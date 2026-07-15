JCH-2026. Angliya — Argentina: asosiy tarkiblar e’lon qilindi
JCH-2026 yarimfinalida bugun katta futbol kechasi: Angliya va Argentina final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi. Atlantadagi bahs g‘olibi hal qiluvchi o‘yinda Ispaniyaga qarshi jahon chempionligi uchun kurashadi.
Finalga bir qadam qoldi
Angliya chorakfinalda Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, kuchli to‘rtlikka kirgandi. Argentina esa Shveysariyani 3:1 hisobida taslim qilib, amaldagi chempion maqomini himoya qilish yo‘lida yana bir qadam tashladi.
Endi hammasi bitta o‘yinga bog‘liq. Bu yerda xatoga joy yo‘q: g‘olib finalga, mag‘lub esa 3-o‘rin uchun bahsga yo‘l oladi.
Angliya tarkibi
Tomas Tuxel yarimfinal uchun bir nechta muhim o‘zgarish qildi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Ris Jeyms, Djed Spens va Morgan Rojers asosiy tarkibdan joy oldi.
Pozitsiya
Futbolchilar
Darvozabon
Pikford
Himoya
Jeyms, Stounz, Gehi, Spens
Yarimhimoya
Rays, Anderson, Bellinghem, Rojers
Hujum
Gordon, Keyn
Angliyaning asosiy quroli — markazdagi jismoniy kuch, Bellinghemning harakatchanligi va Keynning hal qiluvchi epizodlardagi sovuqqonligi bo‘ladi.
Argentina tarkibi
Lionel Skaloni esa tajriba va texnikaga tayanmoqda. Argentina hujumida Messi, Alvares va Juliano Simeone harakat qiladi.
Pozitsiya
Futbolchilar
Darvozabon
Emiliano Martines
Himoya
Molina, Romero, Lisandro Martines, Talyafiko
Yarimhimoya
Paredes, Enso Fernandes, Mak Allister
Hujum
Juliano Simeone, Messi, Alvares
Argentina uchun asosiy vazifa — Messini qulay hududlarda to‘p bilan ta’minlash va Angliya pressingini birinchi paslardayoq buzib chiqish.
Messi va Bellinghem dueli markazda
Bu o‘yinda eng katta e’tibor Lionel Messi va Jud Bellinghemga qaratiladi. AP yarimfinalni aynan Messi — Bellinghem qarama-qarshiligi atrofidagi katta hikoya sifatida baholadi.
Messi tajriba, maydonni ko‘rish va bir harakat bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirish qobiliyati bilan xavfli. Bellinghem esa Angliyaga energiya, bosim va jarima maydoniga ikkinchi tempda kirib borish imkonini beradi.
Oddiy qilib aytganda, bu faqat Angliya — Argentina emas. Bu yangi avlod va afsona o‘rtasidagi katta sahna ham.
Ispaniya finalda kutib turibdi
Birinchi finalchi allaqachon ma’lum. Ispaniya yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, hal qiluvchi o‘yinga yo‘l oldi.
Demak, bugungi yarimfinal g‘olibi finalda “La Roxa”ning to‘p nazorati, yuqori pressingi va texnik futbolini to‘xtatishga harakat qiladi.
Angliya uchun bu — uzoq kutilgan jahon chempionati finaliga qaytish imkoniyati. Argentina uchun esa — chempionlikni himoya qilish va Messi avlodining tarixiy yurishini davom ettirish imkoniyati.
Hammasi detallarda hal bo‘ladi
Bu kabi o‘yinlarda birgina epizod butun ssenariyni o‘zgartirishi mumkin. Birinchi gol, standart vaziyat, Messining bir pasi, Keynning bir zarbasi yoki Bellinghemning bir yurishi — barchasi hal qiluvchi bo‘lishi mumkin.
Angliya jismoniylik va tezlikka tayanadi. Argentina esa tajriba, nazorat va Messi atrofida qurilgan o‘yin mexanizmiga ishonadi.
Bugun tungi bahsda futbol muxlislari haqiqiy yarimfinal dramasini ko‘rishi mumkin.
Asosiy savol
Angliya Norvegiyani yengib, katta ishonch bilan kelmoqda. Argentina esa Shveysariyani mag‘lub etib, amaldagi chempion qanday bosimni ko‘tara olishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Endi finalga kim chiqadi?
Keyn va Bellinghem Angliyani finalga olib chiqadimi yoki Messi yana bir marta katta o‘yin taqdirini o‘z qo‘liga oladimi?
…