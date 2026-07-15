Rodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayapti
Ispaniya terma jamoasi va Manchester Siti yarim himoyachisi Rodri Jaxon chempionati yarim finalida Fransiyaga qarshi kechgan bahsdan soʻng hakamlik darajasidan noroziligini bildirdi. Tajribali futbolchining taʼkidlashicha, jamoaning yosh yulduzi Lamine Yamal raqib himoyachilari tomonidan muntazam ravishda qoʻpol munosabatga uchramoqda, biroq hakamlar buni eʼtiborsiz qoldirmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ispaniya terma jamoasi Fransiyani 2:0 hisobida magʻlub etib, 2026-yilgi Jaxon chempionati finaliga yoʻllanmani qoʻlga kiritgan boʻlsa-da, Rodri oʻyindan keyin xursandchilik oʻrniga jiddiy muammolarni koʻtardi. Uning fikricha, salvadorlik hakam Ivan Barton Barselona vunderkindiga nisbatan qilingan koʻplab qoidabuzarliklarni qayd etmagan, bu esa raqiblarga yosh iqtidorga nisbatan yanada agressiv oʻynash imkonini bermoqda.
Hakamlikdagi tushunarsiz holatlarRodri oʻyindan keyingi intervyusida hakamning qarorlari oʻyin ruhiga mos kelmaganini taʼkidladi. Goal.com nashrining xabar berishicha, uchrashuv statistikasi Yamalga nisbatan bor-yoʻgʻi bitta fol ishlatilganini koʻrsatgan. Biroq Rodri bu koʻrsatkich haqiqatdan yiroq ekanini aytmoqda.
"Biz bu vaziyat bilan ketma-ket uchinchi oʻyindirki toʻqnash kelyapmiz. Men tushunaman, hamma toʻqnashuvlar ham fol boʻlavermaydi, lekin gap bolaning 10 yoki 15 marta yerga yiqitilgani, oyoqlariga zarba berilgani haqida ketyapti. Hakamlar buni toʻxtatishi shart, aks holda himoyachilar xuddi shu tarzda davom etaverishadi. Bugun hakamning bu boradagi beparvoligi yaqqol koʻzga tashlandi", — dedi Ispaniya terma jamoasi sardori.
Qizigʻi shundaki, oʻyindagi yagona rasmiy fol 22-daqiqada penalti belgilanishiga sabab boʻldi va uni Mikel Oyarzabal aniq amalga oshirdi. Ushbu vaziyat esa Fransiya bosh murabbiyi Didier Deschampsning eʼtiroziga sabab boʻlib, u ham hakamlik darajasini savol ostiga oldi.
Yamalning jamoa muvaffaqiyatidagi oʻrniHakamlik bilan bogʻliq mojarolarga qaramay, Rodri Lamine Yamalning maydondagi harakatlarini yuqori baholadi. Yarim finaldan bir kun avval 19 yoshini qarshi olgan vinger, nafaqat hujumda, balki himoyaviy vazifalarni bajarishda ham katta hajmdagi ishni bajardi. Ayniqsa, Kylian Mbappe va fransuzlarning xavfli hujumlarini toʻxtatishda uning taktik intizomi muhim rol oʻynadi.
Rodri TVE telekanaliga bergan intervyusida yosh futbolchining professional oʻsishini alohida eʼtirof etdi: "Lamine Yamal fantastik oʻyin oʻtkazdi. Ayniqsa, toʻpsiz harakat qilishda u sensatsion darajada edi va bizga juda koʻp yordam berdi". Turnir davomida bor-yoʻgʻi bitta gol urgan boʻlsa-da, Yamalning maydondagi foydali ish koeffitsienti Ispaniyaning finalga chiqishida hal qiluvchi omillardan biri boʻldi.
Ispaniya terma jamoasi endi Jaxon chempionligi uchun hal qiluvchi bahsga tayyorgarlik koʻrmoqda. Rodrining chiqishi esa final oldidan hakamlar eʼtiborini yosh yulduzlarni jarohatlardan himoya qilishga qaratishga qaratilgan strategik qadam sifatida baholanmoqda.
…