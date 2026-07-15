BYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻq

·36·Avto
BYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻq

Xitoyning elektromobillar ishlab chiqarish boʻyicha yetakchisi hisoblangan BYD kompaniyasi yaqin yillar ichida dunyoning eng yirik avtoishlab chiqaruvchisiga aylanishni maqsad qilgan. Kompaniya rahbariyati ushbu marraga erishish uchun hatto dunyodagi eng yirik avtomobil bozorlaridan biri boʻlgan AQSHga kirishni ham shart deb hisoblamaydi. Bu haqda Financial Times nashri BYD xalqaro boʻlinmasi rahbari Stella Li bayonotiga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniyaning strategik rejalariga koʻra, BYD yaqin besh yil ichida savdo hajmi boʻyicha Yaponiyaning Toyota konsernini ortda qoldirib, jahon reytingida birinchi oʻringa koʻtarilmoqchi. Stella Lining taʼkidlashicha, bu maqsadga boshqa brendlarni sotib olish orqali emas, balki kompaniyaning ichki salohiyati va tabiiy oʻsishi hisobiga erishiladi. Ayni damda xitoylik gigant Yevropa bozoridagi oʻz ishtirokini keskin kengaytirishga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Global kengayish va texnologik ustunlik

BYD asoschisi va bosh direktori Van Chuanfu oʻtgan oyda kompaniyaning xalqaro miqyosdagi ekspansiyasini tezlashtirish va quvvatlash texnologiyalarini rivojlantirish orqali dunyoda birinchi boʻlish niyatini eʼlon qilgan edi. Kompaniya rahbariyati AQSH bozoridagi murakkab siyosiy va iqtisodiy vaziyatni chetlab oʻtib, asosiy eʼtiborni Janubi-Sharqiy Osiyo, Lotin Amerikasi va Yevropa mamlakatlariga qaratmoqda.

Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BYD brendi soʻnggi yillarda mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritganini taʼkidlash joiz. Mamlakatimizda BYD Song Plus, BYD Chazor va BYD Han kabi modellar ommalashgani kompaniyaning global strategiyasi mintaqaviy darajada muvaffaqiyatli ishlayotganidan dalolat beradi. Mahalliy ishlab chiqarishning yoʻlga qoʻyilishi esa brendning Oʻrta Osiyodagi mavqeini yanada mustahkamlamoqda.

Toyota bilan raqobat: Raqamlar nima deydi?

Hozircha Toyota dunyoning eng yirik avtoishlab chiqaruvchisi maqomini saqlab turibdi. 2023-yil yakunlariga koʻra, Yaponiya brendi 10,5 million dona avtomobil sotishga muvaffaq boʻlgan. BYD koʻrsatkichlari esa hozircha kamtarroq — 4,5 million dona avtomobil. Biroq xitoyliklar oʻsish surʼati boʻyicha barcha raqiblarini ortda qoldirmoqda.

Toyota kompaniyasining ustunligi uning AQSH bozoridagi kuchli pozitsiyasi va anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillarga boʻlgan talabning hali ham yuqoriligidadir. BYD esa hozircha AQSHda yengil avtomobillar sotish huquqiga ega emas, lekin kompaniya rahbariyati buni oʻz rejalari uchun toʻsiq deb bilmaydi.

Ekspertlarning fikricha, BYD kompaniyasining elektromobillar va gibridlar segmentidagi tajovuzkor narx siyosati hamda texnologik yangiliklari yaqin yillarda avtosanoatdagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Agar kompaniya Yevropa bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlay olsa, Toyota uchun taxtni saqlab qolish haqiqiy chaqiriqqa aylanadi.

BYDToyotaElektromobillarAvtosanoatXitoy
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Volkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibVolkswagen yangi ID Cross elektromobilini taqdim etdi: Renault 4 ga munosib raqibBugun, 15:25BMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBMW kompaniyasi yangi i3 Touring elektr universalini sinovdan o'tkazmoqdaBugun, 15:24Geely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekGeely kompaniyasi yangi EX2 elektromobilini taqdim etdi: Yevropa bozori uchun arzon xatchbekBugun, 14:27Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Benzin, dizel yoki elektromobil: xizmat avtomobili uchun qaysi biri maʼqul?Bugun, 12:23Jeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiJeep Compass 4xe: Afsonaviy brendning yangi elektr yoʻltanlamasi taqdim etildiBugun, 12:21Toyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiToyota kompaniyasi 641 ot kuchiga ega yangi GR GT superkarini namoyish etdiBugun, 09:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
AvtoVAZ yangi Lada Azimut krossoverini taqdim etdi: Dvigatellar va gibrid versiya tafsilotlari
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi
Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisi