Wayne Rooney va Owen kabi yulduzlar Cristiano Ronaldo toʻsiq boʻlgani sababli chorak finaldan uyga qaytishgan edi. Hozirgi tarkib esa oʻsha xatolardan xulosa chiqargan holda final sari dadil qadam tashlamoqda.
…