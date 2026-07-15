Sunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdi

Dunyoning yetakchi iqtisodchilari va texnologiya sohasidagi nufuzli ekspertlar sunʼiy intellekt (AI) rivojlanishi keltirib chiqarishi mumkin boʻlgan iqtisodiy xatarlardan ogohlantirib, maxsus ochiq xat bilan chiqishdi. Stenford universiteti Raqamli iqtisodiyot laboratoriyasi tomonidan tayyorlangan "We Must Act Now" («Biz hozir harakat qilishimiz kerak») deb nomlangan hujjatda 200 dan ortiq mutaxassis, jumladan, 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori ishtirok etgan. Ekspertlarning fikricha, sunʼiy intellekt keltirib chiqaradigan oʻzgarishlar sanoat inqilobidan koʻra kengroq koʻlamga ega boʻladi, ammo ancha qisqa vaqt ichida sodir boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Murojaat mualliflari yaqin 10 yil ichida AI tizimlari misli koʻrilmagan darajada kuchayib, global iqtisodiyotni butunlay transformatsiya qilishini taʼkidlamoqda. Garchi bu texnologiya mehnat unumdorligini va turmush darajasini oshirish salohiyatiga ega boʻlsa-da, u mehnat bozoridan odamlarni keng koʻlamda siqib chiqarish xavfini ham tugʻdiradi. Shu sababli, olimlar hukumatlarni va texnologik gigantlarni ijtimoiy institutlarni ushbu oʻzgarishlarga tayyorlashga chaqirmoqda.

Sanoat inqilobidan 10 baravar tezroq

Stenford universiteti Raqamli iqtisodiyot laboratoriyasi direktori Erik Brynjolfssonning taʼkidlashicha, AI imkoniyatlari ularning iqtisodiy oqibatlarini tushunish darajamizdan ancha tezroq oʻsib bormoqda. Uning soʻzlariga koʻra, aynan mana shu uzilish texnologiya faqat tor doiradagi kompaniyalar yoki shaxslar emas, balki butun jamiyat manfaatlariga xizmat qilishi uchun zudlik bilan chora koʻrishni talab qiladi.

Nobel mukofoti sovrindori Michael Spence esa jarayonning koʻlami va tezligi barcha kuchlarni birlashtirishni taqozo etishini bildirdi. Anthropic kompaniyasi xodimi Anton Korinekning fikricha, insoniyat bugʻ dvigatellari, elektr energiyasi va kompyuterlarga moslashishi uchun oʻnlab yillar kerak boʻlgan boʻlsa, sunʼiy intellektga moslashish uchun bor-yoʻgʻi bir necha yil vaqt qolgan boʻlishi mumkin.

Hujjatni imzolaganlar orasida iqtisodiyot sohasida tanilgan Daron Acemoglu, Joseph Stiglitz, Paul Krugman va Ben Bernanke kabi yirik olimlar bor. Shuningdek, Google, Anthropic va OpenAI kabi gigant kompaniyalarning yuqori lavozimli vakillari, jumladan, Jeff Dean va Sarah Friar ham ushbu tashabbusni qoʻllab-quvvatlagan. Bu esa texnologiya yaratuvchilarining oʻzlari ham kelajakdagi ijtimoiy barqarorlikdan xavotirda ekanini koʻrsatadi.

Yangi iqtisodiy modellar zarurati

Mutaxassislarning fikricha, hozirgi vaqtda sunʼiy intellektning bandlik, daromadlar taqsimoti va unumdorlikka taʼsirini baholash uchun yetarli iqtisodiy koʻrsatkichlar va modellar mavjud emas. Bu esa aniq harakatlar rejasini ishlab chiqishga toʻsqinlik qilmoqda. Shu sababli, olimlar quyidagi yoʻnalishlarda ish olib borishni taklif qilmoqdalar:

  • AI inson mehnatini almashtirish emas, balki uning imkoniyatlarini toʻldirishi uchun yangi ragʻbatlar yaratish;
  • Ijtimoiy himoya mexanizmlarini va davlat institutlarini qayta koʻrib chiqish;
  • Texnologik rivojlanishning jamiyat manfaatlariga mos kelishini taʼminlovchi nazorat tizimlarini joriy etish.
Google DeepMind rahbari Demis Hassabis ham ushbu masalaga toʻxtalib, umumiy sunʼiy intellekt (AGI) yaqin besh yil ichida paydo boʻlishi mumkinligini taxmin qildi. Uning baholashicha, bunday texnologiyaning jahon iqtisodiyotiga taʼsiri «oʻn baravar tezlikda sodir boʻladigan oʻn baravar kuchli industriallashuv»ga teng boʻladi. Bu esa Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan davlatlar uchun ham raqamli iqtisodiyotga oʻtish va kadrlarni tayyorlash masalasini kun tartibidagi eng muhim vazifaga aylantiradi.

Sunʼiy IntellektIqtisodiyotNobel MukofotiTexnologiyaKelajak
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiBugun, 18:25Sunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiSunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 18:24Sosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviSosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviBugun, 17:56SpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiSpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiBugun, 17:54Internet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiInternet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiBugun, 17:27Hindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiHindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi