Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladi

Sunʼiy intellekt (AI) modellari kundan-kunga takomillashib borayotgan boʻlsa-da, yirik korxonalar ushbu texnologiyani oʻz ish jarayonlariga qanday samarali tatbiq etish masalasida hali ham ikkilanishmoqda. Dunyoning yetakchi sunʼiy intellekt laboratoriyalaridan biri Anthropic hamda Blackstone investitsiya giganti ushbu muammoni hal qilish va trillion dollarlik yangi bozorni egallash maqsadida Ode nomli qoʻshma korxonani ishga tushirdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashri maʼlumotlariga koʻra, Ode loyihasi 1,5 milliard dollarga baholanmoqda. Bu shunchaki dasturiy taʼminot sotuvchi kompaniya emas, balki korxonalarga sunʼiy intellektni joriy qilish (implementation) boʻyicha muhandislik xizmatlarini koʻrsatuvchi keng koʻlamli agentlikdir. Ushbu qadam sunʼiy intellekt sohasidagi raqobat endilikda faqat kuchli modellar yaratish emas, balki ularni real biznes jarayonlariga integratsiya qilish bosqichiga oʻtganini koʻrsatadi.

Biznes va texnologiya oʻrtasidagi koʻprik

Ode loyihasining asosi sifatida Fractional AI startapi tanlab olindi va u qisqa muddat ichida sotib olindi. Shunisi eʼtiborliki, Fractional ushbu kelishuvga qadar OpenAI bilan 11 oylik hamkorlikni toʻxtatgan. Endilikda Ode muhandislari bevosita mijozlarning ofislarida ish olib borib, Anthropic kompaniyasining Claude modellari yordamida har bir tashkilot uchun maxsus tizimlar ishlab chiqadi.

Loyiha rahbari Chris Taylorning soʻzlariga koʻra, agar reja koʻngildagidek amalga oshsa, kompaniya kelajakda trillion dollarlik qiymatga ega boʻlishi mumkin. Hozirda korxonada 100 dan ortiq yuqori malakali muhandislar faoliyat yuritmoqda. Ular Anthropic jamoasi bilan yaqin hamkorlikda ishlab, texnologiyaning biznes samaradorligiga taʼsirini maksimal darajaga koʻtarishga intilmoqda.

Ode faoliyatida "Claude-first" (birinchi navbatda Claude) tamoyili amal qiladi. Bu degani, muhandislar har qanday biznes muammosini hal qilishda avvalo Anthropic ishlanmalaridan foydalanishadi. Biroq, kompaniya faqat bitta model bilan cheklanib qolmaydi — agar mijozning ehtiyoji talab qilsa, raqobatchi AI mahsulotlaridan ham foydalanilishi mumkin.

Strategik hamkorlik va kelajak istiqbollari

Ushbu tashabbus ortida Blackstone, Hellman & Friedman va Goldman Sachs kabi moliya dunyosining devlari turgani bejiz emas. Blackstone oʻz portfelidagi oʻnlab kompaniyalarga sunʼiy intellektni joriy qilishda katta boʻshliq borligini sezgan. Konsalting firmalari nazariy maslahatlar berish bilan cheklansa, Ode bevosita amaliy yechimlar va kod yozish bilan shugʻullanadi.

Oʻzbekiston bozorida ham yirik korporatsiyalar va bank sektori raqamlashtirish bosqichidan oʻtib, sunʼiy intellektni tatbiq etishga qiziqish bildirmoqda. Anthropic va Blackstone kabi gigantlarning ushbu tajribasi kelajakda mahalliy IT-servis kompaniyalari uchun ham yangi biznes modelini shakllantirishga turtki boʻlishi mumkin. Chunki tayyor modelni sotib olish boshqa, uni korxonaning ichki ekotizimiga moslashtirish butunlay boshqa murakkab jarayondir.

Xulosa qilib aytganda, sunʼiy intellekt poygasi yangi bosqichga chiqdi. Endi gʻoliblikni eng aqlli neyrotarmoq yaratgan emas, balki oʻsha aqlni biznesning kundalik ehtiyojlariga eng yaxshi boʻysundira olgan kompaniyalar qoʻlga kiritadi. OpenAI ham oʻzining "The Deployment Company" loyihasi bilan aynan shu yoʻnalishda harakat boshlagani raqobat oʻta keskin boʻlishidan dalolat beradi.

AnthropicBlackstoneSunʼiy IntellektClaudeTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 18:24Sunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiSunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiBugun, 18:22Sosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviSosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviBugun, 17:56SpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiSpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiBugun, 17:54Internet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiInternet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiBugun, 17:27Hindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiHindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi