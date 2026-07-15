Nokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdi
Telekommunikatsiya olamida ulkan burilish yuz berdi: Finlyandiyaning Nokia kompaniyasi NVIDIA bilan hamkorlikda sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalariga asoslangan dunyodagi birinchi tijoriy radioaloqa platformasini taqdim etdi. Ushbu innovatsiya operatorlarga mavjud infratuzilma yordamida uzatiladigan maʼlumotlar hajmini keskin oshirish imkonini beradi, bu esa global miqyosda raqamli aloqa sifatini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Mazkur loyiha ikki gigant oʻrtasida hamkorlik eʼlon qilinganidan atigi oʻn oy oʻtib hayotga tatbiq etildi. Eʼtiborlisi, ushbu kelishuv doirasida NVIDIA kompaniyasi Nokia aksiyalarining bir qismini ham sotib olgan edi. Yangi texnologiya telekommunikatsiya operatorlariga bir xil chastota diapazonida uzatiladigan maʼlumotlar oqimini 2028-yilga borib ikki baravarga koʻpaytirish imkonini beradi.
Tarmoq samaradorligi va 6G sari qadamixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi uskunalar kelasi yildan boshlab operatorlar uchun ochiq boʻladi. Hozirgi vaqtda spektrdan foydalanish samaradorligi 20 foizga oshgan boʻlsa, 2025-yilda bu koʻrsatkich 50 foizga yetishi kutilmoqda. Bu esa mobil aloqa va internet tezligining sezilarli darajada barqarorlashishiga xizmat qiladi.
Yangi texnologiya uchta apparat yechimi va maxsus dasturiy taʼminotdan iborat boʻlib, u "sunʼiy intellektning jismoniy dunyodagi ishtirokini kengaytirish"ga yordam beradi. Eng muhim jihati shundaki, tizim Open RAN standartiga mos keladi. Bu esa operatorlarga kelajakda hali toʻliq shakllanmagan 6G standartiga faqat dasturiy taʼminotni yangilash orqali oʻtish imkonini beradi.
Nokia bosh direktori Justin Hotardning taʼkidlashicha, qimmatbaho chastota diapazonlaridan samarali foydalanish operatorlar uchun investitsiyalarning tezroq qaytishini taʼminlaydi. Bu, ayniqsa, Oʻzbekiston kabi mobil internet isteʼmoli jadal oʻsib borayotgan bozorlar uchun juda muhim, chunki mavjud resurslardan maksimal foydalanish xarajatlarni kamaytiradi.
Faqat apparat vositalarini sotish bilan cheklanib qolmasdan, Nokia oʻz biznes modelini ham oʻzgartirmoqda. Kompaniya kengaytirilgan dasturiy taʼminot imkoniyatlarini obuna (subscription) modeli asosida taqdim etishni rejalashtirgan. Bu esa tarmoqlarni doimiy ravishda eng soʻnggi AI algoritmlari bilan yangilab turish imkonini beradi.
Ushbu hamkorlik natijasida yuzaga kelgan texnologik yutuq nafaqat aloqa sifatini yaxshilaydi, balki NVIDIA chiplarining telekommunikatsiya sohasidagi oʻrnini yanada mustahkamlaydi. Kelajakda smartfonlar va boshqa gadjetlar orqali katta hajmdagi maʼlumotlarni uzatish yanada arzonroq va tezroq amalga oshirilishi kutilmoqda.
…