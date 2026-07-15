Rodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayapti

·0·Sport
Rodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayapti

Ispaniya terma jamoasi va Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri Jaxon chempionati yarim finalida Fransiyaga qarshi kechgan bahsdan soʻng hakamlik darajasidan noroziligini bildirdi. Tajribali futbolchining taʼkidlashicha, jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal raqib himoyachilari tomonidan muntazam ravishda qoʻpol munosabatga uchramoqda, biroq hakamlar buni eʼtiborsiz qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ispaniya terma jamoasi Fransiyani 2:0 hisobida magʻlub etib, 2026-yilgi Jaxon chempionati finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Rodri oʻyindan keyin xursandchilik oʻrniga jiddiy muammolarni koʻtardi. Uning fikricha, salvadorlik hakam Ivan Barton Barselona vunderkindiga nisbatan qilingan koʻplab qoidabuzarliklarni qayd etmagan, bu esa raqiblarga yosh iqtidorga nisbatan yanada agressiv oʻynash imkonini bermoqda.

Hakamlikdagi tushunarsiz holatlar

Rodri oʻyindan keyingi intervyusida hakamning qarorlari oʻyin ruhiga mos kelmaganini taʼkidladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, uchrashuv statistikasi Yamalga nisbatan bor-yoʻgʻi bitta fol ishlatilganini koʻrsatgan. Biroq Rodri bu koʻrsatkich haqiqatdan yiroq ekanini aytmoqda.

"Biz bu vaziyat bilan ketma-ket uchinchi oʻyindirki toʻqnash kelyapmiz. Men tushunaman, hamma toʻqnashuvlar ham fol boʻlavermaydi, lekin gap bolaning 10 yoki 15 marta yerga yiqitilgani, oyoqlariga zarba berilgani haqida ketyapti. Hakamlar buni toʻxtatishi shart, aks holda himoyachilar xuddi shu tarzda davom etaverishadi. Bugun hakamning bu boradagi beparvoligi yaqqol koʻzga tashlandi", — dedi Ispaniya terma jamoasi sardori.

Qizigʻi shundaki, oʻyindagi yagona rasmiy fol 22-daqiqada penalti belgilanishiga sabab boʻldi va uni Mikel Oyarzabal aniq amalga oshirdi. Ushbu vaziyat esa Fransiya bosh murabbiyi Didier Deschampsning eʼtiroziga sabab boʻlib, u ham hakamlik darajasini savol ostiga oldi.

Yamalning jamoa muvaffaqiyatidagi oʻrni

Hakamlik bilan bogʻliq mojarolarga qaramay, Rodri Lamine Yamalning maydondagi harakatlarini yuqori baholadi. Yarim finaldan bir kun avval 19 yoshini qarshi olgan vinger, nafaqat hujumda, balki himoyaviy vazifalarni bajarishda ham katta hajmdagi ishni bajardi. Ayniqsa, Kylian Mbappe va fransuzlarning xavfli hujumlarini toʻxtatishda uning taktik intizomi muhim rol oʻynadi.

Rodri TVE telekanaliga bergan intervyusida yosh futbolchining professional oʻsishini alohida eʼtirof etdi: "Lamine Yamal fantastik oʻyin oʻtkazdi. Ayniqsa, toʻpsiz harakat qilishda u sensatsion darajada edi va bizga juda koʻp yordam berdi". Turnir davomida bor-yoʻgʻi bitta gol urgan boʻlsa-da, Yamalning maydondagi foydali ish koeffitsienti Ispaniyaning finalga chiqishida hal qiluvchi omillardan biri boʻldi.

Ispaniya terma jamoasi endi Jaxon chempionligi uchun hal qiluvchi bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Rodrining chiqishi esa final oldidan hakamlar eʼtiborini yosh yulduzlarni jarohatlardan himoya qilishga qaratishga qaratilgan strategik qadam sifatida baholanmoqda.

IspaniyaLamine YamalRodriJaxon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Bugun, 13:31De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiDe la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiBugun, 13:05Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Bugun, 13:03Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiAngliya terma jamoasi bosh murabbiyi Messini to‘xtatish rejasini ochdiBugun, 12:58Tomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiTomas Tuxel va Jud Bellingem oʻrtasida nizo bormi? Angliya terma jamoasida vaziyat oydinlashdiBugun, 12:51Norvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiNorvegiya chorak finalda yutqazdi, ammo Osloda g‘olibdek kutib olindiBugun, 12:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi