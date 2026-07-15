BYD kompaniyasi Toyota taxtiga koʻz tikmoqda: AQSH bozoriga ehtiyoj yoʻq
Xitoyning elektromobillar ishlab chiqarish boʻyicha yetakchisi hisoblangan BYD kompaniyasi yaqin yillar ichida dunyoning eng yirik avtoishlab chiqaruvchisiga aylanishni maqsad qilgan. Kompaniya rahbariyati ushbu marraga erishish uchun hatto dunyodagi eng yirik avtomobil bozorlaridan biri boʻlgan AQSHga kirishni ham shart deb hisoblamaydi. Bu haqda Financial Times nashri BYD xalqaro boʻlinmasi rahbari Stella Li bayonotiga tayanib xabar bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniyaning strategik rejalariga koʻra, BYD yaqin besh yil ichida savdo hajmi boʻyicha Yaponiyaning Toyota konsernini ortda qoldirib, jahon reytingida birinchi oʻringa koʻtarilmoqchi. Stella Lining taʼkidlashicha, bu maqsadga boshqa brendlarni sotib olish orqali emas, balki kompaniyaning ichki salohiyati va tabiiy oʻsishi hisobiga erishiladi. Ayni damda xitoylik gigant Yevropa bozoridagi oʻz ishtirokini keskin kengaytirishga tayyorgarlik koʻrmoqda.
Global kengayish va texnologik ustunlikBYD asoschisi va bosh direktori Van Chuanfu oʻtgan oyda kompaniyaning xalqaro miqyosdagi ekspansiyasini tezlashtirish va quvvatlash texnologiyalarini rivojlantirish orqali dunyoda birinchi boʻlish niyatini eʼlon qilgan edi. Kompaniya rahbariyati AQSH bozoridagi murakkab siyosiy va iqtisodiy vaziyatni chetlab oʻtib, asosiy eʼtiborni Janubi-Sharqiy Osiyo, Lotin Amerikasi va Yevropa mamlakatlariga qaratmoqda.
Oʻzbekiston avtomobil bozorida ham BYD brendi soʻnggi yillarda mutlaq yetakchilikni qoʻlga kiritganini taʼkidlash joiz. Mamlakatimizda BYD Song Plus, BYD Chazor va BYD Han kabi modellar ommalashgani kompaniyaning global strategiyasi mintaqaviy darajada muvaffaqiyatli ishlayotganidan dalolat beradi. Mahalliy ishlab chiqarishning yoʻlga qoʻyilishi esa brendning Oʻrta Osiyodagi mavqeini yanada mustahkamlamoqda.
Toyota bilan raqobat: Raqamlar nima deydi?Hozircha Toyota dunyoning eng yirik avtoishlab chiqaruvchisi maqomini saqlab turibdi. 2023-yil yakunlariga koʻra, Yaponiya brendi 10,5 million dona avtomobil sotishga muvaffaq boʻlgan. BYD koʻrsatkichlari esa hozircha kamtarroq — 4,5 million dona avtomobil. Biroq xitoyliklar oʻsish surʼati boʻyicha barcha raqiblarini ortda qoldirmoqda.
Toyota kompaniyasining ustunligi uning AQSH bozoridagi kuchli pozitsiyasi va anʼanaviy ichki yonuv dvigatelli avtomobillarga boʻlgan talabning hali ham yuqoriligidadir. BYD esa hozircha AQSHda yengil avtomobillar sotish huquqiga ega emas, lekin kompaniya rahbariyati buni oʻz rejalari uchun toʻsiq deb bilmaydi.
Ekspertlarning fikricha, BYD kompaniyasining elektromobillar va gibridlar segmentidagi tajovuzkor narx siyosati hamda texnologik yangiliklari yaqin yillarda avtosanoatdagi kuchlar muvozanatini butunlay oʻzgartirib yuborishi mumkin. Agar kompaniya Yevropa bozorida oʻz oʻrnini mustahkamlay olsa, Toyota uchun taxtni saqlab qolish haqiqiy chaqiriqqa aylanadi.
…