Angliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandi

·21·Sport
Angliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandi

Angliya va Argentina o‘rtasida 16 iyul kuni o‘tkazilgan uchrashuv janubiy amerikaliklarning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. O‘yindan so‘ng e’lon qilingan baholarda Argentina futbolchilari yuqoriroq natija qayd etdi. Lionel Messi 8,8 ball bilan barcha o‘yinchilarni ortda qoldirdi. Angliya safida esa Djed Spens va Elliot Anderson 6,9 balldan oldi. Stadion, gol urgan futbolchilar va gollar daqiqasi taqdim etilgan ma’lumotda keltirilmagan.

Angliyaning o‘rtacha bahosi 6,4 ball bo‘ldi. Jordan Pikfordga 6,3 ball qo‘yildi. Himoya chizig‘ida Djed Spens 6,9 ball bilan jamoaning eng yaxshi ko‘rsatkichini takrorladi. Mark Guei 6,5, Ris Jeyms 6,4 ball olgan bo‘lsa, Jon Stounzning o‘yini 6,0 ballga baholandi.

Elliot Anderson ham 6,9 ball oldi. Deklan Rays 6,7, Jud Bellingem esa 6,0 ball bilan qayd etildi. Morgan Rojers 6,8 ballga ega bo‘ldi. Entoni Gordonga 6,4 ball qo‘yildi. Hujum markazida harakat qilgan Garri Keyn 5,9 ball oldi va Angliya asosiy tarkibida eng past natijani ko‘rsatdi.

72-daqiqada Gordon o‘rniga maydonga tushgan Ezri Konsa 6,3 ball oldi. Keyinroq o‘yinga qo‘shilgan Den Byorn, Niko O'Rayli, Ayvan Touni va Markus Reshford bahosiz qoldi.

Argentina futbolchilarining umumiy bahosi 7,2 ballni tashkil etdi. Emiliano Martines 6,6 ball oldi. Himoya markazidagi Kristian Romero 8,3 ball bilan Messidan keyingi eng yuqori natijani qayd etdi. Lisandro Martines 7,0, Nauel Molina 6,5 va Nikolas Talyafiko 6,4 ball oldi.

Yarim himoyada Enso Fernandes 7,9 ball bilan ajralib turdi. Leandro Paredesning harakatlari 7,7 ballga baholandi. Jovanni Simeone 7,0, Aleksis Mak Allister 5,9 ball oldi. Xulian Alvaresga 7,1 ball qo‘yildi.

Lionel Messi 8,8 ball bilan uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi. Zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Rodrigo de Paul 7,2, Nikolas Gonsales 6,9, Nikolas Otamendi 6,7 va Gonsalo Montiel 6,4 ball oldi. 81-daqiqada maydonga tushgan Lautaro Martines baholanmadi.

AngliyaArgentinaLionel MessiEnso FernandesDjed Spens
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

PSJ oʻz iqtidorini 50 million yevroga baholadi: Angliya grandlari navbatda turibdiPSJ oʻz iqtidorini 50 million yevroga baholadi: Angliya grandlari navbatda turibdiBugun, 02:39Argentina yana finalda: Lionel Messi va uning jamoadoshlari Angliyani magʻlub etdiArgentina yana finalda: Lionel Messi va uning jamoadoshlari Angliyani magʻlub etdiBugun, 02:15Argentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdiArgentina Angliyani mag‘lub etib, finalga chiqdiBugun, 02:05Yamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildiYamal o‘yinda bo‘lgan paytda uyiga o‘g‘irlikka urinish sodir etildiBugun, 01:55Jud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiJud Bellingem va Thomas Tuchel oʻrtasidagi ziddiyat: Joe Hart yosh yulduzni himoya qildiBugun, 01:12Roma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaRoma hujum chizigʻini kuchaytirmoqda: Endrick va Alejandro Garnacho nishondaBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi