Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladi
Sunʼiy intellekt (AI) modellari kundan-kunga takomillashib borayotgan boʻlsa-da, yirik korxonalar ushbu texnologiyani oʻz ish jarayonlariga qanday samarali tatbiq etish masalasida hali ham ikkilanishmoqda. Dunyoning yetakchi sunʼiy intellekt laboratoriyalaridan biri Anthropic hamda Blackstone investitsiya giganti ushbu muammoni hal qilish va trillion dollarlik yangi bozorni egallash maqsadida Ode nomli qoʻshma korxonani ishga tushirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, Ode loyihasi 1,5 milliard dollarga baholanmoqda. Bu shunchaki dasturiy taʼminot sotuvchi kompaniya emas, balki korxonalarga sunʼiy intellektni joriy qilish (implementation) boʻyicha muhandislik xizmatlarini koʻrsatuvchi keng koʻlamli agentlikdir. Ushbu qadam sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat endilikda faqat kuchli modellar yaratish emas, balki ularni real biznes jarayonlariga integratsiya qilish bosqichiga oʻtganini koʻrsatadi.
Biznes va texnologiya oʻrtasidagi koʻprikOde loyihasining asosi sifatida Fractional AI startapi tanlab olindi va u qisqa muddat ichida sotib olindi. Shunisi eʼtiborliki, Fractional ushbu kelishuvga qadar OpenAI bilan 11 oylik hamkorlikni toʻxtatgan. Endilikda Ode muhandislari bevosita mijozlarning ofislarida ish olib borib, Anthropic kompaniyasining Claude modellari yordamida har bir tashkilot uchun maxsus tizimlar ishlab chiqadi.
Loyiha rahbari Chris Taylorning soʻzlariga koʻra, agar reja koʻngildagidek amalga oshsa, kompaniya kelajakda trillion dollarlik qiymatga ega boʻlishi mumkin. Hozirda korxonada 100 dan ortiq yuqori malakali muhandislar faoliyat yuritmoqda. Ular Anthropic jamoasi bilan yaqin hamkorlikda ishlab, texnologiyaning biznes samaradorligiga taʼsirini maksimal darajaga koʻtarishga intilmoqda.
Ode faoliyatida "Claude-first" (birinchi navbatda Claude) tamoyili amal qiladi. Bu degani, muhandislar har qanday biznes muammosini hal qilishda avvalo Anthropic ishlanmalaridan foydalanishadi. Biroq, kompaniya faqat bitta model bilan cheklanib qolmaydi — agar mijozning ehtiyoji talab qilsa, raqobatchi AI mahsulotlaridan ham foydalanilishi mumkin.
Strategik hamkorlik va kelajak istiqbollariUshbu tashabbus ortida Blackstone, Hellman & Friedman va Goldman Sachs kabi moliya dunyosining devlari turgani bejiz emas. Blackstone oʻz portfelidagi oʻnlab kompaniyalarga sunʼiy intellektni joriy qilishda katta boʻshliq borligini sezgan. Konsalting firmalari nazariy maslahatlar berish bilan cheklansa, Ode bevosita amaliy yechimlar va kod yozish bilan shugʻullanadi.
Oʻzbekiston bozorida ham yirik korporatsiyalar va bank sektori raqamlashtirish bosqichidan oʻtib, sunʼiy intellektni tatbiq etishga qiziqish bildirmoqda. Anthropic va Blackstone kabi gigantlarning ushbu tajribasi kelajakda mahalliy IT-servis kompaniyalari uchun ham yangi biznes modelini shakllantirishga turtki boʻlishi mumkin. Chunki tayyor modelni sotib olish boshqa, uni korxonaning ichki ekotizimiga moslashtirish butunlay boshqa murakkab jarayondir.
Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt poygasi yangi bosqichga chiqdi. Endi gʻoliblikni eng aqlli neyrotarmoq yaratgan emas, balki oʻsha aqlni biznesning kundalik ehtiyojlariga eng yaxshi boʻysundira olgan kompaniyalar qoʻlga kiritadi. OpenAI ham oʻzining "The Deployment Company" loyihasi bilan aynan shu yoʻnalishda harakat boshlagani raqobat oʻta keskin boʻlishidan dalolat beradi.
…