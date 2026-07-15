Jud Bellingem va Harry Kane soyasida qolayotgan qahramon: Angliya termasining yangi dvigateli

·48·Sport
Jud Bellingem va Harry Kane soyasida qolayotgan qahramon: Angliya termasining yangi dvigateli

2026-yilgi Jahon chempionati bahslari oʻzining hal qiluvchi pallalariga kirib borar ekan, Angliya terma jamoasining yarim finalga qadar bosib oʻtgan yoʻlida asosiy eʼtibor Jud Bellingem va Harry Kane kabi yulduzlarga qaratilmoqda. Biroq, mutaxassislarning fikricha, jamoaning muvaffaqiyatlari ortida ommaviy axborot vositalari nigohidan chetda qolayotgan, ammo maydonda ulkan hajmdagi qora ishlarni bajarayotgan oʻyinchilar ham bor. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Real Madrid yulduzi Jud Bellingem va Bavariya toʻpurari Harry Kane hozirga qadar oltitadan gol urib, jamoani yarim finalga sudrab chiqishdi. Goal.com nashriga bergan intervyusida Angliya terma jamoasining sobiq himoyachisi Gary Pallister ushbu yulduzlar porlashi uchun zamin yaratayotgan "koʻrinmas qahramon" sifatida Elliot Andersonni alohida eʼtirof etdi. Uning taʼkidlashicha, Manchester Siti jamoasining yangi aʼzosi boʻlgan Anderson maydon markazida haqiqiy mehnatkashlik namunasini koʻrsatmoqda.

Maydon markazidagi yangi kuch

Elliot Anderson hozirda 116 million funt sterlinglik transfer qiymati bilan nafaqat klub darajasida, balki terma jamoada ham oʻz oʻrnini mustahkamlab oldi. Uning tayanch zonasidagi ishonchli oʻyini, toʻpni raqibdan olib qoʻyish va hujumni tashkil etishdagi aniqligi Thomas Tuchel jamoasi uchun hayotiy ahamiyatga ega boʻlib chiqdi. Pallisterga koʻra, aynan Andersonning "iflos ishlarni" boʻyniga olishi Bellingham va Kanega erkinroq harakat qilish imkonini bermoqda.

"Ehtimol, bu Anderson boʻlsa kerak. U Manchester Siti bilan shartnoma imzolab, oʻz kelajagini hal qilib oldi. Uning Meksikaga qarshi bahslardagi va boshqa oʻyinlardagi mehnatsevarligi, toʻp uchun kurashdagi faolligi meni hayratda qoldirdi. Bunday baland togʻli hududlar, yuqori namlik va jazirama issiqda bu qadar katta hajmdagi ishni bajarish har kimning ham qoʻlidan kelmaydi", — deydi Gary Pallister.

Angliya terma jamoasi yarim finalda amaldagi jahon chempioni Argentina bilan toʻqnash keladi. Lionel Messi boshchiligidagi Janubiy Amerika vakillari oʻz unvonini osonlikcha topshirish niyatida emas. Bunday yuqori bosimli oʻyinlarda 9 va 10-raqamli yulduzlarning mahorati bilan bir qatorda, Anderson kabi chidamliligi yuqori boʻlgan futbolchilarning xizmati hal qiluvchi faktorga aylanishi mumkin.

Gary Pallister shuningdek, Andersonning Manchester Yunayted safiga oʻtmaganidan biroz afsusda ekanini, biroq "qizil iblislar" bu transfer uchun jiddiy urinishmaganini ham qoʻshimcha qildi. Nima boʻlganda ham, yosh yarim himoyachi hozirda Angliya termasining ajralmas boʻlagiga aylanib ulgurgan. Uning jismoniy tayyorgarligi va taktik intizomi Tuchel tizimida muvozanatni saqlab turibdi.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Angliyaning chempionlik sari yurishida faqatgina gollar emas, balki maydon markazidagi "janglar" ham muhim rol oʻynaydi. Agar Elliot Anderson Argentina bilan oʻyinda ham oʻzining yuqori ishchanlik qobiliyatini namoyish etsa, Bellingham va Kanening final sari yoʻli yanada oydinlashadi.

AngliyaJahon ChempionatiElliot AndersonJude BellinghamHarry Kane
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiIspaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiBugun, 14:53Tomas Tuxel Lionel Messi xavfini qanday bartaraf etish rejasini ma’lum qildiTomas Tuxel Lionel Messi xavfini qanday bartaraf etish rejasini ma’lum qildiBugun, 14:36Rodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayaptiRodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayaptiBugun, 13:51Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Bugun, 13:31De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiDe la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiBugun, 13:05Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Bugun, 13:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi