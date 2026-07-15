Geely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbek

·24·Avto
Geely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbek

Xitoyning eng yirik avtomobil ishlab chiqaruvchilaridan biri boʻlgan Geely brendi oʻzining yangi ixcham elektr xatchbeki — EX2 modelini xalqaro bozorga chiqardi. Ushbu avtomobil nafaqat oʻzining hamyonbop narxi, balki texnik imkoniyatlari bilan ham Yevropaning yetakchi brendlari boʻlmish Renault 5 va Volkswagen ID Polo kabi modellarga jiddiy raqobat tugʻdirishi kutilmoqda. Ixcham oʻlchamlarga ega boʻlgan ushbu elektromobil brendning global kengayish strategiyasida muhim oʻrin tutadi. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Geely EX2 modeli uch xil komplektatsiyada taklif etiladi: Pro, Max va Ultra. Boshlangʻich Pro versiyasi 20 990 funt sterling (taxminan 26 500 dollar) narxda sotuvga chiqadi. Ushbu modifikatsiya 35 kW/soat quvvatga ega akkumulyator va 80 ot kuchiga ega elektr dvigatel bilan jihozlangan boʻlib, bir marta quvvatlanishda 250 kilometrgacha (155 mil) masofani bosib oʻtishga qodir. Bu koʻrsatkich shahar sharoitida harakatlanish uchun juda qulay hisoblanadi.

Texnik imkoniyatlar va ichki dizayn

Yuqoriroq pogʻonadagi Max komplektatsiyasi 47 kW/soat sigʻimli batareya va 114 ot kuchiga ega dvigatel bilan taʼminlangan. Bu esa avtomobilning yurish masofasini 344 kilometrgacha oshirish imkonini beradi. Avtomobil interyeri zamonaviy texnologiyalar bilan boyitilgan boʻlib, markaziy panelda 14,6 dyuymli katta sensorli displey joylashgan. Tizim Apple CarPlay va Android Auto funksiyalarini standart ravishda qoʻllab-quvvatlaydi, bu esa haydovchilarga smartfonlarini avtomobil bilan oson integratsiya qilish imkonini beradi.

Eng yuqori Ultra talqini esa qoʻshimcha qulayliklar bilan ajralib turadi. Unda salonning ambient yoritilishi, 360 darajali koʻrinishga ega kameralar tizimi, old oʻrindiqlar va rul chambaragini isitish funksiyalari mavjud. Geely ushbu model orqali oʻzini sifatli va texnologik jihatdan boy, ammo narx borasida raqobatbardosh brend sifatida koʻrsatishni maqsad qilgan.

Geely brendining ulkan rejalari

Geely kompaniyasi 2029-yilga qadar oʻzining model qatorini 10 tagacha yetkazishni va 2030-yilga borib yillik savdo hajmini 100 000 donaga yetkazishni rejalashtirmoqda. Taqqoslash uchun, Janubiy Koreyaning Kia brendi bunday natijaga erishish uchun oʻn yillab vaqt sarflagan edi. Xitoy bozorida EX2 modeli oʻtgan yilning oʻzida 450 000 nusxada sotilgani uning naqadar ommabop ekanligidan dalolat beradi.

Geely Auto UK bosh menejeri Michael Yangning taʼkidlashicha, avtomobilning asosiy ustunligi uning narxi va sifat mutanosibligidadir. Kompaniya ushbu xatchbekni ommaviy bozor uchun moʻljallangan Yevropa brendlariga munosib muqobil sifatida taqdim etmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham Geely brendi faol rivojlanayotganini hisobga olsak, kelajakda bunday ixcham va tejamkor modellarning paydo boʻlishi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham qiziqarli tanlov boʻlishi mumkin.

GeelyEX2ElektromobilAvto YangiliklarXitoy Avtomobillari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibVolkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibBugun, 15:25BMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBugun, 15:24BYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqBYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻqBugun, 14:27Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Bugun, 12:23Jeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiJeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiBugun, 12:21Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiToyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi