Tomas Tuxel Lionel Messi xavfini qanday bartaraf etish rejasini ma’lum qildi
Jahon chempionatining yarim final bosqichi oldidan Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi Tomas Tuxel oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Germaniyalik mutaxassis Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi tomonidan yuzaga kelishi mumkin boʻlgan xavfni qanday toʻxtatish borasida aniq rejaga ega ekanligini ta’kidladi. Tuxelning fikricha, "uch sherlar" chorak finalda Erling Xolandni zararsizlantirish orqali oʻzlarining himoyaviy salohiyatini koʻrsatib boʻlishgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Angliya terma jamoasi chorak finalda Norvegiya toʻsigʻidan oʻtib, turnirning eng xavfli hujumchilaridan biri boʻlgan Erling Xolandga deyarli imkoniyat qoldirmadi. Tomas Tuxel aynan shu oʻyin uslubi va taktik intizom Lionel Messiga qarshi bahsda ham qoʻl kelishiga ishonmoqda. Murabbiyning aytishicha, argentinalik yulduz oʻziga xos oʻyin uslubiga ega boʻlsa-da, jamoaviy harakatlar orqali uni toʻxtatish mumkin.
Taktik yondashuv va Messining oʻziga xosligi"Lionel Messi har safar maydonga tushganda oʻzining aql bovar qilmas mahoratini namoyish etadi. U boʻsh hududlarni topish va kutilmagan vaziyatlar yaratish boʻyicha usta. Biz uning atrofida jasorat bilan oʻynashimiz va unga yetkazib beriladigan toʻplar yoʻlini toʻsishimiz kerak. U Erling Xolanddan butunlay farq qiladigan futbolchi, ammo biz Erlingga qarshi qanday oʻynagan boʻlsak, Messiga qarshi ham munosib yoʻl topamiz", — deya ta’kidladi Tuxel Goal.com nashri keltirgan xabarda.
Hozirda 39 yoshda boʻlgan Lionel Messi oʻzining xalqaro miqyosdagi 206-uchrashuvini oʻtkazishga tayyorgarlik koʻrmoqda. Uning tajribasi va hamon yuqori darajada ekanligi inglizlar uchun asosiy bosh ogʻrigʻi boʻlishi kutilmoqda. Biroq Angliya terma jamoasi sardori Harry Kane faqat birgina futbolchiga e’tibor qaratish xato boʻlishini ta’kidlamoqda.
Harry Kanening tarixiy natijasi va jamoaviy ruhBavariya hujumchisi Harry Kane uchun ushbu yarim final oʻzgacha ahamiyatga ega. U Angliya terma jamoasi safida 121-oʻyinini oʻtkazib, Ueyn Runi (120) va Devid Bekxem (115) kabi afsonalarni ortda qoldirgan holda, terma jamoa tarixidagi eng koʻp oʻyin oʻtkazgan maydon futbolchisiga aylanadi. Kane shaxsiy rekordlardan koʻra, jamoaviy gʻalaba va uzoq kutilgan chempionlik muhimligini qayd etdi.
"Biz faqat Messiga qarshi emas, balki yaxlit shakllangan Argentina terma jamoasiga qarshi maydonga tushamiz. U dunyoning eng yaxshi futbolchilaridan biri, ammo raqib safida boshqa mahoratli ijrochilar ham yetarli. Bu men uchun bolalikdagi orzularim roʻyobi — jahon chempionati yarim finalida amaldagi chempionlarga qarshi toʻp surish", — dedi Harry Kane.
Angliya terma jamoasi 2018-yilgi jahon chempionati va soʻnggi Yevropa birinchiliklaridagi omadsizliklardan soʻng, nihoyat yirik turnir bosh sovrinini qoʻlga kiritishni maqsad qilgan. Argentinaga qarshi kechadigan Atlanta shahridagi bahs turnirning eng markaziy oʻyinlaridan biri boʻlishi shubhasiz. Tuxel va uning shogirdlari Messining "sehrini" toʻxtatib, final yoʻllanmasini naqd qilishga bel bogʻlaganlar.
…