Yandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligi

·26·Texno
Yandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligi

Rossiyaning texnologik giganti Yandex noyabr oyida oʻzining ilk koʻp funksiyali shahar makoni — "Yandex 01" loyihasini taqdim etadi. Moskva shahridagi Kurskiy vokzali maydonida joylashgan "Chkalov" galereyasida ochiladigan ushbu maskan kompaniya ekotizimini oflayn formatda birlashtiruvchi yirik markazga aylanadi. 10 ming kvadrat metrdan ortiq maydonni egallagan ushbu loyiha nafaqat texnologik koʻrgazma, balki madaniy va taʼlimiy platforma sifatida ham xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyiha doirasida tashrif buyuruvchilar uchun sunʼiy intellektga asoslangan shaxsiy tavsiyalar tizimi joriy etiladi. Bu tizim mehmonlarning qiziqishlaridan kelib chiqib, ular uchun maxsus tadbirlar jadvalini tuzish va makon boʻylab yoʻnalish belgilashga yordam beradi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, algoritmlar hatto ilgari Yandex servislaridan foydalanmagan foydalanuvchilarning xohish-istaklarini ham tahlil qila oladi.

Texnologiyalar va koʻngilochar hududlar

"Yandex 01" uch qavatda joylashgan boʻlib, unda kompaniyaning eng mashhur brendlari oʻz hududlariga ega boʻladi. Xususan, bu yerda Yandex Muzika, Kinopoisk va Yandex Afisha kabi platformalarning maxsus maydonchalari tashkil etiladi. Shuningdek, tashrif buyuruvchilar Alisa aqlli yordamchisi va boshqa aqlli uy texnologiyalari bilan yaqindan tanishishlari mumkin boʻlgan shourumlar faoliyat koʻrsatadi.

Makon ichida Yandex Fabrika brendi ostidagi mahsulotlar doʻkoni, Yandex Go interaktiv zonasi hamda birinchi marta "Smislovaya 226" kitobxonlar hamjamiyatining doʻkoni ochiladi. Ushbu kitob doʻkoni tarkibida qahvaxona va maʼruzalar zali ham boʻlishi rejalashtirilgan. Bu esa texnologiya ixlosmandlari uchun nafaqat bilim olish, balki hordiq chiqarish maskaniga ham aylanadi.

Moslashuvchan arxitektura va tadbirlar

Loyiha arxitekturasi oʻzgaruvchanlik tamoyiliga asoslangan. Binoning ichki tuzilishi kunning turli vaqtlarida turlicha vazifalarni bajarishi mumkin. Masalan, ertalab maʼruzalar va taʼlimiy seminarlar oʻtkaziladigan zallar, kechqurun konsertlar yoki kino namoyishlari uchun moslashtiriladi. Tadbirlarning aksariyati bepul boʻlishi kutilmoqda, bu esa maskanning ommaviyligini taʼminlaydi.

Arxitektor Aleksey Kapitanov va Vox Architects byurosi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu loyiha zamonaviy shahar muhitida texnologik kompaniyalarning oʻrni qanday boʻlishi kerakligini koʻrsatib beradi. Anastasiya Tarasova rahbarligidagi jamoa ushbu makonni shunchaki ofis yoki doʻkon emas, balki jonli muloqot markaziga aylantirishni maqsad qilgan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli boʻlishi tabiiy. Yandex ekotizimi mamlakatimizda, ayniqsa transport va yetkazib berish xizmatlari sohasida faol rivojlanayotganini hisobga olsak, kelajakda shunday koʻp funksiyali markazlarning Toshkent kabi yirik shaharlarda ham paydo boʻlishi ehtimoldan xoli emas. Hozircha esa, ushbu loyiha kompaniyaning oflayn muhitdagi eng yirik tajribasiga aylanadi.

YandexTexnologiyaSunʼiy IntellektRossiyaInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Telegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladiTelegram oʻz domenini saqlab qolish uchun VPN-servis kanalini oʻchirib tashladiBugun, 15:28Nokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiNokia va NVIDIA sunʼiy intellektga asoslangan dunyodagi ilk radioaloqa platformasini yaratdiBugun, 13:53Xiaomi smartfonlari uchun Android 17 asosidagi HyperOS 3.3 talqini taqdim etildiXiaomi smartfonlari uchun Android 17 asosidagi HyperOS 3.3 talqini taqdim etildiBugun, 13:26Ehtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldiEhtiyot boʻling: Samsung 870 EVO SSD disklarining oʻta xavfli soxta nusxalari paydo boʻldiBugun, 12:52Buyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBuyuk Britaniyada oʻsmirlar uchun tungi «komendantlik soati» joriy etilmoqdaBugun, 12:29Rossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiRossiyada strategik obʼyektlarni dronlardan himoya qiluvchi Pautina tizimi taqdim etildiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi