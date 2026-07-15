Geely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbek
Xitoyning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Geely brendi oʻzining yangi ixcham elektr xatchbeki — EX2 modelini xalqaro bozorga chiqardi. Ushbu avtomobil nafaqat oʻzining hamyonbop narxi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham Yevropaning yetakchi brendlari boʻlmish Renault 5 va Volkswagen ID Polo kabi modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Ixcham oʻlchamlarga ega boʻlgan ushbu elektromobil brendning global kengayish strategiyasida muhim oʻrin tutadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Geely EX2 modeli uch xil komplektatsiyada taklif etiladi: Pro, Max va Ultra. Boshlangʻich Pro versiyasi 20 990 funt sterling (taxminan 26 500 dollar) narxda sotuvga chiqadi. Ushbu modifikatsiya 35 kW/soat quvvatga ega akkumulyator va 80 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, bir marta quvvatlanishda 250 kilometrgacha (155 mil) masofani bosib oʻtishga qodir. Bu koʻrsatkich shahar sharoitida harakatlanish uchun juda qulay hisoblanadi.
Texnik imkoniyatlar va ichki dizaynYuqoriroq pogʻonadagi Max komplektatsiyasi 47 kW/soat sigʻimli batareya va 114 ot kuchiga ega dvigatel bilan taʼminlangan. Bu esa avtomobilning yurish masofasini 344 kilometrgacha oshirish imkonini beradi. Avtomobil interyeri zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan boʻlib, markaziy panelda 14,6 dyuymli katta sensorli displey joylashgan. Tizim Apple CarPlay va Android Auto funksiyalarini standart ravishda qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa haydovchilarga smartfonlarini avtomobil bilan oson integratsiya qilish imkonini beradi.
Eng yuqori Ultra talqini esa qoʻshimcha qulayliklar bilan ajralib turadi. Unda salonning ambient yoritilishi, 360 darajali koʻrinishga ega kameralar tizimi, old oʻrindiqlar va rul chambaragini isitish funksiyalari mavjud. Geely ushbu model orqali oʻzini sifatli va texnologik jihatdan boy, ammo narx borasida raqobatbardosh brend sifatida koʻrsatishni maqsad qilgan.
Geely brendining ulkan rejalariGeely kompaniyasi 2029-yilga qadar oʻzining model qatorini 10 tagacha yetkazishni va 2030-yilga borib yillik savdo hajmini 100 000 donaga yetkazishni rejalashtirmoqda. Taqqoslash uchun, Janubiy Koreyaning Kia brendi bunday natijaga erishish uchun oʻn yillab vaqt sarflagan edi. Xitoy bozorida EX2 modeli oʻtgan yilning oʻzida 450 000 nusxada sotilgani uning naqadar ommabop ekanligidan dalolat beradi.
Geely Auto UK bosh menejeri Michael Yangning taʼkidlashicha, avtomobilning asosiy ustunligi uning narxi va sifat mutanosibligidadir. Kompaniya ushbu xatchbekni ommaviy bozor uchun moʻljallangan Yevropa brendlariga munosib muqobil sifatida taqdim etmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Geely brendi faol rivojlanayotganini hisobga olsak, kelajakda bunday ixcham va tejamkor modellarning paydo boʻlishi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli tanlov boʻlishi mumkin.
…