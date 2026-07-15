Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdi

·38·Sport
Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdi

Ispaniya terma jamoasi bosh murabbiyi Luis de la Fuente Jaxon chempionati yarim finalida Fransiya ustidan qozonilgan g‘alabadan so‘ng jamoa yetakchilari Lamine Yamal va Pedro Porroning salomatligi borasidagi xavotirlarga chek qo‘ydi. 2:0 hisobidagi g‘alaba bilan yakunlangan bahsda har ikki futbolchi jismoniy muammolarga duch kelgandek ko‘ringan edi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv davomida "Barselona"ning yosh yulduzi Lamine Yamal bir necha bor oqsab harakat qilgani muxlislarni xavotirga soldi. Biroq Luis de la Fuente o‘yindan keyingi matbuot anjumanida shifokorlar bilan gaplashganini va 17 yoshli hujumchida jiddiy jarohat aniqlanmaganini ma’lum qildi. Uning so‘zlariga ko‘ra, futbolchi yakshanba kuni bo‘lib o‘tadigan final bahsiga tayyor bo‘ladi.

Himoyachi Pedro Porro bilan bog‘liq vaziyat biroz murakkabroq bo‘lishi mumkin. "Tottenxem" a’zosi o‘yinning 85-daqiqasida mushaklaridagi og‘riq sababli maydonni tark etishga majbur bo‘ldi va uning o‘rniga Markos Lorente tushirildi. Murabbiy Porroning holati ortiqcha zo‘riqish bilan bog‘liq bo‘lishi mumkinligini va yakuniy xulosa tibbiy ko‘rikdan so‘ng ma’lum bo‘lishini ta’kidladi.

Luis de la Fuentening g‘alaba haqidagi fikrlari

Goal.com nashri xabariga ko‘ra, murabbiy o‘z jamoasining taktik va jismoniy o‘sishidan faxrlanishini bildirgan. Uning fikricha, 2018-yilgi jahon chempionlarini mag‘lub etish shunchaki omad emas, balki Ispaniya futbol tizimidagi chuqur ildiz otgan iste’dod va mehnat mahsulidir.

"Men bu jamoaning nimalarga qodirligidan hayratdaman va rivojlanish uchun imkoniyatlarimiz cheksiz. Bu tasodif emas: bu iste’dod, mehnat, fidoyilik va matonat natijasidir. Biz turnir davomida bosqichma-bosqich kuchayib borishimiz kerakligini bilardik va hozir ham futbol, ham jismoniy holat bo‘yicha ajoyib formadamiz", — deya ta’kidladi Ispaniya ustozi.

Luis de la Fuente ispan futbolchilarini o‘yinni tushunish borasida dunyoda tengsiz deb hisoblaydi. Uning aytishicha, bu yutuq nafaqat terma jamoaga, balki mamlakatdagi barcha klublar va murabbiylarga tegishlidir. Jamoa finalga chiqqanidan xursand bo‘lsa-da, hali maqsadga to‘liq erishilmaganini his qilib turibdi.

"Final — bu shunchaki adabiy iboralar ishlatiladigan joy emas, uni o‘ynash va yutish kerak. Bizni oldinda eng qiyin to‘siq kutib turibdi. Men bosib o‘tilgan yo‘lni qadrlayman, aynan shu yo‘l bizni kuchli qildi va erishgan yutuqlarimizni his qilishga imkon beradi", — deya xulosa qildi mutaxassis.

Ispaniya terma jamoasi endi 2026-yilgi Jaxon chempionatining hal qiluvchi bahsida o‘z raqibini kutmoqda. Lamine Yamalning sog‘lig‘i joyida ekanligi "Qizil furiya"ning chempionlik imkoniyatlarini sezilarli darajada oshirishi shubhasiz.

IspaniyaLamine YamalLuis De La FuenteJaxon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Lionel Messi xavfini qanday bartaraf etish rejasini ma’lum qildiTomas Tuxel Lionel Messi xavfini qanday bartaraf etish rejasini ma’lum qildiBugun, 14:36Jud Bellingem va Harry Kane soyasida qolayotgan qahramon: Angliya termasining yangi dvigateliJud Bellingem va Harry Kane soyasida qolayotgan qahramon: Angliya termasining yangi dvigateliBugun, 14:36Rodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayaptiRodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayaptiBugun, 13:51Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Bugun, 13:31De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiDe la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiBugun, 13:05Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Bugun, 13:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi