Reelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladi
Ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli kontent tayyorlash jarayoni endi yanada soddalashmoqda. Yangi taqdim etilgan Reelful ilovasi sun’iy intellekt yordamida foydalanuvchining smartfonidagi foto va videolarni avtomatik ravishda TikTok hamda Instagram Reels uslubidagi tayyor videolarga aylantirib beradi. Bu texnologiya murakkab montaj dasturlari bilan ishlashga vaqti yoki xohishi yoʻq foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
TechCrunch nashrining xabar berishicha, Reelful loyihasi Snapchat kompaniyasining sobiq muhandisi Kate Deyneka tomonidan ishlab chiqilgan. U uzoq vaqt davomida mashinali oʻrganish va tasvirlarga ishlov berish modellarini yaratish bilan shugʻullangan. Endilikda esa u foydalanuvchilarni kadr tanlash, effektlar qoʻshish va ovoz yozish kabi zerikarli jarayonlardan xalos etishni maqsad qilgan.
Reelful qanday ishlaydi?Ilova bilan ishlash jarayoni juda oddiy va qiziqarli. Foydalanuvchi avvalo oʻzi yaratmoqchi boʻlgan video haqida qisqacha matnli tavsif (promt) yozadi. Masalan, "sayohat hisoboti" yoki "tadbir sharhi". Shundan soʻng, tizim foydalanuvchining 30 soniyali namunaviy ovozini yozib olib, uning klonini yaratadi. Kerakli foto va videolar galereyadan tanlangach, sun’iy intellekt ishga tushadi.
Reelful nafaqat kadrlarni birlashtiradi, balki:
- Video uchun maxsus ssenariy yozadi;
- Foydalanuvchining klonlangan ovozi bilan kadr orti matnini oʻqiydi;
- Musiqa va tovush effektlarini tanlaydi;
- Subtitrlarni avtomatik ravishda joylashtiradi.
Tadbirkorlar va blogerlar uchun yangi imkoniyatIlova asoschisi Kate Deynekaning soʻzlariga koʻra, Reelful hozircha asosan oʻz shaxsiy brendini rivojlantirayotgan tadbirkorlar va biznes egalariga moʻljallangan. Koʻpincha ularda qiziqarli materiallar koʻp boʻladi, biroq ularni professional darajada tahrirlash uchun vaqt yetishmaydi. Reelful esa bu boʻshliqni toʻldirib, bir necha daqiqa ichida tayyor mahsulot taqdim etadi.
Hozirda Reelful a16z venchur fondining Speedrun dasturida ishtirok etmoqda. Ilova foydalanuvchilarga tayyor videoni chat orqali tahrirlash imkonini ham beradi. Ya’ni, foydalanuvchi shunchaki "musiqani oʻzgartir" yoki "ssenariyni qisqartir" deb buyruq berishi kifoya. Bu kabi "agentli" video muharrirlar kelajakda ijtimoiy tarmoqlar uchun kontent yaratish standartlarini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda.
…