Tomas Tuxel Lionel Messi xavfini qanday bartaraf etish rejasini ma’lum qildi

·44·Sport
Tomas Tuxel Lionel Messi xavfini qanday bartaraf etish rejasini ma’lum qildi

Jahon chempionatining yarim final bosqichi oldidan Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Germaniyalik mutaxassis Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi tomonidan yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavfni qanday toʻxtatish borasida aniq rejaga ega ekanligini ta’kidladi. Tuxelning fikricha, "uch sherlar" chorak finalda Erling Xolandni zararsizlantirish orqali oʻzlarining himoyaviy salohiyatini koʻrsatib boʻlishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Angliya terma jamoasi chorak finalda Norvegiya toʻsigʻidan oʻtib, turnirning eng xavfli hujumchilaridan biri boʻlgan Erling Xolandga deyarli imkoniyat qoldirmadi. Tomas Tuxel aynan shu oʻyin uslubi va taktik intizom Lionel Messiga qarshi bahsda ham qoʻl kelishiga ishonmoqda. Murabbiyning aytishicha, argentinalik yulduz oʻziga xos oʻyin uslubiga ega boʻlsa-da, jamoaviy harakatlar orqali uni toʻxtatish mumkin.

Taktik yondashuv va Messining oʻziga xosligi

"Lionel Messi har safar maydonga tushganda oʻzining aql bovar qilmas mahoratini namoyish etadi. U boʻsh hududlarni topish va kutilmagan vaziyatlar yaratish boʻyicha usta. Biz uning atrofida jasorat bilan oʻynashimiz va unga yetkazib beriladigan toʻplar yoʻlini toʻsishimiz kerak. U Erling Xolanddan butunlay farq qiladigan futbolchi, ammo biz Erlingga qarshi qanday oʻynagan boʻlsak, Messiga qarshi ham munosib yoʻl topamiz", — deya ta’kidladi Tuxel Goal.com nashri keltirgan xabarda.

Hozirda 39 yoshda boʻlgan Lionel Messi oʻzining xalqaro miqyosdagi 206-uchrashuvini oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning tajribasi va hamon yuqori darajada ekanligi inglizlar uchun asosiy bosh ogʻrigʻi boʻlishi kutilmoqda. Biroq Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane faqat birgina futbolchiga e’tibor qaratish xato boʻlishini ta’kidlamoqda.

Harry Kanening tarixiy natijasi va jamoaviy ruh

Bavariya hujumchisi Harry Kane uchun ushbu yarim final oʻzgacha ahamiyatga ega. U Angliya terma jamoasi safida 121-oʻyinini oʻtkazib, Ueyn Runi (120) va Devid Bekxem (115) kabi afsonalarni ortda qoldirgan holda, terma jamoa tarixidagi eng koʻp oʻyin oʻtkazgan maydon futbolchisiga aylanadi. Kane shaxsiy rekordlardan koʻra, jamoaviy gʻalaba va uzoq kutilgan chempionlik muhimligini qayd etdi.

"Biz faqat Messiga qarshi emas, balki yaxlit shakllangan Argentina terma jamoasiga qarshi maydonga tushamiz. U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri, ammo raqib safida boshqa mahoratli ijrochilar ham yetarli. Bu men uchun bolalikdagi orzularim roʻyobi — jahon chempionati yarim finalida amaldagi chempionlarga qarshi toʻp surish", — dedi Harry Kane.

Angliya terma jamoasi 2018-yilgi jahon chempionati va soʻnggi Yevropa birinchiliklaridagi omadsizliklardan soʻng, nihoyat yirik turnir bosh sovrinini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Argentinaga qarshi kechadigan Atlanta shahridagi bahs turnirning eng markaziy oʻyinlaridan biri boʻlishi shubhasiz. Tuxel va uning shogirdlari Messining "sehrini" toʻxtatib, final yoʻllanmasini naqd qilishga bel bogʻlaganlar.

AngliyaArgentinaLionel MessiHarry KaneTomas Tuxel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiIspaniya terma jamoasi ustozi Lamine Yamal va Pedro Porroning jarohati haqida ma’lumot berdiBugun, 14:53Jud Bellingem va Harry Kane soyasida qolayotgan qahramon: Angliya termasining yangi dvigateliJud Bellingem va Harry Kane soyasida qolayotgan qahramon: Angliya termasining yangi dvigateliBugun, 14:36Rodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayaptiRodri hakamlarni tanqid qildi: Lamine Yamal maydonda yetarlicha himoya qilinmayaptiBugun, 13:51Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Patrik Viyeyra achchiq gapirdi: Fransiyada liderlar nega ko‘rinmadi?Bugun, 13:31De la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiDe la Fuente javob berdi: Ispaniya hakamlikka to‘xtalmaydiBugun, 13:05Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Dide Desham hakamni savol ostiga oldi: Fransiyada alam bor...Bugun, 13:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi