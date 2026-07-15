Yandex oʻzining ilk shahar makonini ochmoqda: Texnologiya va madaniyat uygʻunligi
Rossiyaning texnologik giganti Yandex noyabr oyida oʻzining ilk koʻp funksiyali shahar makoni — "Yandex 01" loyihasini taqdim etadi. Moskva shahridagi Kurskiy vokzali maydonida joylashgan "Chkalov" galereyasida ochiladigan ushbu maskan kompaniya ekotizimini oflayn formatda birlashtiruvchi yirik markazga aylanadi. 10 ming kvadrat metrdan ortiq maydonni egallagan ushbu loyiha nafaqat texnologik koʻrgazma, balki madaniy va taʼlimiy platforma sifatida ham xizmat qiladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyiha doirasida tashrif buyuruvchilar uchun sunʼiy intellektga asoslangan shaxsiy tavsiyalar tizimi joriy etiladi. Bu tizim mehmonlarning qiziqishlaridan kelib chiqib, ular uchun maxsus tadbirlar jadvalini tuzish va makon boʻylab yoʻnalish belgilashga yordam beradi. Eng eʼtiborli jihati shundaki, algoritmlar hatto ilgari Yandex servislaridan foydalanmagan foydalanuvchilarning xohish-istaklarini ham tahlil qila oladi.
Texnologiyalar va koʻngilochar hududlar"Yandex 01" uch qavatda joylashgan boʻlib, unda kompaniyaning eng mashhur brendlari oʻz hududlariga ega boʻladi. Xususan, bu yerda Yandex Muzika, Kinopoisk va Yandex Afisha kabi platformalarning maxsus maydonchalari tashkil etiladi. Shuningdek, tashrif buyuruvchilar Alisa aqlli yordamchisi va boshqa aqlli uy texnologiyalari bilan yaqindan tanishishlari mumkin boʻlgan shourumlar faoliyat koʻrsatadi.
Makon ichida Yandex Fabrika brendi ostidagi mahsulotlar doʻkoni, Yandex Go interaktiv zonasi hamda birinchi marta "Smislovaya 226" kitobxonlar hamjamiyatining doʻkoni ochiladi. Ushbu kitob doʻkoni tarkibida qahvaxona va maʼruzalar zali ham boʻlishi rejalashtirilgan. Bu esa texnologiya ixlosmandlari uchun nafaqat bilim olish, balki hordiq chiqarish maskaniga ham aylanadi.
Moslashuvchan arxitektura va tadbirlarLoyiha arxitekturasi oʻzgaruvchanlik tamoyiliga asoslangan. Binoning ichki tuzilishi kunning turli vaqtlarida turlicha vazifalarni bajarishi mumkin. Masalan, ertalab maʼruzalar va taʼlimiy seminarlar oʻtkaziladigan zallar, kechqurun konsertlar yoki kino namoyishlari uchun moslashtiriladi. Tadbirlarning aksariyati bepul boʻlishi kutilmoqda, bu esa maskanning ommaviyligini taʼminlaydi.
Arxitektor Aleksey Kapitanov va Vox Architects byurosi tomonidan ishlab chiqilgan ushbu loyiha zamonaviy shahar muhitida texnologik kompaniyalarning oʻrni qanday boʻlishi kerakligini koʻrsatib beradi. Anastasiya Tarasova rahbarligidagi jamoa ushbu makonni shunchaki ofis yoki doʻkon emas, balki jonli muloqot markaziga aylantirishni maqsad qilgan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli boʻlishi tabiiy. Yandex ekotizimi mamlakatimizda, ayniqsa transport va yetkazib berish xizmatlari sohasida faol rivojlanayotganini hisobga olsak, kelajakda shunday koʻp funksiyali markazlarning Toshkent kabi yirik shaharlarda ham paydo boʻlishi ehtimoldan xoli emas. Hozircha esa, ushbu loyiha kompaniyaning oflayn muhitdagi eng yirik tajribasiga aylanadi.
…