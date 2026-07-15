Reelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladi

·25·Texno
Reelful ilovasi taqdim etildi: Sun’iy intellekt endi videolarni oʻzi montaj qiladi

Ijtimoiy tarmoqlar uchun sifatli kontent tayyorlash jarayoni endi yanada soddalashmoqda. Yangi taqdim etilgan Reelful ilovasi sun’iy intellekt yordamida foydalanuvchining smartfonidagi foto va videolarni avtomatik ravishda TikTok hamda Instagram Reels uslubidagi tayyor videolarga aylantirib beradi. Bu texnologiya murakkab montaj dasturlari bilan ishlashga vaqti yoki xohishi yoʻq foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

TechCrunch nashrining xabar berishicha, Reelful loyihasi Snapchat kompaniyasining sobiq muhandisi Kate Deyneka tomonidan ishlab chiqilgan. U uzoq vaqt davomida mashinali oʻrganish va tasvirlarga ishlov berish modellarini yaratish bilan shugʻullangan. Endilikda esa u foydalanuvchilarni kadr tanlash, effektlar qoʻshish va ovoz yozish kabi zerikarli jarayonlardan xalos etishni maqsad qilgan.

Reelful qanday ishlaydi?

Ilova bilan ishlash jarayoni juda oddiy va qiziqarli. Foydalanuvchi avvalo oʻzi yaratmoqchi boʻlgan video haqida qisqacha matnli tavsif (promt) yozadi. Masalan, "sayohat hisoboti" yoki "tadbir sharhi". Shundan soʻng, tizim foydalanuvchining 30 soniyali namunaviy ovozini yozib olib, uning klonini yaratadi. Kerakli foto va videolar galereyadan tanlangach, sun’iy intellekt ishga tushadi.

Reelful nafaqat kadrlarni birlashtiradi, balki:

  • Video uchun maxsus ssenariy yozadi;
  • Foydalanuvchining klonlangan ovozi bilan kadr orti matnini oʻqiydi;
  • Musiqa va tovush effektlarini tanlaydi;
  • Subtitrlarni avtomatik ravishda joylashtiradi.
Dasturning eng hayratlanarli jihatlaridan biri — statik suratlarni harakatlantirish qobiliyatidir. Masalan, agar foydalanuvchi meva kesayotgan inson suratini yuklasa, sun’iy intellekt ushbu tasvirni jonlantirib, kesish jarayonini koʻrsatadigan qisqa videoga aylantirib beradi. Shaffoflikni ta’minlash maqsadida, bunday videolarga sun’iy intellekt tomonidan yaratilganini bildiruvchi maxsus suv belgisi (watermark) qoʻyiladi.

Tadbirkorlar va blogerlar uchun yangi imkoniyat

Ilova asoschisi Kate Deynekaning soʻzlariga koʻra, Reelful hozircha asosan oʻz shaxsiy brendini rivojlantirayotgan tadbirkorlar va biznes egalariga moʻljallangan. Koʻpincha ularda qiziqarli materiallar koʻp boʻladi, biroq ularni professional darajada tahrirlash uchun vaqt yetishmaydi. Reelful esa bu boʻshliqni toʻldirib, bir necha daqiqa ichida tayyor mahsulot taqdim etadi.

Hozirda Reelful a16z venchur fondining Speedrun dasturida ishtirok etmoqda. Ilova foydalanuvchilarga tayyor videoni chat orqali tahrirlash imkonini ham beradi. Ya’ni, foydalanuvchi shunchaki "musiqani oʻzgartir" yoki "ssenariyni qisqartir" deb buyruq berishi kifoya. Bu kabi "agentli" video muharrirlar kelajakda ijtimoiy tarmoqlar uchun kontent yaratish standartlarini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda.

ReelfulSun’iy IntellektInstagram ReelsTikTokTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiYaponiya muvaffaqiyatsizliklardan soʻng Epsilon S raketasini qayta sinovdan oʻtkazadiBugun, 19:56Spotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiSpotify bolalar uchun moʻljallangan nazorat funksiyasini bepul foydalanuvchilarga ochdiBugun, 19:55Hindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiHindiston smartfon ishlab chiqarishda Xitoy gegemonligiga chek qoʻymoqchiBugun, 19:53Redmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorRedmi Note 17 taqdim etildi: 7 dyuymli ulkan ekran va 8000 mAs sigʻimli akkumulyatorBugun, 19:28AQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiAQSH Rossiyaning «oʻq oʻtmas» xosting provayderlarini kiberjinoyatlarda aybladiBugun, 19:23Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Motorola Edge 70 Max taqdim etildi: 7100 mA·soatli akkumulyator va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 18:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi