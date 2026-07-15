Jud Bellingem va Harry Kane: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun keladi?

·45·Sport
Jud Bellingem va Harry Kane: Oltin toʻp uchun kurashda kim ustun keladi?

Angliya terma jamoasining sobiq yulduzi Michael Owen Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida Jud Bellingemning jahon futbolidagi oʻrni va uning Harry Kane bilan boʻlajak raqobati haqida toʻxtalib oʻtdi. Owenning fikricha, Real Madrid yarim himoyachisi ayni damda Wayne Rooney va Paul Gascoigne kabi afsonalar darajasidagi taʼsir kuchiga ega boʻlib bormoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Shimoliy Amerikada oʻtayotgan Jahon chempionati doirasida Angliya terma jamoasi yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Endi ular final yoʻlida Lionel Messi boshchiligidagi Argentina bilan toʻqnash kelishadi. Ushbu uchrashuv nafaqat jamoaviy muvaffaqiyat, balki individual sovrinlar, xususan, Oltin toʻp uchun kurashda ham hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlishi kutilmoqda.

Yangi avlod yetakchisi

Jud Bellingem mazkur turnirda oʻzini haqiqiy yetakchi sifatida koʻrsatmoqda. U oltita oʻyinda oltita gol urishga muvaffaq boʻldi, jumladan, Meksika va Norvegiyaga qarshi bahslarda dubl qayd etdi. Michael Owen uning yosh boʻlishiga qaramay, Real Madrid kabi grand klubda asosiy figuralardan biriga aylanganini alohida eʼtirof etdi.

"Biz dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri haqida gapiryapmiz. U hali yosh, lekin yirik turnirlarda oʻzini koʻrsata oladi. Real Madrid safida oʻynash va u yerda yulduz boʻlish har kimning ham qoʻlidan kelmaydi. Yaqin oʻtmishda baʼzilar uning terma jamoaga loyiqligini shubha ostiga olgani hayratlanarli. Bizda jahon darajasidagi oʻyinchilar koʻp emas, shunday ekan, boridan voz kechish xato boʻlar edi", — deydi Owen.

Oltin toʻp uchun ichki raqobat

Angliya terma jamoasining ikki yetakchisi — Jud Bellingem va Harry Kane oʻrtasidagi Oltin toʻp uchun kurash tobora qizgʻin tus olmoqda. Agar Angliya 60 yillik tanaffusdan soʻng jahon chempionligini qoʻlga kiritsa, ushbu nufuzli sovrin aynan shu ikki futbolchidan biriga nasib etishi ehtimoli yuqori. Owenning taʼkidlashicha, Bellinghamning maydondagi universal harakatlari unga Kane oldida ustunlik berishi mumkin.

Thomas Tuchel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi Argentina bilan boʻladigan oʻyinda katta bosim ostida qolishi aniq. Lionel Messi oʻz faoliyatida ilk bor inglizlarga qarshi rasmiy bahsda maydonga tushadi. Bu esa oʻyinning ahamiyatini yanada oshiradi. Owen ingliz futbolchilarini oʻz darajalarini yanada koʻtarishga va 1966-yildagi muvaffaqiyatni takrorlashga chaqirdi.

Shuningdek, sobiq hujumchi oʻzining "Oltin avlod" davridagi muvaffaqiyatsizliklarini eslab oʻtdi. Oʻshanda David Beckham, Wayne Rooney va Owen kabi yulduzlar Cristiano Ronaldo toʻsiq boʻlgani sababli chorak finaldan uyga qaytishgan edi. Hozirgi tarkib esa oʻsha xatolardan xulosa chiqargan holda final sari dadil qadam tashlamoqda.

Jude BellinghamHarry KaneReal MadridAngliyaOltin Toʻp
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Bugun, 13:31De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiDe la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiBugun, 13:05Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Bugun, 13:03Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiBugun, 12:58Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiTomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiBugun, 12:51Norvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiNorvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi