Sunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildi

·0·Texno
Sunʼiy intellektli ovozli texnologiyalar: Rime startapi 24 million dollar investitsiya jalb qildi

Sunʼiy intellektga asoslangan ovozli texnologiyalar bozori shiddat bilan rivojlanib bormoqda. San-Fransiskoda joylashgan Rime startapi yirik korxonalar uchun mijozlar bilan muloqotni avtomatlashtirishga qaratilgan innovatsion yechimlarni taklif etgan holda, A seriyasidagi moliyalashtirish bosqichida 24 million dollar investitsiya jalb qildi. Bu mablagʻ kompaniyaga mijozlarga xizmat koʻrsatish, marketing va sotuv jarayonlarini yanada samaraliroq qilishga yordam beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

M13 Ventures boshchiligidagi ushbu investitsiya raundida Twilio Ventures, Corazon Capital va Unusual Ventures kabi taniqli investorlar ham ishtirok etdi. Rime asoschilari — Stenford universiteti va Amazon Alexa loyihasining sobiq mutaxassislari boʻlib, ular bozordagi mavjud muammolarni hal qilish uchun oʻziga xos yondashuvni ishlab chiqishgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya oʻz modellarini oʻrgatish uchun internetdagi tayyor maʼlumotlardan foydalanmasdan, San-Fransiskodagi maxsus studiyasida yozib olingan jonli suhbatlardan foydalanadi.

Sifatli muloqot va texnik ustunlik

Hozirgi kunda ElevenLabs, Deepgram va Vapi kabi gigantlar ovozli AI sohasida yetakchilik qilayotgan boʻlsa-da, Rime oʻzining fonema-asosli arxitekturasi bilan ajralib turishni koʻzlagan. Bu texnologiya brend nomlari va sohaga oid murakkab atamalarni xatosiz talaffuz qilish imkonini beradi. Natijada, korxonalar oʻz sohalari uchun modellarni qayta oʻqitishga vaqt va mablagʻ sarflashlari shart boʻlmaydi.

Rime rahbari Lily Cliffordning taʼkidlashicha, hozirgi ovozli AI texnologiyalari hali toʻliq mukammallikka erishmagan. Koʻplab yirik kompaniyalar hamon eski IVR (interaktiv ovozli javob berish) tizimlaridan foydalanishni afzal koʻrmoqda, chunki zamonaviy AI agentlari bilan muloqot qilish foydalanuvchi uchun har doim ham tabiiy tuyulmaydi. Rime aynan shu masofani qisqartirishni, yaʼni AI agentini oddiy robotdan koʻra koʻproq insonga yaqinlashtirishni maqsad qilgan.

Kelajakdagi rejalar va yangi texnologiyalar

Startap hozirda alohida matnni nutqqa aylantirish va nutqni matnga oʻgirish modellaridan voz kechib, toʻgʻridan-toʻgʻri nutqdan-nutqqa (speech-to-speech) oʻtuvchi modellarni rivojlantirmoqda. Bu uslub muloqotdagi kechikishlarni (latency) kamaytiradi, shovqinlarni bartaraf etadi va suhbatdoshning gapini boʻlmasdan, tabiiy pauzalar bilan javob qaytarish imkonini beradi.

Kompaniya allaqachon bir qator nufuzli mijozlarni oʻziga jalb qilishga ulgurdi. Ular orasida quyidagi soha vakillari bor:

  • Mayo Clinic (tibbiyot markazi)
  • Dialpad (aloqa xizmatlari)
  • Upstart (fintex sektori)
  • Asurion (sugʻurta va texnik yordam)
Yangi jalb qilingan investitsiyalar kompaniya jamoasini kengaytirishga yoʻnaltiriladi. Rime yaqinda Meta va NVIDIA kompaniyalarida audio tadqiqotlar bilan shugʻullangan tajribali olim Rafael Valleni bosh ilmiy xodim sifatida ishga oldi. Bu qadam startapning texnologik bazasini yanada mustahkamlashi kutilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham bunday texnologiyalarga talab yuqori, ayniqsa bank va telekommunikatsiya sohalarida AI operatorlarining joriy etilishi mijozlarga xizmat koʻrsatish sifatini yangi bosqichga olib chiqishi mumkin.

RimeSunʼiy IntellektStartapInvestitsiyaOvozli Texnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: Anthropic va Blackstone trillion dollarlik loyihani boshladiBugun, 18:25Sunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiSunʼiy intellekt inqilobi: 16 nafar Nobel mukofoti sovrindori dunyo iqtisodiyotini qutqarishga chaqirdiBugun, 18:22Sosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviSosiska zavodidan yadroviy sintezgacha: Realta Fusion kompaniyasining kutilmagan tanloviBugun, 17:56SpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiSpaceX bir necha soat ichida ikkita Falcon 9 raketasini koinotga uchirdiBugun, 17:54Internet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiInternet asoschilaridan biri Vint Cerf sunʼiy intellekt agentlari uchun yangi standart yaratadiBugun, 17:27Hindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiHindistonning Emergent startapi yarim yilda oʻz qiymatini besh baravarga oshirdiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi