JCH-2026. Angliya — Argentina: asosiy tarkiblar e’lon qilindi

·97·Sport
JCH-2026. Angliya — Argentina: asosiy tarkiblar e’lon qilindi

JCH-2026 yarimfinalida bugun katta futbol kechasi: Angliya va Argentina final yo‘llanmasi uchun maydonga tushadi. Atlantadagi bahs g‘olibi hal qiluvchi o‘yinda Ispaniyaga qarshi jahon chempionligi uchun kurashadi.

Finalga bir qadam qoldi

Angliya chorakfinalda Norvegiyani 2:1 hisobida mag‘lub etib, kuchli to‘rtlikka kirgandi. Argentina esa Shveysariyani 3:1 hisobida taslim qilib, amaldagi chempion maqomini himoya qilish yo‘lida yana bir qadam tashladi.

Endi hammasi bitta o‘yinga bog‘liq. Bu yerda xatoga joy yo‘q: g‘olib finalga, mag‘lub esa 3-o‘rin uchun bahsga yo‘l oladi.

Angliya tarkibi

Tomas Tuxel yarimfinal uchun bir nechta muhim o‘zgarish qildi. Reuters ma’lumotiga ko‘ra, Ris Jeyms, Djed Spens va Morgan Rojers asosiy tarkibdan joy oldi.

Pozitsiya

Futbolchilar

Darvozabon

Pikford

Himoya

Jeyms, Stounz, Gehi, Spens

Yarimhimoya

Rays, Anderson, Bellinghem, Rojers

Hujum

Gordon, Keyn

Angliyaning asosiy quroli — markazdagi jismoniy kuch, Bellinghemning harakatchanligi va Keynning hal qiluvchi epizodlardagi sovuqqonligi bo‘ladi.

Argentina tarkibi

Lionel Skaloni esa tajriba va texnikaga tayanmoqda. Argentina hujumida Messi, Alvares va Juliano Simeone harakat qiladi.

Pozitsiya

Futbolchilar

Darvozabon

Emiliano Martines

Himoya

Molina, Romero, Lisandro Martines, Talyafiko

Yarimhimoya

Paredes, Enso Fernandes, Mak Allister

Hujum

Juliano Simeone, Messi, Alvares

Argentina uchun asosiy vazifa — Messini qulay hududlarda to‘p bilan ta’minlash va Angliya pressingini birinchi paslardayoq buzib chiqish.

Messi va Bellinghem dueli markazda

Bu o‘yinda eng katta e’tibor Lionel Messi va Jud Bellinghemga qaratiladi. AP yarimfinalni aynan Messi — Bellinghem qarama-qarshiligi atrofidagi katta hikoya sifatida baholadi.

Messi tajriba, maydonni ko‘rish va bir harakat bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirish qobiliyati bilan xavfli. Bellinghem esa Angliyaga energiya, bosim va jarima maydoniga ikkinchi tempda kirib borish imkonini beradi.

Oddiy qilib aytganda, bu faqat Angliya — Argentina emas. Bu yangi avlod va afsona o‘rtasidagi katta sahna ham.

Ispaniya finalda kutib turibdi

Birinchi finalchi allaqachon ma’lum. Ispaniya yarimfinalda Fransiyani 2:0 hisobida mag‘lub etib, hal qiluvchi o‘yinga yo‘l oldi.

Demak, bugungi yarimfinal g‘olibi finalda “La Roxa”ning to‘p nazorati, yuqori pressingi va texnik futbolini to‘xtatishga harakat qiladi.

Angliya uchun bu — uzoq kutilgan jahon chempionati finaliga qaytish imkoniyati. Argentina uchun esa — chempionlikni himoya qilish va Messi avlodining tarixiy yurishini davom ettirish imkoniyati.

Hammasi detallarda hal bo‘ladi

Bu kabi o‘yinlarda birgina epizod butun ssenariyni o‘zgartirishi mumkin. Birinchi gol, standart vaziyat, Messining bir pasi, Keynning bir zarbasi yoki Bellinghemning bir yurishi — barchasi hal qiluvchi bo‘lishi mumkin.

Angliya jismoniylik va tezlikka tayanadi. Argentina esa tajriba, nazorat va Messi atrofida qurilgan o‘yin mexanizmiga ishonadi.

Bugun tungi bahsda futbol muxlislari haqiqiy yarimfinal dramasini ko‘rishi mumkin.

Asosiy savol

Angliya Norvegiyani yengib, katta ishonch bilan kelmoqda. Argentina esa Shveysariyani mag‘lub etib, amaldagi chempion qanday bosimni ko‘tara olishini yana bir bor ko‘rsatdi.

Endi finalga kim chiqadi?

Keyn va Bellinghem Angliyani finalga olib chiqadimi yoki Messi yana bir marta katta o‘yin taqdirini o‘z qo‘liga oladimi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Thierry Henry Ispaniya ustunligining sababini aytdi: Kylian Mbappe va Fransiya nega yutqazdi?Bugun, 00:10Angliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingAngliya va Argentina o‘yinini saytimizda jonli kuzatingKecha, 23:55Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Maykl Olise “Real”ni xohlayapti: 200 mln yevrolik savol...Kecha, 23:53RB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiRB Leipzig Yan Diomande transferi boʻyicha yakuniy qarorini eʼlon qildiKecha, 23:51Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Jakartada O‘zbekistonning U23 va U19 bokschi qizlari Osiyoni "titratdi"Kecha, 23:50Anvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiAnvar Anvarov Budapeshtdagi turnirda kumush medalni qo‘lga kiritdiKecha, 23:43
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi