Angliya va Argentina uchrashuvining eng yaxshisi aniqlandi
Angliya va Argentina o‘rtasida 16 iyul kuni o‘tkazilgan uchrashuv janubiy amerikaliklarning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi. O‘yindan so‘ng e’lon qilingan baholarda Argentina futbolchilari yuqoriroq natija qayd etdi. Lionel Messi 8,8 ball bilan barcha o‘yinchilarni ortda qoldirdi. Angliya safida esa Djed Spens va Elliot Anderson 6,9 balldan oldi. Stadion, gol urgan futbolchilar va gollar daqiqasi taqdim etilgan ma’lumotda keltirilmagan.
Angliyaning o‘rtacha bahosi 6,4 ball bo‘ldi. Jordan Pikfordga 6,3 ball qo‘yildi. Himoya chizig‘ida Djed Spens 6,9 ball bilan jamoaning eng yaxshi ko‘rsatkichini takrorladi. Mark Guei 6,5, Ris Jeyms 6,4 ball olgan bo‘lsa, Jon Stounzning o‘yini 6,0 ballga baholandi.
Elliot Anderson ham 6,9 ball oldi. Deklan Rays 6,7, Jud Bellingem esa 6,0 ball bilan qayd etildi. Morgan Rojers 6,8 ballga ega bo‘ldi. Entoni Gordonga 6,4 ball qo‘yildi. Hujum markazida harakat qilgan Garri Keyn 5,9 ball oldi va Angliya asosiy tarkibida eng past natijani ko‘rsatdi.
72-daqiqada Gordon o‘rniga maydonga tushgan Ezri Konsa 6,3 ball oldi. Keyinroq o‘yinga qo‘shilgan Den Byorn, Niko O'Rayli, Ayvan Touni va Markus Reshford bahosiz qoldi.
Argentina futbolchilarining umumiy bahosi 7,2 ballni tashkil etdi. Emiliano Martines 6,6 ball oldi. Himoya markazidagi Kristian Romero 8,3 ball bilan Messidan keyingi eng yuqori natijani qayd etdi. Lisandro Martines 7,0, Nauel Molina 6,5 va Nikolas Talyafiko 6,4 ball oldi.
Yarim himoyada Enso Fernandes 7,9 ball bilan ajralib turdi. Leandro Paredesning harakatlari 7,7 ballga baholandi. Jovanni Simeone 7,0, Aleksis Mak Allister 5,9 ball oldi. Xulian Alvaresga 7,1 ball qo‘yildi.
Lionel Messi 8,8 ball bilan uchrashuvning eng yaxshi futbolchisi bo‘ldi. Zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan Rodrigo de Paul 7,2, Nikolas Gonsales 6,9, Nikolas Otamendi 6,7 va Gonsalo Montiel 6,4 ball oldi. 81-daqiqada maydonga tushgan Lautaro Martines baholanmadi.
…