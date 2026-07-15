Sunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildi
Sunʼiy intellektga asoslangan ovozli texnologiyalar bozori shiddat bilan rivojlanib bormoqda. San-Fransiskoda joylashgan Rime startapi yirik korxonalar uchun mijozlar bilan muloqotni avtomatlashtirishga qaratilgan innovatsion yechimlarni taklif etgan holda, A seriyasidagi moliyalashtirish bosqichida 24 million dollar investitsiya jalb qildi. Bu mablagʻ kompaniyaga mijozlarga xizmat koʻrsatish, marketing va sotuv jarayonlarini yanada samaraliroq qilishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
M13 Ventures boshchiligidagi ushbu investitsiya raundida Twilio Ventures, Corazon Capital va Unusual Ventures kabi taniqli investorlar ham ishtirok etdi. Rime asoschilari — Stenford universiteti va Amazon Alexa loyihasining sobiq mutaxassislari boʻlib, ular bozordagi mavjud muammolarni hal qilish uchun oʻziga xos yondashuvni ishlab chiqishgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻz modellarini oʻrgatish uchun internetdagi tayyor maʼlumotlardan foydalanmasdan, San-Fransiskodagi maxsus studiyasida yozib olingan jonli suhbatlardan foydalanadi.
Sifatli muloqot va texnik ustunlikHozirgi kunda ElevenLabs, Deepgram va Vapi kabi gigantlar ovozli AI sohasida yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, Rime oʻzining fonema-asosli arxitekturasi bilan ajralib turishni koʻzlagan. Bu texnologiya brend nomlari va sohaga oid murakkab atamalarni xatosiz talaffuz qilish imkonini beradi. Natijada, korxonalar oʻz sohalari uchun modellarni qayta oʻqitishga vaqt va mablagʻ sarflashlari shart boʻlmaydi.
Rime rahbari Lily Cliffordning taʼkidlashicha, hozirgi ovozli AI texnologiyalari hali toʻliq mukammallikka erishmagan. Koʻplab yirik kompaniyalar hamon eski IVR (interaktiv ovozli javob berish) tizimlaridan foydalanishni afzal koʻrmoqda, chunki zamonaviy AI agentlari bilan muloqot qilish foydalanuvchi uchun har doim ham tabiiy tuyulmaydi. Rime aynan shu masofani qisqartirishni, yaʼni AI agentini oddiy robotdan koʻra koʻproq insonga yaqinlashtirishni maqsad qilgan.
Kelajakdagi rejalar va yangi texnologiyalarStartap hozirda alohida matnni nutqqa aylantirish va nutqni matnga oʻgirish modellaridan voz kechib, toʻgʻridan-toʻgʻri nutqdan-nutqqa (speech-to-speech) oʻtuvchi modellarni rivojlantirmoqda. Bu uslub muloqotdagi kechikishlarni (latency) kamaytiradi, shovqinlarni bartaraf etadi va suhbatdoshning gapini boʻlmasdan, tabiiy pauzalar bilan javob qaytarish imkonini beradi.
Kompaniya allaqachon bir qator nufuzli mijozlarni oʻziga jalb qilishga ulgurdi. Ular orasida quyidagi soha vakillari bor:
- Mayo Clinic (tibbiyot markazi)
- Dialpad (aloqa xizmatlari)
- Upstart (fintex sektori)
- Asurion (sugʻurta va texnik yordam)
…