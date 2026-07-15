Nokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdi

·0·Texno
Nokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdi

Telekommunikatsiya olamida ulkan burilish yuz berdi: Finlyandiyaning Nokia kompaniyasi NVIDIA bilan hamkorlikda sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga asoslangan dunyodagi birinchi tijoriy radioaloqa platformasini taqdim etdi. Ushbu innovatsiya operatorlarga mavjud infratuzilma yordamida uzatiladigan maʼlumotlar hajmini keskin oshirish imkonini beradi, bu esa global miqyosda raqamli aloqa sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Mazkur loyiha ikki gigant oʻrtasida hamkorlik eʼlon qilinganidan atigi oʻn oy oʻtib hayotga tatbiq etildi. Eʼtiborlisi, ushbu kelishuv doirasida NVIDIA kompaniyasi Nokia aksiyalarining bir qismini ham sotib olgan edi. Yangi texnologiya telekommunikatsiya operatorlariga bir xil chastota diapazonida uzatiladigan maʼlumotlar oqimini 2028-yilga borib ikki baravarga koʻpaytirish imkonini beradi.

Tarmoq samaradorligi va 6G sari qadam

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi uskunalar kelasi yildan boshlab operatorlar uchun ochiq boʻladi. Hozirgi vaqtda spektrdan foydalanish samaradorligi 20 foizga oshgan boʻlsa, 2025-yilda bu koʻrsatkich 50 foizga yetishi kutilmoqda. Bu esa mobil aloqa va internet tezligining sezilarli darajada barqarorlashishiga xizmat qiladi.

Yangi texnologiya uchta apparat yechimi va maxsus dasturiy taʼminotdan iborat boʻlib, u "sunʼiy intellektning jismoniy dunyodagi ishtirokini kengaytirish"ga yordam beradi. Eng muhim jihati shundaki, tizim Open RAN standartiga mos keladi. Bu esa operatorlarga kelajakda hali toʻliq shakllanmagan 6G standartiga faqat dasturiy taʼminotni yangilash orqali oʻtish imkonini beradi.

Nokia bosh direktori Justin Hotardning taʼkidlashicha, qimmatbaho chastota diapazonlaridan samarali foydalanish operatorlar uchun investitsiyalarning tezroq qaytishini taʼminlaydi. Bu, ayniqsa, Oʻzbekiston kabi mobil internet isteʼmoli jadal oʻsib borayotgan bozorlar uchun juda muhim, chunki mavjud resurslardan maksimal foydalanish xarajatlarni kamaytiradi.

Faqat apparat vositalarini sotish bilan cheklanib qolmasdan, Nokia oʻz biznes modelini ham oʻzgartirmoqda. Kompaniya kengaytirilgan dasturiy taʼminot imkoniyatlarini obuna (subscription) modeli asosida taqdim etishni rejalashtirgan. Bu esa tarmoqlarni doimiy ravishda eng soʻnggi AI algoritmlari bilan yangilab turish imkonini beradi.

Ushbu hamkorlik natijasida yuzaga kelgan texnologik yutuq nafaqat aloqa sifatini yaxshilaydi, balki NVIDIA chiplarining telekommunikatsiya sohasidagi oʻrnini yanada mustahkamlaydi. Kelajakda smartfonlar va boshqa gadjetlar orqali katta hajmdagi maʼlumotlarni uzatish yanada arzonroq va tezroq amalga oshirilishi kutilmoqda.

NokiaNVIDIASunʼiy Intellekt6GTelekommunikatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi smartfonlari uchun Android 17 asosidagi HyperOS 3.3 talqini taqdim etildiXiaomi smartfonlari uchun Android 17 asosidagi HyperOS 3.3 talqini taqdim etildiBugun, 13:26Ehtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldiEhtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldiBugun, 12:52Buyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBuyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBugun, 12:29Rossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiRossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiBugun, 11:59SpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiSpaceX Starship parvoziga tayyorgarlik koʻrmoqda: Super Heavy qurilmasi start maydoniga keltirildiBugun, 11:26SpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorSpaceX yangi avlod Starlink V5 terminalini taqdim etdi: u yanada ixcham va tezkorBugun, 10:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi