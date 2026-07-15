Jud Bellingem va Harry Kane soyasida qolayotgan qahramon: Angliya termasining yangi dvigateli
2026-yilgi Jahon chempionati bahslari oʻzining hal qiluvchi pallalariga kirib borar ekan, Angliya terma jamoasining yarim finalga qadar bosib oʻtgan yoʻlida asosiy eʼtibor Jud Bellingem va Harry Kane kabi yulduzlarga qaratilmoqda. Biroq, mutaxassislarning fikricha, jamoaning muvaffaqiyatlari ortida ommaviy axborot vositalari nigohidan chetda qolayotgan, ammo maydonda ulkan hajmdagi qora ishlarni bajarayotgan oʻyinchilar ham bor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Real Madrid yulduzi Jud Bellingem va Bavariya toʻpurari Harry Kane hozirga qadar oltitadan gol urib, jamoani yarim finalga sudrab chiqishdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Gary Pallister ushbu yulduzlar porlashi uchun zamin yaratayotgan "koʻrinmas qahramon" sifatida Elliot Andersonni alohida eʼtirof etdi. Uning taʼkidlashicha, Manchester Siti jamoasining yangi aʼzosi boʻlgan Anderson maydon markazida haqiqiy mehnatkashlik namunasini koʻrsatmoqda.
Maydon markazidagi yangi kuchElliot Anderson hozirda 116 million funt sterlinglik transfer qiymati bilan nafaqat klub darajasida, balki terma jamoada ham oʻz oʻrnini mustahkamlab oldi. Uning tayanch zonasidagi ishonchli oʻyini, toʻpni raqibdan olib qoʻyish va hujumni tashkil etishdagi aniqligi Thomas Tuchel jamoasi uchun hayotiy ahamiyatga ega boʻlib chiqdi. Pallisterga koʻra, aynan Andersonning "iflos ishlarni" boʻyniga olishi Bellingham va Kanega erkinroq harakat qilish imkonini bermoqda.
"Ehtimol, bu Anderson boʻlsa kerak. U Manchester Siti bilan shartnoma imzolab, oʻz kelajagini hal qilib oldi. Uning Meksikaga qarshi bahslardagi va boshqa oʻyinlardagi mehnatsevarligi, toʻp uchun kurashdagi faolligi meni hayratda qoldirdi. Bunday baland togʻli hududlar, yuqori namlik va jazirama issiqda bu qadar katta hajmdagi ishni bajarish har kimning ham qoʻlidan kelmaydi", — deydi Gary Pallister.
Angliya terma jamoasi yarim finalda amaldagi jahon chempioni Argentina bilan toʻqnash keladi. Lionel Messi boshchiligidagi Janubiy Amerika vakillari oʻz unvonini osonlikcha topshirish niyatida emas. Bunday yuqori bosimli oʻyinlarda 9 va 10-raqamli yulduzlarning mahorati bilan bir qatorda, Anderson kabi chidamliligi yuqori boʻlgan futbolchilarning xizmati hal qiluvchi faktorga aylanishi mumkin.
Gary Pallister shuningdek, Andersonning Manchester Yunayted safiga oʻtmaganidan biroz afsusda ekanini, biroq "qizil iblislar" bu transfer uchun jiddiy urinishmaganini ham qoʻshimcha qildi. Nima boʻlganda ham, yosh yarim himoyachi hozirda Angliya termasining ajralmas boʻlagiga aylanib ulgurgan. Uning jismoniy tayyorgarligi va taktik intizomi Tuchel tizimida muvozanatni saqlab turibdi.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Angliyaning chempionlik sari yurishida faqatgina gollar emas, balki maydon markazidagi "janglar" ham muhim rol oʻynaydi. Agar Elliot Anderson Argentina bilan oʻyinda ham oʻzining yuqori ishchanlik qobiliyatini namoyish etsa, Bellingham va Kanening final sari yoʻli yanada oydinlashadi.
…