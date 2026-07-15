Javohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi

·0·Madaniyat
Javohir va Bibisoraning futbolkalari ijtimoiy tarmoqlarda muhokamaga sabab bo‘ldi

Qozog‘istonlik taniqli shaxmatchi Bibisora Asaubayeva va o‘zbekistonlik grossmeyster Javohir Sindorov bu safar noodatiy obrazlari bilan muxlislar e’tiborini tortdi. Ikki yosh shaxmat yulduzi bir-birining surati tushirilgan futbolkalarda ko‘rinish berib, ijtimoiy tarmoqlarda qizg‘in muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Bibisora Asaubayeva o‘zining Instagram sahifasida Javohir Sindorov bilan tushgan qo‘shma suratlarni e’lon qildi. Suratlarda Asaubayeva Javohir Sindorovning surati hamda «Mening sevimli grossmeysterim» degan yozuv tushirilgan futbolkani kiygan bo‘lsa, Javohir Sindorov esa Bibisoraning surati joylashtirilgan va «Yana bir “malika”ni qo‘lga kiritdim» degan yozuv bitilgan futbolkada ko‘rinish berdi.

Postga izoh qoldirgan Asaubayeva: «Javohir uchun eng mashhur muxlislar izohlaridan biridan foydalandim», deya yozdi.

Eslatib o‘tamiz, bu ikki grossmeyster avval ham bir necha bor birga ko‘rinish bergan edi. Xususan, Bibisora Asaubayeva Norvegiyada o‘tkazilgan shaxmat turnirida g‘alaba qozonganidan keyin u va Javohir Sindorov Monakoda bo‘lib o‘tgan «Formula-1» poygasini birgalikda tomosha qilgan.

Oradan ko‘p o‘tmay, yosh shaxmatchilar Parijdagi mashhur «Disneylend» bog‘iga ham birgalikda tashrif buyurishdi. Keyinchalik esa ularning Fransiya poytaxti Parijda birga vaqt o‘tkazgani aks etgan suratlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, muxlislar orasida turli muhokamalarga sabab bo‘lgan edi.

Bu safar esa bir-birining surati tushirilgan futbolkalarda ko‘rinish berishi internet foydalanuvchilari e’tiborini yanada kuchliroq tortdi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Madina Muxtorova "Shum bola" roliga qanday tanlanganini aytib berdiMadina Muxtorova "Shum bola" roliga qanday tanlanganini aytib berdiBugun, 06:05"Judayam sog‘indim": Manzura muxlislariga yangi tarona tayyorladi (video)"Judayam sog‘indim": Manzura muxlislariga yangi tarona tayyorladi (video)Bugun, 05:42Teleboshlovchi Dildora Rustamova qizining to‘y marosimlaridan video lavhalar ulashdi (video)Teleboshlovchi Dildora Rustamova qizining to‘y marosimlaridan video lavhalar ulashdi (video)Bugun, 05:25Burak O‘zchivitning plyajdagi surati muxlislarni bahsga soldiBurak O‘zchivitning plyajdagi surati muxlislarni bahsga soldiKecha, 19:22«Maxluqlar ta’tilda 5» rasman e’lon qilindi: Drakula yana qaytmoqda«Maxluqlar ta’tilda 5» rasman e’lon qilindi: Drakula yana qaytmoqdaKecha, 19:14Jeki Chan yangi filmini suratga olish uchun Qozog‘istonga keldiJeki Chan yangi filmini suratga olish uchun Qozog‘istonga keldiKecha, 13:27
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Abbosbek Fayzullayev qaysi viloyatga kuyov bo‘layotgani ma’lum bo‘ldi
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
140 kilodan 70 kiloga ozgan Muborak Abdullayeva ijodga qaytdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida