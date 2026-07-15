Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdi
Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Jaxon chempionati yarim finalida Fransiya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng jamoa yetakchilari Lamine Yamal va Pedro Porroning salomatligi borasidagi xavotirlarga chek qo‘ydi. 2:0 hisobidagi g‘alaba bilan yakunlangan bahsda har ikki futbolchi jismoniy muammolarga duch kelgandek ko‘ringan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv davomida "Barselona"ning yosh yulduzi Lamine Yamal bir necha bor oqsab harakat qilgani muxlislarni xavotirga soldi. Biroq Luis de la Fuente o‘yindan keyingi matbuot anjumanida shifokorlar bilan gaplashganini va 17 yoshli hujumchida jiddiy jarohat aniqlanmaganini ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan final bahsiga tayyor bo‘ladi.
Himoyachi Pedro Porro bilan bog‘liq vaziyat biroz murakkabroq bo‘lishi mumkin. "Tottenxem" a’zosi o‘yinning 85-daqiqasida mushaklaridagi og‘riq sababli maydonni tark etishga majbur bo‘ldi va uning o‘rniga Markos Lorente tushirildi. Murabbiy Porroning holati ortiqcha zo‘riqish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini va yakuniy xulosa tibbiy ko‘rikdan so‘ng ma’lum bo‘lishini ta’kidladi.
Luis de la Fuentening g‘alaba haqidagi fikrlariGoal.com nashri xabariga ko‘ra, murabbiy o‘z jamoasining taktik va jismoniy o‘sishidan faxrlanishini bildirgan. Uning fikricha, 2018-yilgi jahon chempionlarini mag‘lub etish shunchaki omad emas, balki Ispaniya futbol tizimidagi chuqur ildiz otgan iste’dod va mehnat mahsulidir.
"Men bu jamoaning nimalarga qodirligidan hayratdaman va rivojlanish uchun imkoniyatlarimiz cheksiz. Bu tasodif emas: bu iste’dod, mehnat, fidoyilik va matonat natijasidir. Biz turnir davomida bosqichma-bosqich kuchayib borishimiz kerakligini bilardik va hozir ham futbol, ham jismoniy holat bo‘yicha ajoyib formadamiz", — deya ta’kidladi Ispaniya ustozi.
Luis de la Fuente ispan futbolchilarini o‘yinni tushunish borasida dunyoda tengsiz deb hisoblaydi. Uning aytishicha, bu yutuq nafaqat terma jamoaga, balki mamlakatdagi barcha klublar va murabbiylarga tegishlidir. Jamoa finalga chiqqanidan xursand bo‘lsa-da, hali maqsadga to‘liq erishilmaganini his qilib turibdi.
"Final — bu shunchaki adabiy iboralar ishlatiladigan joy emas, uni o‘ynash va yutish kerak. Bizni oldinda eng qiyin to‘siq kutib turibdi. Men bosib o‘tilgan yo‘lni qadrlayman, aynan shu yo‘l bizni kuchli qildi va erishgan yutuqlarimizni his qilishga imkon beradi", — deya xulosa qildi mutaxassis.
Ispaniya terma jamoasi endi 2026-yilgi Jaxon chempionatining hal qiluvchi bahsida o‘z raqibini kutmoqda. Lamine Yamalning sog‘lig‘i joyida ekanligi "Qizil furiya"ning chempionlik imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi shubhasiz.
…